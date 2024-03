"Die besten Comedians Deutschlands" 2024: Sendetermine, Teilnehmer und alle Infos

Sat.1 bringt wieder "Die besten Comedians Deutschlands": Hier kommen alle Infos rund um Termine und die Teilnehmer. Eine Tour gibt es auch.

Sat.1 hat ein "Comedy-Spektakel der Extraklasse" angekündigt: Ab Anfang März zünden "Die besten Comedians Deutschlands" wieder ein Feuerwerk des professionellen Humors. Moderiert werden die vier Comedy-Galas von Daniel Boschmann.

Hier erfahren Sie alles über die vierteilige Show - und außerdem, welche Comedians in der neuen Staffel dabei sind. Aber Achtung: Es geht hier zwar vor allem um die Sendung im linearen Sat.1-Fernsehen und beim Streamingdienst Joyn. Wir informieren Sie aber auch über die TV-Aufzeichnung in Köln und die Deutschland-Tour im Herbst. Also bitte nichts durcheinander bringen - es gibt zum Teil unterschiedliche Besetzungen.

"Die besten Comedians Deutschlands": Wann ist der Start?

Sat.1 hat den Start der Comedy-Gala für Freitag, 8. März 2024, angekündigt. Sendezeit ist selbstverständlich die Prime Time - 20.15 Uhr.

Die Sendetermine von "Die besten Comedians Deutschlands"

Bisher sind die Sendetermine der ersten beiden Shows bekannt:

Folge 1 von "Die besten Comedians Deutschlands ": Freitag, 8. März 2024, 20.15 Uhr, Sat.1

": Freitag, 8. März 2024, 20.15 Uhr, Folge 2 von "Die besten Comedians Deutschlands ": Freitag, 15. März 2024, 20.15 Uhr, Sat.1

Die Folgen 3 und 4 werden im Sommer bei Sat.1 laufen. Wir liefern die Termine zeitnah nach.

"Die besten Comedians Deutschlands": Wer ist dabei?

Die erste Folge der Gala flimmert am 8. März mit diesen Comedy-Stars über die Monitore:

Bastian Bielendorfer

Chris Tall

Herr Schröder

Johann König

Mario Barth

Michael Mittermeier

Mirja Regensburg

Negah Amiri

Özcan Cosar

Tutty Tran

Am 15. März kommt Folge 2 - mit diesen Comedians:

Assane Badiane

Bülent Ceylan

Cindy aus Marzahn

Kaya Yanar

Luke Mockridge

Markus Krebs

Okan Seese

Paul Panzer

Rüdiger Hoffmann

Tahnee

Torsten Sträter

"Die besten Comedians Deutschlands" wird in Köln unter Einschluss der Öffentlichkeit produziert. Tickets gefällig?

Die Shows wurden teilweise bereits am 21. und 22. Februar 2024 im Kölner E-Werk öffentlich aufgezeichnet. Dieser Zug ist also schon aus dem Bahnhof. Weitere Aufzeichnungen gibt es am 25. und 26. März 2024, ebenfalls im Kölner E-Werk. Hierzu gib es noch Tickets.

Unter dem Vorbehalt von Änderungen hat Sat.1 die "Sendeauftritte" dieser Bühnen-Größen angekündigt:

25. März 2024

Mirja Boes

Oliver Pocher

Ralf Schmitz

Maria Clara Groppler

Alain Frei

Maxi Gstettenbauer

Tony Bauer

Lisa Feller

26. März 2024

Cindy aus Marzahn

Ralf Schmitz

Oliver Pocher

Tahnee

Luke Mockridge

Osan Yaran

Ingmar Stadelmann

Assane Badiane

Sven Bensmann

Patrick Nederkoorn

Es gibt auch eine Herbst-Tour von "Die besten Comedians Deutschlands"

Die Comedians gehen im Herbst auf Tour. Bisher sind diese Termine und Protagonisten veröffentlicht worden:

Sonntag, 1. September 2024, Hannover, ZAG-Arena

Chris Tall

Paul Panzer

Bastian Bielendorfer

Tutty Tran

Maria Clara Groppler

Mirja Regensburg

Ingmar Stadelmann

Montag, 2. September 2024, Hamburg, Barclays Arena

Michael Mittermeier

Chris Tall

Markus Krebs

Tutty Tran

Maria Clara Groppler

Mirja Regensburg

Ingmar Stadelmann

Dienstag, 3. September.2024, Berlin, Mercedes-Benz Arena

Markus Krebs

Olaf Schubert

Chris Tall

Tutty Tran

Maria Clara Groppler

Mirja Regensburg

Ingmar Stadelmann

Nico Stank

Tickets und weitere Infos gibt es bei Sat.1.