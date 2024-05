"Die Beatrice Egli Show" am 18. Mai 2024: Gäste, Termin und Übertragung im TV oder Stream

"Die Beatrice Egli Show" läuft am 18. Mai 2024 im TV. Alle Infos rund um den genauen Termin, die Gäste sowie die Übertragung im TV und Stream gibt es hier.

Die Schweizerin Beatrice Egli gewann im Jahr 2013 die zehnte Staffel von " Deutschland sucht den Superstar" und zählt heute zu den bekanntesten deutschsprachigen Schlagersängerinnen. Als Teil der diesjährigen Jury von "DSDS" kehrt die 35-Jährige zurück zu ihren Wurzeln. Darüber hinaus fungiert sie seit 2022 als Gastgeberin und Moderatorin ihrer eigenen Schlagersendung, der nach ihr benannten "Beatrice Egli Show". Zusammen mit einer Reihe anderer erfolgreicher Schlagergrößen wie Howard Carpendale oder Marianne Rosenberg sorgt Beatrice Egli dabei für musikalische Unterhaltung.

Am 18. Mai 2024 wird die aktuelle Ausgabe der "Beatrice Egli Show" erneut im Fernsehen ausgestrahlt. Alle Infos rund um den genauen Termin, die Gäste sowie die Übertragung der Sendung im TV und Stream haben wir hier zusammengefasst.

Wann läuft "Die Beatrice Egli Show" im TV?

Die Frühlingsausgabe der "Beatrice Egli Show", die von der Firma Kimmig Entertainment produziert wird, wurde bereits am 27. März 2024 im Studio Berlin-Adlershof aufgezeichnet und läuft am Samstag, dem 18. Mai 2024, ab 20.15 Uhr im Schweizer Fernsehen SRF. Die Ausstrahlung dauert voraussichtlich bis 22.50 Uhr. Es ist bereits die fünfte Ausgabe der Schlagershow seit ihrem Start im April 2022. Erstmals ausgestrahlt wurde Folge 5 von "Die Beatrice Egli Show" am 6. April 2024.

Übertragung der "Beatrice Egli Show" im TV und Stream

Da die "Beatrice Egli Show" am 18. Mai 2024 im Schweizer Fernsehen SRF übertragen wird, gibt es die Sendung kostenlos im linearen TV zu sehen. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, in der ARD-Mediathek auf die einzelnen Auftritte der Sängerinnen und Sänger in der Musik- und Unterhaltungsshow zuzugreifen. Eine weitere Wiederholung im TV ist derzeit nicht geplant.

"Die Beatrice Egli Show" am 18. Mai 2024: Das sind die Gäste

Beatrice Egli kündigte die Frühlingsausgabe ihrer Sendung mit folgenden Worten an: "Es ist absolut fantastisch, auch bei meiner kommenden Show die aktuell erfolgreichsten Stars der deutschen Musikszene auf meiner Bühne begrüßen zu dürfen", so die Schweizer Sängerin im Interview mit dem SWR.

"Die Beatrice Egli Show" am 18. Mai 2024 hält einige Programmpunkte für die Zuschauer bereit. Dazu zählt unter anderem Beatrice Egli selbst, die ihren Song "Du, Du, Du"performt sowie Marianne Rosenberg, die mit dem Titel "Liebe spüren" für Stimmung sorgt. Zudem gibt Kerstin Ott den Song "Rockstars" zum Besten. Ursprünglich wurden einige Gäste als Überraschung für die Zuschauer geheim gehalten, da es sich bei der Sendung am 18. Mai 2024 aber um eine Wiederholung handelt, sind inzwischen alle mitwirkenden Schlagergrößen bekannt.

Folgende bekannte Sängerinnen und Sänger treten in der Frühlingsausgabe ihrer Schlagersendung an der Seite von Gastgeberin Beatrice Egli auf: