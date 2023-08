"Die Höhle der Löwen" 2023, Staffel 14: Übertragung und Wiederholung im TV oder Stream

Ende August startet "Die Höhle der Löwen" in Staffel 14. Alle Infos zur Übertragung im TV und Stream sowie zur Wiederholung gibt es hier.

" Die Höhle der Löwen" kehrt mit einer neuen Staffel zurück: Ende August gibt es wieder neue Geschäftsideen im TV zu sehen. Auch in der 14. Staffel der Unterhaltungsshow kriegen die Investoren einfallsreiche bis verrückte Innovationen zu sehen – und die Gründer ziehen bei DHDL den ein oder anderen Deal an Land.

Wo werden die neuen Folgen von "Die Höhle der Löwen" übertragen? Was kann man tun, wenn man eine Folge verpasst hat? Alle Infos zur Übertagung und Wiederholung der 14. Staffel von "Die Höhle der Löwen" 2023 im TV und Stream finden Sie in diesem Artikel.

"Die Höhle der Löwen" 2023: Übertragung von Staffel 14 im TV und Stream

Die Innovations-Show "Die Höhle der Löwen" wurde erstmals im August 2014 vom Fernsehsender VOX ausgestrahlt. Seit 9 Jahren gibt es die Sendung also im TV und seit ihrer Premiere läuft sie auf VOX.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: SID

Das hat sich bis heute nicht geändert: Den Sendeterminen von "Die Höhle der Löwen" zufolge ist Staffel 14 ab Montag, dem 28. August 2023 im TV auf VOX zu sehen. Im Live-Stream gibt es das gesamte VOX-Programm und somit auch die neue Staffel von DHDL auf RTL+ zu sehen.

"Die Höhle der Löwen"2023: Staffel 14 in der Wiederholung sehen

Insgesamt gibt es 8 neue Folgen in Staffel 14. Ab Ende August 2023 kommen diese nach und nach im TV. Doch was, wenn Sie eine Folge ausfallen lassen mussten, weil Sie es Montagabends nicht pünktlich um 20.15 Uhr auf die Couch vor den Fernseher geschafft haben?

Auf dem Privatsender VOXup gibt es immer donnerstags ab 20.15 Uhr die aktuelle Montags-Folge von "Die Höhle der Löwen" in der Wiederholung zu sehen. Damit Sie sich nicht stressen müssen, gibt es alle Folgen der neuen Staffel außerdem auf der Streaming-Plattform RTL+. Dort können Sie jede beliebige Folge nachholen, und zwar ohne, dass Sie sich an einen bestimmten Wochentag halten müssen.

Dort sind auch alle Folgen der vergangen 13 Staffeln verfügbar – falls Sie Lust auf einen DHDL-Marathon haben sollten. Ein Abo bei dem Streaming-Anbieter gibt es ab 6,99 Euro im Monat. Hier haben wir nochmal alle Infos zur Übertragung und zur Wiederholung im TV und Stream für Sie zusammengefasst:

Sendung: " Die Höhle der Löwen "

" " Staffel: 14

14 Datum: ab Montag, 28. August 2023

ab Montag, 28. August 2023 Uhrzeit: 20.15 Uhr

20.15 Uhr Übertragung im TV : VOX

Übertragung im Stream: RTL+

RTL+ Wiederholung : RTL+, VOXup

Darum geht es bei "Die Höhle der Löwen", Staffel 14

Bei "Die Höhle der Löwen" werden der Jury, bestehend aus sieben Investoren und Investorinnen, neue Geschäftsideen und Erfindungen präsentiert. Die Gründer bieten den "Löwen" Geschäftsanteile in Relation zum Unternehmenswert an. Dabei ist schon mal das ein oder andere Start-up durch die Decke gegangen.

Es gibt einige Neuerungen in der 14. Staffel von "Die Höhle der Löwen". So gibt es Zuwachs in der Jury von "Die Höhle der Löwen" 2023 auf gleich zwei verschiedene Arten: Zum einen ist die Unternehmerin, Investorin und Bestseller-Autorin Tijen Onaran neu dabei und ersetzt Judith Williams. Zum anderen ist Janna Ensthaler, eine der alteingesessenen Jury-Mitglieder, schwanger: Sie sitzt mit Baby-Bauch in der Jury.

Dabei sind neben Tijen Onaran und Janna Ensthaler die bekannten "Löwen" Ralf Dümmel, Dagmar Wöhrl, Carsten Maschmeyer, Nils Glagau und Tillman Schulz. Moderator ist wieder der Kölner Ermias "Amiaz" Habtu.