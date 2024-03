"Die Bachelors"-Finale im Live-Ticker: Das große Wiedersehen - nur ein Paar ist noch zusammen

Der Live-Ticker zum "Die Bachelors"-Finale und "Das große Wiedersehen" zum Nachlesen: Sind Sebastian und Dennis noch mit den Gewinnerinnen zusammen?

Zehn Wochen lang haben "Die Bachelors" Sebastian Klaus und Dennis Gries nach den perfekten Frauen gesucht. Welche Kandidatinnen sind die Gewinnerinnen und sind Dennis und Sebastian noch mit ihnen zusammen? Das ist der Live-Ticker zum Finale zum Nachlesen.

"Die Bachelors"-Finale 2024 im Live-Ticker:

22.14 Uhr: Frauke fragt nun endlich, Dennis und Katja, ob sie ein Paar sind. Diese antworten ohne Worte - und geben sich freudestrahlend einen Kuss. Zumindest für einen Bachelor gab es also ein Happy End!

22.12 Uhr: Nun geht es um Dennis. Zuerst darf Rebecca erzählen, wie es für sie war, nicht die letzte Rose zu bekommen. "Ich hatte immer das Gefühl, es ist perfekt", sagt sie. Dementsprechend enttäuscht war sie, im Finale rauszufliegen.

22.02 Uhr: Dafür hat Sebastian sich aber mit Kim getroffen und mit ihr "gemacht, was man so macht", wie er es ausdrückt.

"Die Bachelors" - Das Wiedersehen: Sind sie noch zusammen?

22.00 Uhr: Sebastian und Larissa sind kein Paar. Sebastian sagt, er kämpfe gerne und lange. Durch die Blume sagt er, dass Larissa kein Interesse mehr zeigte.

21.58 Uhr: Im Rückblick sieht man im Übrigen auch, dass Leonie von den anderen Frauen in der Villa sehr schlecht behandelt und ausgegrenzt wurde. In der Show wird das Thema hingegen nur periphär angesprochen. Leonie sagt, sie habe ihren Frieden geschlossen. Interessant wäre auch gewesen, wie Sebastian das denn findet. Aber die Frage kam nicht.

21.56 Uhr: Im Rückblick sieht man, wie Leonie sagt, sie glaubt, Sebastian sei für Larissa nur ein Pokal. Larissa bestreitet das natürlich.

21.54 Uhr: Endlich geht es um die wichtigen Themen: um Intrigen in der Villa.

21.45 Uhr: Es geht beim Wiedersehen seeeehr lange darum, wie das denn für die Frauen war, dass es zwei Bachelors gab. Die Zusammenfassung: War cool, weil die Frauen sich entscheiden konnten, wen sie gut finden.

21.41 Uhr: Frauke fragt erstmal ein paar der ausgeschiedenen Frauen, wie es ihnen geht. Es sitzen auf der Couch aus Team Dennis: Lisa, Lissy, Rebecca und natürlich Gewinnerin Katja. Aus Sebastians Team sind Leonie, Kim, Eva und Larissa da.

21.39 Uhr: Wir gehen direkt ins Wiedersehen. Natürlich moderiert von "the one and only" Frauke Ludowig.

21.37 Uhr: Das Bild, wie Dennis und Katja nach dem Anstoßen knutschen, während Sebastian und Larissa erstmal beide einen großen Schluck nehmen, ist einfach unbezahlbar.

"Die Bachelors"-Finale: Wer bekommt Sebastians letzte Rose?

21.35 Uhr: "Ich habe mich in dich verliebt, Larissa", sagt Sebastian. Und Larissa? Nimmt die Rose an. Aber nicht nur das. Sie sagt auch noch: "Ich hab damit gerechnet."

21.31 Uhr: Sebastian erzählt wieder von der schönen Zeit, man sieht Rückblicke... Ja, ja, komm zum Punkt!!!

21.29 Uhr: Schnitt zu Larissa. Nun ist sie unterwegs zu Sebastian. "Ich fahre zu meiner Hochzeit oder meiner Beerdigung", sagt sie. Ja, gut, man muss jetzt nicht übertreiben.

21.25 Uhr: Oh nein! Sebastian steht vor Eva und fängt an zu weinen. "Mein Herz schlägt stärker für Larissa", sagt er. Oh Gott! Es ist wirklich herzergreifend. Nun sagt Eva mit brüchiger Stimme: "Danke, dass du mein Herz mir repariert hast." Ihre kleine Ansprache ist schöner als alles, was RTL für die Bachelors geskriptet hat.

Eva hat es ins Finale geschafft. Bekommt sie die letzte Rose? Foto: RTL

21.22 Uhr: Nun sehen wir Eva zu Sebastian schreiten.

21.13 Uhr: Aber warum sehen wir Larissa, wie sie halbnackt auf dem Bett sitzt? Ist sie die neue Bachelorette? Haben wir was verpasst?

