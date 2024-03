"Die Geissens" 2024: Sendetermine, Übertragung und Wiederholung

"Die Geissens" erleben 2024 neue glamouröse Abenteuer im TV bei RTL2. Hier gibt es alle Infos rund um Sendetermine, Übertragung und Wiederholung.

Seit mehr als 10 Jahren nehmen sie die TV-Zuschauer und -Zuschauerinnen mit in eine Luxuswelt, die den meisten Normalsterblichen sonst ein Leben lang verwehrt bleiben würde. Jetzt sind "Die Geissens" mit neuen Folgen im TV zurück, denn 2024 läuft bereits Staffel 22 der Serie, natürlich inklusive Yachten, Traumurlauben und Luxusproblemen.

Mit dabei sind die üblichen Verdächtigen: Neben Robert und Carmen Geiss sind auch ihre beiden Töchter Davina und Shania zu sehen. Außerdem verspricht die neue Staffel ein Wiedersehen mit zwei Personen, die versierten "Die Geissens"-Zuschauern bereits bekannt sein dürften: Roberts Eltern Margret und Reinhold haben ebenfalls einen Auftritt in Staffel 22, denn ihr Sohn besucht sie samt Familie in der neuen Heimat in Spanien - das aber nicht ganz ohne Hintergedanken, denn Robert will neue Palmen einkaufen und die sind in Spanien nun mal besonders günstig.

Sie wollen wissen, seit wann die neuen Folgen der Serie "Die Geissens" zu sehen sind und wie Sie die neuen Episoden verfolgen können? Hier finden Sie alle Infos rund um Start, Sendetermine, Übertragung und Wiederholung live im TV und Stream von "Die Geissens" 2024.

Start von "Die Geissens" 2024: Wann ging es los?

Der Startschuss für die neuen Folgen von "Die Geissens" fiel Anfang des Jahres 2024. Genauer genommen ging es am Montag, dem 8. Januar 2024, weiter mit den Luxus-Abenteuern der Familie rund um Robert Geiss. Pünktlich zur Primetime um 20.15 Uhr übertrug der Sender RTL2 die erste Folge der neuen Staffel 22.

Start von "Die Geissens" 2024: Montag, 8. Januar 2024, 20.15 Uhr, RTL2

"Die Geissens" 2024: Sendetermine im Überblick

Seit dem Start der neuen Staffel am 8. Januar 2024 geht es wöchentlich weiter mit den neuen Folgen von "Die Geissens". Immer montags dürfen Fans sich also auf neue Geschichten aus dem Luxusleben von Robert, Carmen, Davina und Shania freuen. Und das sogar im Doppelpack, denn RTL sendet immer zwei neue Folgen hintereinander. Wie viele Episoden es insgesamt in Staffel 22 geben wird, ist allerdings noch nicht klar. Die neuen Folgen werden laufend ergänzt.

Folge 1, Staffel 22 (Episode 377): "Hysterie in Hamburg - Teil 1", Montag 8. Januar 2024, 20.15 Uhr

- Teil 1", Montag 8. Januar 2024, 20.15 Uhr Folge 2, Staffel 22 (Episode 378): "Hysterie in Hamburg - Teil 2", Montag 8. Januar 2024, 21.15 Uhr

- Teil 2", Montag 8. Januar 2024, 21.15 Uhr Folge 3, Staffel 22 (Episode 379): "Bitte raus hier", Montag 15. Januar 2024, 20.15 Uhr

Folge 4, Staffel 22 (Episode 380): "Die Schnäppchenhäuser - St. Tropez Edition", Montag 15. Januar 2024, 21.15 Uhr

Edition", Montag 15. Januar 2024, 21.15 Uhr Folge 5, Staffel 22 (Episode 381): "Robert, die MaleDiva", Montag 22. Januar 2024, 20.15 Uhr

Folge 6, Staffel 22 (Episode 382): "Habt ihr Shania G. gesehen?", Montag 22. Januar 2024, 21.15 Uhr

gesehen?", Montag 22. Januar 2024, 21.15 Uhr Folge 7, Staffel 22 (Episode 383): "Fluch der Malediven ", Montag, 29. Januar 2024, 20.15 Uhr

", Montag, 29. Januar 2024, 20.15 Uhr Folge 8, Staffel 22 (Episode 384): "Robert, halt dich im Zaun", Montag, 29. Januar 2024, 21.15 Uhr

Folge 9, Staffel 22 (Episode 385): "Die Akte 59 A - Teil 1", Montag, 05. Februar 2024, 20.15 Uhr

Folge 10, Staffel 22 (Episode 386): "Die Akte 59 A - Teil 2", Montag, 05. Februar 2024, 21.15 Uhr

Folge 11, Staffel 22 (Episode 387): "Containern mit den Geissens", Montag, 12. Februar 2024, 20.15 Uhr

