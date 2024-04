"Die Flut - Tod am Deich": Termin, Darsteller, Handlung, Übertragung - alle Infos

"Die Flut - Tod am Deich": Hier finden Sie alle Infos rund um Termin, Darsteller, Handlung und Übertragung im TV oder Stream. Gibt es eine Wiederholung?

Das Mystery-Drama "Die Flut - Tod am Deich" ist eine zeitgemäße Neuinterpretation von Theodor Storms "Der Schimmelreiter". Die Legende dieser Meisternovelle wird in die Ära der zunehmenden Klimakatastrophen übertragen - auch Robert Habeck gehört zu den Verfassern der zugrunde liegenden Bücher. Wir liefern Ihnen hier alle wesentlichen Hintergrundinformationen.

"Die Flut - Tod am Deich": Termin

Die ARD hat die Ausstrahlung von "Die Flut - Tod am Deich" für Samstag, 27. April 2024, für Das Erste angekündigt. Sendezeit ist 20.15 Uhr. Der Film ist bereits ab 25. April 2024 in der Mediathek des Senders abrufbar.

Cast von "Die Flut - Tod am Deich": Diese Schauspielerinnen und Schauspieler gehören zur Besetzung

Die ARD nennt die folgende Besetzungsliste:

Anton Spieker als Iven

als Philine Schmölzer als Elisabeth/Wienke

Janina Stopper als Ann-Grethe Peters

als Sascha Geršak als Ole Peters

Detlev Buck als Hauke Haien

als Hauke Haien Franziska Weisz als Elke Haien

Philipp Jacob als Sten

Hanna Frieda Weiss als Wienke (jung)

Uke Bosse als Tjark Niss

Cornelia Schirmer als Gloria

als Gloria ... und viele andere

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Diese Damen und Herren gehören zum Stab:

Regie: Andreas Prochaska

Drehbuch: Daniela Baumgärtl, Constantin Lieb , basierend auf dem Roman "Hauke Haiens Tod" von Andrea Paluch und Robert Habeck , frei nach "Der Schimmelreiter" von Theodor Storm

, basierend auf dem Roman "Hauke Haiens Tod" von und , frei nach "Der Schimmelreiter" von Kamera : Felix Novo de Oliveira

: Musik: Karwan Marouf

Casting : Deborah Congia ( BVA )

: Deborah Congia ( ) Kostümbild: Christine Ludwig , Julia Mathilda Schell

, Szenenbild: Astrid Poeschke , Claus Rudolf Amler

, Maske: Uta Spikermann , Grit Kosse , Belinda Kurras

, , Schnitt: Karin Hartusch

Ton: Matthias Richter

Licht: Marc Lubosch

Produktionsleitung: Gabi Lins-Segal

Herstellungsleitung: Joerg Pawlik (Nordfilm), Kirsten Frehse ( ARD Degeto)

(Nordfilm), ( Degeto) Produzentin: Kerstin Ramcke

Ausführende Produzentin: Katinka Seidt

Creative Producer: Wilfried Hauke

Redaktion: Claudia Luzius ( ARD Degeto), Christoph Pellander ( ARD Degeto), Andrea Bogad-Radatz ( ORF )

Gedreht wurde von Mai bis Juni 2022 in Schleswig-Holstein, Hamburg und Niedersachsen. "Die Flut – Tod am Deich" ist eine Produktion der Nordfilm GmbH in Koproduktion mit der ARD Degeto in Zusammenarbeit mit dem ORF - gefördert von der nordmedia Film- und Mediengesellschaft Niedersachsen/Bremen.

Handlung: Warum geht es bei "Die Flut - Tod am Deich"?

Eine verheerende Sturmflut an der Nordsee stürzt das Dorf Stegebüll ins Unglück. Aus der Familie von Deichgraf Hauke Haien überlebt nur die kleine Tochter Wienke, die unter fremder Identität in einem Betreuungsheim aufwächst. Als die inzwischen 18-jährige Wienke mehr über ihre Herkunft erfahren möchte, macht sie den Mann ausfindig, der sie einst gerettet hat: Haukes Ziehsohn Iven, der mittlerweile im Hamburger Rotlichtmilieu tätig ist. Aus Geldmangel lässt sich der durch Vorstrafen belastete Türsteher auf einen riskanten Auftrag ein, der ihn mit den Schattenseiten seiner eigenen Vergangenheit konfrontiert.

Lesen Sie dazu auch

Er ahnt bereits, welche Ablehnung ihm und Wienke bei ihrer Rückkehr bevorsteht. Tatsächlich ist der ehemalige Bürgermeister Ole Peters wenig erfreut darüber, dass die Tochter seines damaligen Rivalen Fragen zu einem ehrgeizigen Deichprojekt stellt. Auch Oles Tochter Ann-Grethe, Ivens Jugendliebe, trägt schwer an den Geheimnissen der Vergangenheit. Während Iven am liebsten die etwas halsstarrige Wienke vor der Wahrheit schützen würde, drängt sie selbst darauf, auch die düsteren Seiten ihrer Familiengeschichte zu entdecken.

Übertragung von "Die Flut - Tod am Deich" im TV oder Stream

Die Übertragung von "Die Flut - Tod am Deich" kann man am 27. April 2024 zur angegebenen Sendezeit im linearen TV-Programm von Das Erste der ARD erleben. Zeitgleich läuft der Film in der Mediathek des Senders.

"Die Flut - Tod am Deich": Gibt es eine Wiederholung?

Wer zur linearen Sendezeit am Samstagabend keine Zeit oder Lust hat, kann den "Schimmelreiter Reloaded" natürlich auch zu einem selbst gewählten späteren Termin genießen: Die Mediathek der ARD hält den Film noch eine ganze Weile zum Abruf bereit.