21.12 Uhr: Nun geht es zu Sebastians Entscheidung!

"Die Bachelors"-Finale: Welcher Frau gibt Dennis seine letzte Rose?

21.10 Uhr: Ach ja, Katja steht da ja noch. "Ich habe mich in dich verliebt", sagt Dennis. Katja beginnt zu zittern. Man merkt, wie angespannt sie war. Aber nun hat sie ihr Happy End! Juhuuu!

21.08 Uhr: Die Etikette verlangt, dass der Bachelor die Frau, die er grad abserviert hat, zum Auto geleitet. Rebecca wirkt apathisch. "Ich habe damit nicht gerechnet", sagt sie, als sie im Auto sitzt.

21.07 Uhr: "Und obwohl alles perfekt scheint, fehlt etwas." Diese Worte sagt Dennis zu Rebecca. Er habe mehr Gefühle für Katja.

21.05 Uhr: Dennis findet schöne Worte für beide Frauen. Er sagt zu Rebecca: "Dich lasse ich nicht mehr gehen." Zu Katja sagt er: "Ich konnte mich bei dir fallen lassen."

21.02 Uhr: Wir sehen nun abwechselnd Bilder von Katja und Rebecca, die auf Dennis zulaufen, damit niemand vorab herauslesen kann, welche der beiden Frauen wohl rausfliegt.

21.01 Uhr: Dennis versteht nun, dass die Bachelor-Reise an diesem Tag endet und fängt an zu weinen. "Das war 'ne geile Zeit", sagt er. 15 Frauen, die um seine Aufmerksamkeit buhlen, hat er wohl nicht immer.

20.59 Uhr: Jetzt sehen wir in Slow Motion, wie sich Katja und Rebecca für die große Entscheidung fertig machen.

"Die Bachelors"-Finale: Dennis und Sebastian lernen die Familien der Frauen kennen

20.55 Uhr: Als die Redakteurin Larissa fragt, wie sie zu Sebastian steht, antwortet die, als hätte sie Sebastian gerade zum ersten Mal gesehen: "Er ist ein attraktiver, junger Mann."

20.54 Uhr: Larissas Mutter und ihre beste Freundin sind Fans von Sebastian. Larissa hätte lieber gehört, dass sie was an ihm auszusetzen haben, aber: "Das konnte ich leider nicht aus ihnen herauskitzeln."

20.44 Uhr: Larissas Mutter empfiehlt Sebastian mehr oder weniger, er soll die Stimmungsschwankungen ihrer Tochter einfach ignorieren: "Wenn du so tust, als wäre alles gut, dann ist auch alles gut."

20.42 Uhr: Als ihre Mutter und ihre beste Freundin um die Ecke kommen, kann Larissa endlich lachen. Ihrer besten Freundin Mary erzählt sie dann auch, was das Problem ist: Larissa hat wohl mitbekommen, was bei den anderen Dates passiert ist. Man muss kein Genie sein, um zu verstehen, dass sie meint, Sebastian ist mit den anderen Kandidatinnen intim geworden.

20.41 Uhr: Aber gut, sie sagt auch, dass sie ihn nicht vermisst hat.

20.38 Uhr: Nun findet das Date zwischen Larissa und Sebastian statt. Ich sag mal so: Larissa sieht nicht aus wie jemand, der sich auf ein Date mit einem tollen Mann freut.

20.35 Uhr: Katjas Freundinnen sind sicher: Für Dennis ist Katja was ganz besonderes. So falsch liegen sie damit nicht. Dennis war von Anfang an begeistert von Katja. Ob die Anziehung für die letzte Rose reicht?

20.34 Uhr: Katjas beste Freundinnen kommen vorbei - und sind absolut erstaunt darüber, ihre Freundin mit einem neuen Mann zu sehen.

20.33 Uhr: Es wird wieder geknutscht! Denn Dennis hat ein Date mit Katja. Und die ist zum Glück nicht krank.

20.27 Uhr: Sebastian und Eva sind schon süß miteinander. Sebastians "Komm her", als Eva vom Gespräch mit ihrer Familie wiederkommt, ist das Emotionalste, was wir in der Staffel von ihm gesehen haben.

20.27 Uhr: Evas Vater Werner ist ein richtiges Goldstück. Über Sebastian sagt er: "Das ist jemand, mit dem ich befreundet sein könnte." und: "Ich würde ihn kaufen."

20.25 Uhr: Jetzt sehen wir das Date zwischen Sebastian und Eva. Und natürlich kommen auch hier ein paar Familienmitglieder um die Ecke: Evas Vater und Schwester sind da.

