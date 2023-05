"Die Höhle der Löwen": Produkte und Gründer heute am 15. Mai 2023

"Die Höhle der Löwen" 2023 läuft heute mit einer neuen Folge bei Vox. Hier gibt alle Infos über die Produkte und Gründer in Folge 7 am Montag, dem 15.5.23.

In Folge 7 von " Die Höhle der Löwen" bei Vox wird - unter anderem - endlich mal vernünftig aufgeräumt! Gründer Michael Müller hat mit seiner Innovation "O-Spring" eine Vorrichtung ersonnen, die das Einspannen und Offenhalten von Müllsäcken erleichtert. Man soll ja bekanntlich keine Scherze mit Namen treiben, aber dieser hier muss sein: "Passt". Was sonst noch so geboten wird in Folge 7 von "DHDL", erfahren Sie hier.

"Die Höhle der Löwen": Die Produkte und Gründer heute am 15. Mai 2023

Was kommt in Folge 7 von "DHDL" auf uns und die Löwen zu?

SauberGarten aus Friedrichshafen

Janine Wesener (41): "Eines Tages war ich so frustriert, dass ich versucht habe, Haushalt und Kinder miteinander zu verbinden." Ihre Idee: SauberGarten. Das sind kindgerechte Putzmittel-Sets zum Selbstanrühren. Damit können die Kids mit kleinen, spannenden Experimenten Putzmittel in Eigenregie herstellen. Die Sets bestehen aus kinderfreundlichen biologischen Zutaten und kindgerecht illustrierten Anleitungen. Dazu gibt es witzige Gadgets wie eine gigantische Spritze oder einen "Wolkenschwamm", mit dem die Kinder noch mehr Spaß am Putzen haben.

Janine erhofft ein Investment von 75.000 Euro und bietet im Gegenzug 20 Prozent ihrer Firmenanteile an.

MyGutachter aus Herford

"Kommt es zu einem Knall - MyGutachter hilft immer und überall", reimen die Gründer Burhan Epaydin (27) und Leonard Scheidt (25) etwas holprig. Sie gehen wohl zu Recht davon aus, dass ein Autounfall alle Beteiligten viel Zeit und Nerven kostet - Polizei , Versicherung, Gutachter. Beim Gutachter setzen die beiden an: Sie haben die Suche nach einem Sachverständigen und die Erstellung des Gutachtens digitalisiert und versprechen, dass die ganze Prozedur in einer Viertelstunde abzuwickeln sei. Alle relevante Zahlen und Fakten sowie Fotos werden hochgeladen, der Sachverständige erstellt sein Urteil ebenfalls online und schickt es allen Beteiligten zu.

Mit 150.000 Euro Investment würden die Gründer Burhan und Leonard ihre Marketingaktivitäten ausbauen. Sie bieten dafür 20 Prozent ihrer Firmenanteile an.

veprosa aus Rheinfelden

Dominik (33) und Alissa Kübler (28) versprechen nichts Geringeres als die Abschaffung des schlechtes Gewissens beim Genuss von Soßen. Besonders Sportlerinnen und Sportler dürften ihre innovative Eiweißquelle willkommen heißen, vermuten die beiden optimistisch. Wer viel Sport treibt, hat einen hohen Protein-Bedarf, und der lässt sich besonders gut mit Fleisch und Milchprodukten decken. Beides ist aus den unterschiedlichen Gründen nicht jedes Menschen Sache. Die beiden Gründer wissen: Soßen sind häufig der leckerste, aber auch der ungesündeste Teil einer Mahlzeit. Also machen sie die Soße zum Star des Gerichts - aus rein pflanzlichen Inhaltsstoffen.

100.000 Euro für 13 Prozent ihrer Firmenanteile , lautet ihr Angebot. Ob das den Löwen schmecken wird?

Vole Light aus Obereuerheim

Niko (27), Max (24) und Joachim Wendel (60) wollen den Markt für Gartenleuchten aufmischen. Obwohl gerade dieser Tage eine Meldung durch die Medien geistert, derzufolge allzu viel Licht im Garten die Regenwürmer bei der Fortpflanzung stört, wollen die beiden in den Gärten der rund 16 Millionen deutschen Ein-und Zweifamilienhäuser ihre Rasenlampen versenken. Damit diese beim Mähen nicht ständig im Weg sind und andauernd beschädigt werden, kann man sie bei Bedarf dem Erdboden gleichmachen. Die Lampen sind natürlich mit LED und Elektronik state of the art und lassen sich über eine App individuell steuern.

Was Regenwürmern ein Gräuel ist, könnte Löwen geradezu faszinieren. Wird einer von ihnen für zehn Prozent der Firmenanteile 110.000 Euro investieren?

O-Spring aus Buchbach

Michael Müller (44) haben wir am Beginn dieses Artikels ja schon kennengelernt. Mit O-Spring, einer Vorrichtung zum Einspannen und Offenhalten von Beuteln und Säcken, will er Sauberkeit und Ordnung in die Nation bringen. Es geht um eine beschichtete Edelstahl-Feder, die jegliche Form von Beuteln offen hält. Zur Demonstration der Effizienz hat der Tüftler einen Wettstreit mit Carsten Maschmeyer angezettelt. Es geht um die Schnelligkeit beim Einsammeln von Laub. Neben dem pflanzlichen Abfall käme dem Erfinder auch die Expertise eines erfahrenen Unternehmers ganz gut in die Tüte.

Michael bietet 20 Prozent seiner Firmenanteile für ein Investment von 50.000 Euro.

Außer den neuen Gründern hat der Sender für Folge 7 von "DHDL" die Wiederbesuche von GreenMnky aus Aschaffenburg und 3Bears aus München angekündigt.