Folge 12, Staffel 22 (Episode 388): "Dubaisein ist Alles", Montag, 12. Februar 2024, 21.15 Uhr

Folge 13, Staffel 22 (Episode 389): "Das Dubai-Fragrance-Fiasko", Montag, 19. Februar 2024, 20.15 Uhr

Folge 14, Staffel 22 (Episode 390): "Die längste Linie der Welt", Montag, 19. Februar 2024, 21.15 Uhr

Folge 15, Staffel 22 (Episode 391): "Der Schniedel-Schlitzer von New York ", Montag, 26. Februar 2024, 20.15 Uhr

", Montag, 26. Februar 2024, 20.15 Uhr Folge 16, Staffel 22 (Episode 392): "Big Feelings in Big Apple", Montag, 26. Februar 2024, 21.15 Uhr

Folge 17, Staffel 22 (Episode 393): "Der Schniedel-Schlitzer von New York ", Montag, 4. März 2024, 20.15 Uhr

", Montag, 4. März 2024, 20.15 Uhr Folge 18, Staffel 22 (Episode 394): "Big Feelings in Big Apple", Montag, 4. März 2024, 21.15 Uhr

Folge 18, Staffel 22 (Episode 395): "Oma über Bord", Montag, 11. März 2024, 21.15 Uhr

Folge 19, Staffel 22 (Episode 396): " Schiffe versenken mit Oma Margret", Montag 11. März 2024, 20.15 Uhr

versenken mit Oma Margret", Montag 11. März 2024, 20.15 Uhr Folge 20, Staffel 22 (Episode 397): "Habemus Havarie ", Montag 18. März 2024, 20.15 Uhr

", Montag 18. März 2024, 20.15 Uhr Folge 21, Staffel 22 (Episode 398): "Denn Sie wissen nicht was Sie tun!", Montag 18. März 2024, 21.15 Uhr

Folge 22, Staffel 22 (Episode 399): "Höllische Nachbarn", Montag 25. März 2024, 20.15 Uhr

Folge 23, Staffel 22 (Episode 400): "Rob der Baumeister", Montag 25. März 2024, 21.15 Uhr

Folge 24, Staffel 22 (Episode 401): " Gartencenter Geissini", Montag 1. April 2024, 20.15 Uhr

Geissini", Montag 1. April 2024, 20.15 Uhr Folge 25, Staffel 22 (Episode 402): "Der Blaue Stern wandert nach Dubai - Teil 1", Montag 1. April 2024, 21.15 Uhr

Übertragung von "Die Geissens" 2024 im TV und Stream: So kann man die Reality-Sendung ansehen

Auch Staffel 22 zeigt der Sender RTL2 im linearen TV. Wer es einfach haben möchte, muss also nur zur passenden Uhrzeit den Fernseher einschalten und kann von zu Hause Familie Geissen dabei beobachten, wie sie auf Palmenjagd in Spanien ist. Es bietet sich aber noch eine zweite Möglichkeit, die neuen Folgen "Die Geissens" live zu verfolgen: Der Streaminganbieter RTL+ überträgt schließlich das ganze Programm von RTL2 zeitgleich online.

Dafür ist allerdings ein RTL+ Abonnement nötig. Das bekommt man in der günstigsten Version ohne Werbung aktuell für 9,99 Euro monatlich im sogenannten Max-Paket. Im vierten Monat erhöht sich der Preis allerdings dann auf 12,99 Euro (Stand: März 2024). Auf der Homepage des Anbieters gibt es ausführliche Informationen.

Wiederholung von "Die Geissens" 2024: Ganze Folgen im TV und Stream

Die neuen Episoden der 22. Staffel werden zu Beginn jeder Woche im linearen Fernsehen ausgestrahlt und üblicherweise gegen Ende derselben Woche wiederholt, auch auf RTL2. Hier sind die Termine für die Wiederholungen von "Höllische Nachbarn" und "Rob der Baumeister" auf RTL2:

Folge 22, Staffel 22 (Episode 399): "Höllische Nachbarn", Freitag 29. März 2024, 0.25 Uhr

Folge 23, Staffel 22 (Episode 400): "Rob der Baumeister", Freitag 29. März 2024, 1.20 Uhr

Für die übrigen Folgen der Staffel gibt es teilweise Wiederholung in der gleichen Woche wie die Erstausstrahlung, in der Nacht von Donnerstag auf Freitag. Eine Möglichkeit der Wiederholung gilt aber für alle Episoden: Bis zu 30 Tage nach der Erstausstrahlung kann man die Folgen kostenlos beim sendereigenen Streaminganbieter RTL+ ansehen. Und auch danach stehen die neuen Folgen von "Die Geissens" noch zum Abruf bereit, dann allerdings im kostenpflichtigen Premiumbereich von RTL+.