20.23 Uhr: Das ist Liebe auf den ersten Blick... also nicht bei Rebecca und Dennis, sondern bei Rebeccas Vater und Dennis.

20.22 Uhr: Thomas, Rebeccas Vater, schlägt gleich mal vor, die Mädels sollen ihre "Mädels-Gespräche" führen und er packt sich Dennis.

20.21 Uhr: Dann kommen gaaaanz plötzlich Rebeccas Vater und ihre beste Freundin um die Ecke.

20.19 Uhr: Dafür gesteht Rebecca ihm aber, dass sie Gefühle für ihn aufgebaut hat. Dennis erwidert: "Da war von Anfang an eine Verbindung." Das klingt doch alles sehr vielversprechend.

20.17 Uhr: Und schon sind wir bei den letzten Dates vor der finalen Entscheidung. Als erstes trifft Dennis auf Rebecca. Rebecca verkündet gleich zu Beginn, dass sie etwas erkältet ist. Es wird also nicht geknutscht. Sorry, Dennis.

20.16 Uhr: Aber erstmal kommt das Intro, das ein bisschen aussieht wie ein C&A-Werbespot.

20.15 Uhr: Es geht los!!! Und zwar mit dramatischer Musik.

Bevor es aber losgeht, schauen wir uns nochmal die Kandidatinnen an, die im Finale stehen:

Die Bachelors: Finalistin Rebecca ist "nicht verliebt"

Rebecca Hertlein steht im Finale von "Die Bachelors" und kämpft um das Herz des Junggesellen Dennis Gries. Bei den Einzeldates kamen sich Rebecca und Dennis immer seeeeehr nahe. Und das ist der Berlinerin auch wichtig, wie sie im letzten Gespräch vor den Dreamdates betont. Auf der Gefühlsebene hingegen ist Rebecca noch nicht so weit. "Also, ich sag mal so: Ich bin jetzt nicht verliebt. Das dauert schon ein bisschen", gesteht sie Dennis in Folge 8. Dieser zeigt sich überrascht, tut das ganze aber dann als Schutzmechanismus ab. "Hoffentlich drückst du da nicht ne emotionale Bremse, weil du Angst hast, verletzt werden zu können", sagt er. Für den Einzug ins Finale haben die Gefühle auf jeden Fall gereicht. Aber reichen sie auch für die letzte Rose? Wir werden es sehen.

Bachelors-Kandidatin Katja berichtet von "wilder" Nacht bei den Dreamdates

Auf Mauritius ging es wohl heiß her! Das zumindest war unschwer zu erkennen nach der ersten gemeinsamen Nacht zwischen Kandidatin Katja Geretschuchin und Bachelor Dennis. "Wir konnten da gar nicht mehr die Finger voneinander lassen", gesteht der Allgäuer und grinst in die Kamera. Ganz der Gentleman erzählt der 30-Jährige dann noch, die beiden hätten "das Bett zerlegt". Katja äußert sich zurückhaltender. Sie sagt nur: "Kannst dir ja deinen Teil denken." Oh jaaa, das können wir.

Kandidatin Eva entwickelte sich zum "Bachelors"-Zuschauerliebling

Wir alle sind Fans von Eva Thümling, seit sie sich Bachelor Sebastian Klaus öffnete,von ihrem betrügerischen Exfreund und ihrer verstorbenen Mutter erzählte. Als Hinweis, dass sie wirklich die letzte Rose bekommen könnte, werten Social-Media-User, dass Sebastian nach den Dreamdates zu Eva sagte: "Jemanden wie dich möchte ich in meinem Leben haben." Außerdem folgt Sebastians Bruder Eva auf Instagram - und zwar nur ihr. Zufall?

Bachelors-Finalistin Larissa hat ein "schlechtes Bauchgefühl"

Beim Dreamdate schien noch alles perfekt! Am nächsten Morgen ging es Kandidatin Larissa Schulte dann aber gar nicht gut. Die Nacht sei "zu viel gewesen". Bachelor Sebastian habe ihr zu viele Komplimente gemacht. Auch seine Liebe hat er ihr gestanden, wie der 35-Jährige später seinem Kollegen Dennis erzählt. Larissa jedenfalls war mit all dem überfordert und sagt sogar: "Wenn jetzt gerade Rosen-Nacht wäre, würde ich die Rose wahrscheinlich nicht annehmen." In Folge 9 nahm sie die Rose dann doch an. Aber was wird im Finale passieren?

Das sind die vier Finalistinnen. Aber nur zwei von ihnen können mit der letzten Rose rausgehen. Für welche Frauen werden sich Dennis und Sebastian entscheiden? Das Finale gibt es ab 20.15 Uhr auf RTL zu sehen. Die gesamten Infos sind aber auch hier im Live-Ticker nachzulesen.