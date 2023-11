Die "Beatrice Egli Show", heute am 11.11 im Ersten: Gäste, Termin und Übertragung im TV oder Stream

Zum vierten Mal findet heute am 11.11 "Die Beatrice Egli Show" statt. Alle Informationen rund um den Termin, die Übertragung und die Gäste finden Sie hier.

Bereits zum vierten Mal lädt die Schlagerikone zur "Beatrice Egli Show" 2023 ein. Schon seit Jahren tourt sie als erfolgreiche Schlagersängerin durch die Schweiz und Deutschland. Beatrice Egli gelang der Durchbruch in Deutschland als sie im Jahr 2013 die Castingshow " Deutschland sucht den Superstar" gewonnen hatte. Angefangen hat die Karriere der Schweizerin eigentlich ganz anders. Nach einer Friseurausbildung und einem Abschluss an der Schule für Schauspiel in Hamburg, wollte sie noch immer Schlagersängerin werden und ging zu DSDS. Nach dem Sieg wartete eine steile Karriere auf die mittlerweile 34-Jährige. Seit 2022 veranstaltet die Sängerin nun schon "Die Beatrice Egli Show". Was früher noch als "SWR Schlager - Die Show" lief hat die Entertainerin mittlerweile zu ihrem eigenen Event gemacht. Im November erwartet die Zuschauer und Zuschauerinnen nun eine neue Folge. Wann wird die Musikshow ausgestrahlt, wird es eine Wiederholung geben und welche Gäste werden erwartet? Die Antworten auf diese Fragen finden Sie hier.

"Die Beatrice Egli Show" 2023: Sendetermin der Schlager-Show

Aufgezeichnet wurde "Die Beatrice Egli Show" bereits am 10. Oktober 2023 in Berlin. Die Ausstrahlung lässt allerdings auch nicht lange auf sich warten. Am Samstag, dem 11. November 2023, startet die Show um 20.15 Uhr. Volle zwei Stunden lang sorgt der Schlagerstar mit reichlich Musik und prominenten Gästen für Unterhaltung. Das Ende der Übertragung ist für 22.15 Uhr angesetzt.

Übertragung "Die Beatrice Egli Show" 2023 heute im TV und Stream

Übertragen wird "Die Beatrice Egli Show" am 11. November 2023 zur Primetime um 20.15 Uhr im Ersten. Neben der Übertragung im Fernsehen läuft die Show parallel auch im Live-Stream der ARD. Hier finden Sie alle Infos zur Übertragung im Überblick:

Termin: Samstag, 11. November 2023

Samstag, 11. November 2023 Uhrzeit: 20.15 Uhr- 22.15 Uhr

20.15 Uhr- 22.15 Uhr Übertragung im TV und Stream: ARD

Kann man die "Beatrice Egli Show" in der Wiederholung sehen?

Eine offizielle Wiederholung der Sendung im deutschen Fernsehen ist aktuell noch nicht bekannt. Sobald es hierzu nähere Informationen gibt, finden Sie diese hier. Es ist jedoch ein weiterer Sendetermin im Schweizer Fernsehen bekannt. Am 2. Dezember 2023 wird die Schlagershow ebenfalls von 20.15- 22.15 Uhr im SRF übertragen.

Termin: Samstag, 2. Dezember 2023

Uhrzeit: 20.15 Uhr

Übertragung: SRF

"Die Beatrice Egli Show" 2023: Gäste - welche Promis sind heute dabei?

Eine Show wie diese lebt von ihren Gästen. Ganz ähnlich wie bei Andy Borgs Schlagerspaß werden jedes Mal nationale und internationale Gäste eingeladen. Im letzten Jahr waren beispielsweise Andrea Berg und Maite Kelly bei der "Beatrice Egli Show" dabei. Maite Kelly wird auch in diesem Jahr wieder als Gast auftreten. Bei der vierten Folge von Beatrice Eglis Musikshow wurden jedoch noch mehr Prominente angekündigt. Unter ihnen ist zum Beispiel Howard Carpendale, Tina Turner und Udo Jürgens mit Pepe Lienhard. Das sind alle Gäste der "Beatrice Egli Show" 2023 im Überblick: