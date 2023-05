"Die Höhle der Löwen" 2023: Produkte und Gründer am 29. Mai 2023

Auch am 29. Mai trauen sich wieder neue Gründer mit ihren Produkten in die "Höhle der Löwen". Wir stellen Ihnen die Mutigen und ihre Produkte vor.

Auch in der mittlerweile 13. Staffel von " Die Höhle der Löwen" kommen noch neue Ideen vor die Juroren Tillman Schulz, Janna Ensthaler, Nils Glagau, Ralf Dümmel, Carsten Maschmeyer, Dagmar Wöhrl und Judith Williams. Das Potenzial scheint unerschöpflich zu sein, es gibt wahnsinnig viele junge Gründer und Gründerinnen mit tollen Ideen. Mit diesen möchten sie bei "Die Höhle der Löwen" mindestens einen der Juroren davon überzeugen, in ihr Produkt zu investieren. Denn was den meisten Gründern fehlt ist schlichtweg das Geld, um ihre Ideen im großen Stil umzusetzen.

Auch beim Sendetermin am 29. Mai treten wieder neue Menschen vor die Löwen, um sich ihrem Urteil zu stellen. Wer diesmal die Gründer sind und welche Produkte sie mitbringen, erfahren Sie hier.

"Die Höhle der Löwen" 2023: Das sind die Produkte und Gründer am 29. Mai 2023

Auch am 29. Mai 2023 werden wieder insgesamt fünf Produkte in der Sendung vorgestellt. Hier stellen wir Ihnen diese Produkte und die Menschen dahinter etwas genauer vor:

"sproutling" aus Düsseldorf

Mit ihrer "sproutling"-Matratze will die 29-jährige Meltem Aktürk ein echtes Problem lösen. Denn es kommt immer wieder vor, das Babys im Schlaf sterben. Einer der Gründe dafür kann das Schlafen auf dem Bauch sein, bei dem das Baby eventuell keine Luft mehr bekommt. Um diesem Problem entgegenzutreten hat die junge Mutter eine Matratze entwickelt, die sowohl Luftdurchlässig als auch stabil ist. Um ihre Idee nun groß rausbringen zu können, braucht sie eine Finanzspritze von 100.000 Euro. Dafür bietet sie den Löwen 12,5 Prozent ihrer Firmenanteile.

"kruut" aus Berlin

Mit diesem Produkt treten die beiden Gründer Annika Krause (29) und Thorben Stieler (29) vor die Löwen. Bei "kruut" handelt es sich um eine Mixtur aus rohem Blütenhonig, naturtrübem Apfelessig und grünen Wildkräutern. Die als erfrischender Kräuterdrink gedachte Tinktur ist bereits bei einigen großen Bio-Händlern erhältlich. Um nach oben skalieren zu können, brauchen die beiden Gründer nun ein Investment in Höhe von 400.000 Euro, wofür sie zehn Prozent ihrer Firmenanteile bieten.

"ZEBRA Ice" aus Laatzen (nach Ausstrahlung umbenannt zu ZEBRASTIC)

Wenige Lebensmittel sind so schlecht für die Energiebilanz wie Speiseeis. Da dieses von der Produktion bis zum Verzehr pausenlos gekühlt werden muss, ist es das Gegenteil von Nachhaltig. Dafür hat der Gründer Ramtin Randjbar-Moshtaghin (37) nun eine Lösung gefunden: Mit seinem "ZEBRA Ice" spielt das Problem keine Rolle mehr, denn dieses kühlt man selbst zu Hause im Gefrierfach herunter. Davor kann es ganz normal ohne Kühlung gelagert werden. Außerdem verzichtet das Produkt auf Industriezucker und Konservierungsstoffe und ist damit gesünder als die Konkurrenz. Mit einem Investment von 100.000 Euro will Ramtin nun neue Vertriebswege erschließen und bietet den Löwen für ihre Mithilfe zehn Prozent der Firmenanteile.

"hiddencontact" aus Stuttgart

Die beiden Gründer Marius Walk (33) und Jari Klose (33) bieten mit "hiddencontact" eine Lösung für ein bekanntes Problem aus dem Straßenverkehr. Sie haben eine Möglichkeit entwickelt, ohne weitere Umstände Kontakt mit einem Fahrzeugbesitzer aufzunehmen, dessen Auto man bspw. beim Einparken gerammt hat. Einfach den an der Innenseite der Windschutzscheibe angebrachten QR Code einscannen und der Fahrzeughalter wird über SMS oder Messenger-Dienst informiert. Um dieses Konzept auch auf Schadensmeldungen im Unternehmensbereich auszuweiten, brauchen die beiden Gründer ein Investment in Höhe von 100.000 Euro. Dafür bieten sie den Löwen ganze 20 Prozent ihres Unternehmens an.

"Bildungsurlauber" aus Berlin

In Deutschland haben laut den Gründern Lara Körber (36) und Anian Schmitt (36) rund 27 Millionen Menschen Anspruch auf bezahlten Bildungsurlaub. Davon weiß aber nur leider kaum jemand. Um dem entgegenzuwirken haben die beiden eine Website eingerichtet, auf der Kurse für Bildungsurlaube vermittelt werden. Mit Bildungsurlaub.de soll das Wissen um diese Möglichkeit der Weiterbildung gestärkt und gleichzeitig eine Plattform für die Vermittlung passender Kurse geschaffen werden. Um sich weiterzuentwickeln möchten die Gründer der Plattform 150.000 Euro von den Löwen und bieten ihnen dafür zehn Prozent ihrer Firmenanteile.