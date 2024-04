"Die Giovanni Zarrella Show" im Mai: Gäste, Übertragung und Wiederholung

Im Mai gibt es eine neue Ausgabe der "Giovanni Zarrealla Show". Wann genau ist der Termin? Wo wird die Show übertragen und welche Gäste werden erwartet?

Seit 2021 hat der Sänger Giovanni Zarrella seine eigene Show. In regelmäßigen Abständen lädt er die verschiedensten Gäste zu sich auf die Bühne ein. In dieser Ausgabe haben zum Beispiel Howard Carpendale, Sarah Engels und Christina Stürmer ihren Auftritt angekündigt. Teil des Programms ist dieses Mal auch eine Hommage an Udo Jürgens, der in diesem Jahr 90 Jahre alt geworden wäre. Zusammen mit dem Orchester Pepe Lienhard performt Giovanni Zarrella ein Medley mit Liedern von Udo Jürgens. Aber wann kommt die neue Ausgabe der "Giovanni Zarrella Show" 2024? Wo wird die Show im TV und Stream übertragen und welche Gäste werden erwartet? Alle Infos zur Sendung finden Sie hier.

"Die Giovanni Zarrella Show": Übertragung im TV und Stream

Statt wie sonst üblich vier soll es in diesem Jahr gleich fünf Ausgaben der Musikshow geben. Der nächste Termin ist für Samstag, den 4. Mai 2024, angesetzt. In der Baden-Arena in Offenburg tritt der Moderator und Gastgeber mit seinen Gästen auf. Die Show rund um Schlager- und Popmusik startet um 20.15 Uhr. Übertragen wird die gesamte Sendung wie immer im ZDF. Eine Wiederholung im linearen TV-Programm ist aktuell nicht geplant. Sollte es dazu neue Informationen geben, werden diese hier ergänzt.

Wer am 4. Mai 2024 keine Zeit hat, muss jedoch nicht ganz auf die Sendung verzichten. Nach der Ausstrahlung wird die Aufzeichnung der Show einen Monat lang in der ZDF-Mediathek zu finden sein. Hier finden sie noch einmal einen Überblick mit den wichtigsten Informationen zur Übertragung:

Termin: Samstag, 4. Mai 2024

Samstag, 4. Mai 2024 Uhrzeit: ab 20.15 Uhr

ab 20.15 Uhr Übertragung im TV : ZDF

Übertragung im Stream: ZDF -Mediathek (30 Tage nach der Ausstrahlung)

Gäste bei der "Die Giovanni Zarrella Show"

Die Musikshow basiert nicht nur auf dem Gasgeber und Moderator Giovanni Zarrella. Jedes Mal lädt er unterschiedliche Gäste aus der Schlager- und Popmusik ein und performt zum Teil mit ihnen. Für die Sendung am 4. Mai 2024 wurden erneut einige bekannte Gesichter angekündigt. Sarah Engels kennen beispielsweise viele von ihrer Teilnahme bei DSDS. Mittlerweile hat sie sich einen Namen als Sängerin gemacht. Auch Howard Carpendale und Semino Rossi werden vor Ort sein. Semino Rossi trat vor genau 20 Jahren zum ersten Mal im deutschen Fernsehen auf. Loi wird im Gegensatz dazu zum ersten Mal zu Gast in der "Giovanni Zarrella Show" sein. Die Mannheimerin hatte 2022 mit der Single "Gold" ihren Durchbruch. Hier finden Sie einen Überblick über die angekündigten Gäste:

Howard Carpendale

Matthias Reim

Michelle

Claudia Jung

Maite Kelly

Semino Rossi

Christin Stark

Sarah Engels

Marina Marx

Nik P.

Pepe Lienhard & Band

& Band Christina Stürmer

Loi

Samu Haber

Die "Giovanni Zarrella Show": Wer ist Giovanni Zarrella?

Giovanni Zarrella ist ein italienischer Musiker und Moderator. Bereits mit 15 Jahren begann er, seine Stimme auszubilden. Im Jahr 2001 nahm er dann an dem TV-Castingformat "Popstars" teil. Der damals 23-Jährige schafft es bis zum Finale und dann auch in die Band "Bro'Sis". Neben der Musik ist er auch in zahlreichen TV-Formaten zu sehen. Man sah ihn zum Beispiel bei "Teufels Küche" oder "Jana Ina und Giovanni - Wir sind schwanger". 2023 war Giovanni Zarella außerdem als Juror bei "The Voice of Germany", 2024 verkündete er jedoch sein Aus bei der Castingshow. Dafür war er in diesem Jahr noch bei "The Masked Singer" zu sehen. Seit 2021 hat der 46-Jährige seine eigene Musikshow, die "Giovanni Zarrella Show". (lob)