"Die Haustierprofis": Sendetermine, Moderator und Übertragung im TV oder Stream

"Die Haustierprofis" kümmern sich in der ARD um Tierbesitzer und ihre Lieblinge. Hier erfahren Sie alles rund um Sendetermine, Moderator und Übertragung der Show im TV und Stream.

Besonders im Vor- und Nachmittagsprogramm sind tierische Gäste in allen möglichen TV-Sendungen vertreten. Selbst ins Vorabendprogramm von Vox haben es Shows wie "Der Hundeprofi – Rütters Team" schon geschafft. Doch die meisten Tiersendungen gibt es immer noch im öffentlich-rechtlichen Fernsehen.

Die ARD erweitert dieses Programm nun um noch eine weitere Show, in der sich alles um die tierischen Begleiter der Menschen dreht. "Die Haustierprofis" nehmen insbesondere die Beziehung zwischen Tieren und ihren Besitzern unter die Lupe und geben den Zuschauern praktische Tipps zum richtigen Umgang mit ihren Haustieren. Die Show wird dabei nicht nur von einem Tierexperten geleitet, sondern von einem ganzen Team an Spezialisten. Mit dabei sind Fachleute aus allen relevanten Bereichen - von Kleintieren bis hin zu Exoten.

Wann ist die tierische Sendung im TV zu sehen? Wer führt als Moderator durch die Show? Ist "Die Haustierprofis" auch im Stream zu sehen? Das alles erfahren Sie hier bei uns.

"Die Haustierprofis": Sendetermine der Show

"Die Haustierprofis" soll ein wenig frischen Wind in das Nachmittagsprogramm im frühen Sommer bringen. Seit dem 12. Juni laufen die Folgen der Show montags-freitags in der ARD. Die neuen Folgen sind immer von 14.10 Uhr bis 15.00 Uhr zu sehen. Bis zum 30. Juni ist die Sendung Teil des ARD-Programms, bis dahin gibt es insgesamt 15 Sendetermine.

Die Übertragung von "Die Haustierprofis" im TV und Stream

Die ARD strahlt "Die Haustierprofis" unter der Woche im TV aus. Damit reiht sich die Show in die Reihe der Tiersendungen des Senders neben langjährigen Erfolgen wie "Elefant, Tiger und Co" ein. Im Gegensatz dazu wird "Die Haustierprofis" jedoch nicht vor- sondern nachmittags gezeigt. Teil des Angebots des öffentlich rechtlichen Fernsehens ist mittlerweile aber auch ein Streamingangebot. Dementsprechend ist "Die Haustierprofis" nicht nur im Fernsehen, sondern auch im ARD-Livestream zu sehen.

Wiederholung von "Die Haustierprofis"

Im Online-Angebot der ARD findet sich auch die Lösung für diejenigen, die die aktuelle Folge von "Die Haustierprofis" verpasst haben. Denn in der ARD-Mediathek sind auch nach der Ausstrahlung im TV alle Folgen weiterhin verfügbar. Ob es auch eine Wiederholung im TV geben wird, ist hingegen noch nicht bekannt. Es ist jedoch durchaus möglich, dass "Die Haustierprofis" zu einem späteren Zeitpunkt auch auf anderen Sendern im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gezeigt wird.

"Die Haustierprofis": Das ist der Moderator der Sendung

Die Moderation von "Die Haustierprofis" übernimmt ein echtes Schwergewicht des deutschen Fernsehens. Die ARD hat den Schauspieler Ralph Morgenstern für die Moderation der neuen Show gewinnen können. Der mittlerweile 66-jährige war in seinem erfolgreichen Leben schon in diversen TV-Sendungen und Spielfilmen zu sehen. Darüber hinaus darf er auch auf eine erfolgreiche Karriere als Musiker und als Theaterschauspieler zurückblicken. Insbesondere in letzterer Tätigkeit ist er bis heute in Berlin aktiv.