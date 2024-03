"Die große Schlagerüberraschung für Florian Silbereisen": Gäste, Termin und Infos zur Übertragung

Im März wird "Die große Schlagerüberraschung für Florian Silbereisen" ausgestrahlt. Hier gibt es Infos rund um Gäste, Termin, TV-Übertragung und Wiederholung.

Das Leben steckt voller Überraschungen - so auch für Florian Silbereisen, wenn man dem Titel der neuesten Schlagersendung glauben darf. Doch nicht nur Silbereisen selbst sondern auch die Zuschauer dürften bei der Aufzeichnung Ende Februar wohl verblüfft gewesen sein: Ursprünglich als "Schlagerjubiläum 2024" angekündigt, wurde die Show zur "Schlagerüberraschung für Florian Silbereisen".

Doch wer sind die prominenten Gäste, die den Schlagerabend mit Silbereisen verbracht haben? Wann ist die Show im TV zu sehen? Und gibt es eine Wiederholung der "großen Schlagerüberraschung für Florian Silbereisen? Antworten auf diese Fragen und alle Infos zur Schlagersause haben wir hier für Sie.

"Die große Schlagerüberraschung": Sendetermin der Show

Die Sendung wurde am Donnerstag, dem 29. Februar, in der Media-City in Leipzig aufgezeichnet. Zwei Wochen später ist die Show nun auch im TV zu sehen. Der Termin für die Übertragung ist Samstag, der 16. März 2024. Los geht es natürlich zur Primetime um 20.15 Uhr.

Übertragung "Florian Silbereisens großer Schlagerüberraschung" im TV und Stream

Eine der ersten großen Schlagershows im Jahr 2024 mit Florian Silbereisen wird sowohl im Fernsehen als auch online im Stream gezeigt. Die ARD übernimmt die Übertragung der "großen Schlagerüberraschung". Wenn Sie die Show nicht im TV verfolgen können, haben Sie alternativ die Möglichkeit die Sendung online im Live-Stream der ARD zu sehen.

Hier sind die wichtigsten Infos zur Übertragung noch einmal im Überblick:

Was: "Die große Schlagerüberraschung für Florian Silbereisen "

"Die große für " Zeit: Samstag, 16. März 2024, 20.15 Uhr

Samstag, 16. März 2024, 20.15 Uhr Sender: ARD

Stream: Live-Stream der ARD

"Die große Schlagerüberraschung für Florian Silbereisen": Gäste

Für das "Schlagerjubiläum 2024" hatte Florian Silbereisen zahlreiche prominente Gäste aus der Musikwelt eingeladen. Doch dann verlief alles anders als erwartet: Die Besonderheit der Show liegt darin, dass Silbereisen bis zum Schluss nicht in den eigentlichen Ablauf eingeweiht war. Er wurde von vielen Künstlern überrascht und entsprechend erhielt die Show einen völlig neuen Namen: "Die große Schlagerüberraschung". Sogar die spätere Mit-Moderatorin Barbara Schöneberger wurde als Überraschungsgast eingeladen.

Unter den Gästen finden sich bekannte Persönlichkeiten der Schlager- und Musikwelt wie Thomas Anders, Maite Kelly, Ross Antony, Melissa Naschenweng, Ben Zucker, Wencke Myhre und Peter Kraus.

Eine Übersicht mit allen Gästen, die bei "Die große Schlagerüberraschung" die Karriere von Florian Silbereiesen gefeiert haben, haben wir hier für Sie:

Thomas Anders

Maite Kelly

Ross Antony

Melissa Naschenweng

Ben Zucker

Wencke Myhre

Peter Kraus

Howard Carpendale

DJ Ötzi

Andy Borg

Eloy de Jong

Matthias Reim

Mickie Krause

Marianne Rosenberg

Cascada

Anastacia

Ehrlich Brothers

"Die große Schlagerüberraschung für Florian Silbereisen": Gibt es eine Wiederholung im TV?

Eine Wiederholung im TV ist nicht geplant. Nach der Übertragung am Samstag steht "Die große Schlagerüberraschung für Florian Silbereisen" jedoch im Stream in der ARD-Mediathek zur Verfügung.