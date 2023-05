"Die Geissens" 2023: Sendetermine, Übertragung und alle Infos zu Staffel 21

2023 läuft Staffel 21 von "Die Geissens". Wissenswertes rund um Sendetermine, Wiederholung und zur Übertragung im TV oder Stream gibt es hier.

RTL2 startete mit brandneuen Folgen von "Die Geissens" ins Jahr 2023, denn Staffel 21 der Serie wird neben dem Dschungelcamp 2023 und "Das große Promibacken" 2023 seit diesem Januar ausgestrahlt. Wiedereinmal heißt es aktuell also "Rooobert". Die Sendung dreht sich um die reiche Familie Geiss, bestehend aus dem Vater Robert, der Mutter Carmen und den beiden Töchtern, Davina und Shania. Gemeinsam lebt die Familie ein Luxusleben in Europa, besitzen Häuser und Yachten und genießt das Jetset-Leben.

In Staffel 21 ist die Familie unter anderem in London und Dubai und steht vor der Entscheidung, eine neue Immobilie zu kaufen. Wo diese allerdings sein soll, führt innerhalb der Familie zu Gesprächsstoff.

Möchten Sie gerne mehr zu Staffel 21 von "Die Geissens" erfahren? Wann war der Start? Wann sind die Sendetermine? Wie läuft die Übertragung ab? Wird es eine Wiederholung geben? Bleiben Sie dran, denn wir haben die Details.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Das war der Start von "Die Geissens" 2023

Die neue Staffel von "Die Geissens" 2023 startete mit den ersten Folgen kurz nach Neujahr, nämlich am 2. Januar 2023.

Das sind die Sendetermine von "Die Geissens" 2023:

Wie der Sender bereits mitgeteilt hat, werden bei "Die Geissens" 2023 immer montags neue Folgen ausgestrahlt - und zwar im Doppelpack. Bisher ist noch nicht klar, wie viele Folgen es geben wird. Hier erhalten Sie eine Übersicht zu den Sendeterminen:

Folge 1 am 2. Januar 2023 (" London Calling - Teil 1)

Calling - Teil 1) Folge 2 am 2. Januar 2023 (" London Calling - Teil 2")

Calling - Teil 2") Folge 3 am 9. Januar 2023 (" London Calling - Teil 3")

Calling - Teil 3") Folge 4 am 9. Januar 2023 ("Familiy Business - Auf nach Istanbul ")

") Folge 5 am 16. Januar 2023 ("Voll Cool in Fudschaira ")

") Folge 6 am 16. Januar 2023 ("Reise ohne Rückkehr ?!")

?!") Folge 7 am 23. Januar 2023 ("1000 und 1 arabische Museen")

Folge 8 am 23. Januar 2023 ("Auswandern auf Probe - Teil 1")

Folge 9 am 30. Januar 2023 ("Auswandern auf Probe - Teil 2")

Folge 10 am 30. Januar 2023 ("G-Klasse neu verföhnt")

Folge 11 am 6. Februar 2023 ("Ein Baggersee in St. Tropez ")

") Folge 12 am 6. Februar 2023 (" Roberto Casino ")

") Folge 13 am 13. Februar 2023 ("Only Fans in der Slowakei ")

") Folge 14 am 13. Februar 2023 ("Geplatzter Gummi")

Folge 15 am 20. Februar 2023 ("Trink doch eene met: Familyedition")

Folge 16 am 20. Februar 2023 (" Roberto Casino ")

") Folge 17 am 27. Februar 2023 ("Ein Baggersee in St. Tropez ")

") Folge 18 am 27. Februar 2023 (" Roberto Casino ")

") Folge 19 am 06. März 2023 (" Dubai , öffne dich")

, öffne dich") Folge 20 am 06. März 2023 ("House of Geissini - Teil 1")

Folge 21 am 13. März 2023 ("House of Geissini - Teil 2")

Folge 22 am 13. März 2023 ("Ein bisschen Fancy für die Donzi")

Folge 23 am 20. März 2023 ("Maddox Geiss: Ein Hundeleben")

Folge 24 am 20. März 2023 ("Fuhrpark in Gefahr")

Folge 25 am 27. März 2023 ("Das Blockhaus der Pandora")

Folge 26 am 27. März 2023 ("Völlig Balla-Mann")

Folge 27 am 03. April 2023 ("DAS Herzbeben des Robert G. )

) Folge 28 am 03. April 2023 ("RoBabo der Party Babo")

Folge 29 am 10. April 2023 (" Robert lässt Einen ziehen")

lässt Einen ziehen") Folge 30 am 10. April 2023 ("Führerschein und Papiere bitte, Shania")

Folge 31 am 17. April 2023 ("(Keine) Hochspannung St. Tropez ")

") Folge 32 am 17. April 2023 ("Die letzte Ölung")

Folge 33 am 24. April 2023 ("Der verschwommene Blick in die Zukunft")

Folge 34 am 24. April 2023 (" St. Tropez Bierfass-Massaker")

Bierfass-Massaker") Folge 35 am 1. Mai 2023 (" Cold Case : Maddox Geiss")

"Die Geissens" 2023: Übertragung im TV oder Stream

Wie die vorherigen Staffeln, ist auch Staffel 21 beim Sender RTL2 im linearen Fernsehen zu sehen. Wer lieber online auf die Sendung zurückgreifen möchte, kann dies ganz einfach tun. Der Live-Stream läuft über RTL+. Los geht es immer um 20.15 Uhr, also zur Prime-Time. Hier erhalten Sie eine Übersicht:

Sendung? "Die Geissens" 2023

"Die Geissens" 2023 Staffel? 21

21 Start? 2. Januar 2023

2. Januar 2023 Sendetermin ? Montags

Montags Sendezeit? 20.15 Uhr

20.15 Uhr Übertragung? TV ( RTL2 ), Live-Stream ( RTL +)

Wird es eine Wiederholung von "Die Geissens" 2023 geben?

Eine lineare Wiederholung von "Die Geissens" 2023 im TV wird es nicht geben, dennoch haben Sie die Möglichkeit, die Sendung nachträglich anzusehen. Über RTL+ kann die Sendung rund um die Luxusfamilie auch im Nachhinein angesehen werden. Das ist in der Regel 30 Tage lang nach Erstausstrahlung kostenlos möglich. Im Anschluss wird ein Abo für 6,99 Euro pro Monat fällig (Stand: 1. Mai 2023). Aktuelle und weitergehende Infos zu den Konditionen des Streaming-Dienstes finden Sie auf der Website des Anbieters.

Das ist die Handlung von Staffel 21 "Die Geissens" 2023

Staffel 21 findet unter anderem in London, Istanbul und Dubai statt. In London lebt die Familie sehr luxuriös, speist beim Lieblingsitaliener von Prinzessin Diana und die Haare werden von Kates Friseur gestylt. Die Töchter, Davina und Shania, sind mittlerweile volljährig und genießen das Londoner Nachtleben. Die beiden haben so viel Spaß, dass sie sogar eine Immobilie in London kaufen möchten. Die Mädchen müssen Robert und Carmen überzeugen.

Robert möchte sich gemeinsam mit seiner Frau Inspirationen für seine Roberto Geissini-Kollektion holen. Dazu reisen sie nach Camden. Die Frage, die sich nun stellt, ist, ob sie dort Inspirationen finden werden. Der Termin in Istanbul mit dem Lieferanten steht nämlich bald bevor. Die beiden Mädchen sind zeitgleich im Kaufrausch. Die Kreditkarten werden völlig ausgeschöpft.