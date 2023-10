"Die Höhle der Löwen" 2023: Sendetermine und alle Infos zu Staffel 14

Derzeit läuft die bereits 14. Staffel von "Die Höhle der Löwen" 2023 auf VOX. Hier erfahren Sie, wie die Sendetermine aussehen. Wir haben alle Infos für Sie.

Aktuell treten wieder verschiedene Gründerinnen und Gründer vor die Jury von "Die Höhle der Löwen" und stellen ihre Geschäftsideen vor. Ob innovativ und praktisch oder eher skurril - auch in Staffel 14 ist alles geboten. Spannend wird mal wieder, in welche Ideen die "Löwen" investieren.

Ende August ging es wieder los mit Start-ups und Geschäftskonzepten: Die erste Folge der 14. Staffel von " Die Höhle der Löwen" lief am Montag, dem 28. August 2023. Die Übertragung der Gründer-Show gibt es auf VOX und zwar zur immer absoluten Prime-Time um 20.15

Wie sehen die weiteren Sendetermine aus? Alle Infos dazu finden Sie in diesem Artikel.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: wetter.com

"Die Höhle der Löwen" 2023, Staffel 14: Das sind die Sendetermine

Die Gründer-Show läuft bereits seit 2014 auf dem Sender VOX und wird seit der 1. Staffel von Amiaz Habtu moderiert. Immer Montagabends von August bis Oktober gibt es eine neue Folge der insgesamt 8 Episoden von Staffel 14. Das sind die Sendetermine im Überblick:

Folge 1: Montag, 28. August 2023, 20.15 Uhr

Folge 2: Montag, 4. September 2023, 20.15 Uhr

Folge 3: Montag, 11. September 2023, 20.15 Uhr

Folge 4: Montag, 18. September 2023, 20.15 Uhr

Folge 5: Montag, 25. September 2023, 20.15 Uhr

Folge 6: Montag, 2. Oktober 2023, 20.15 Uhr

Folge 7: Montag, 9. Oktober 2023, 20.15 Uhr

Folge 8: Montag, 16. Oktober 2023, 20.15 Uhr

"Die Höhle der Löwen" 2023: Das ist die Jury in Staffel 14

2023 gibt es einen Neuzugang in der Jury bei "Die Höhle der Löwen". Da Judith Williams in Staffel 14 nicht mitmacht, ist ab Ende August ein neues Jury-Mitglied dabei. Die Unternehmerin und Investorin Tijen Onaran macht das DHDL-Team komplett. Die 38-Jährige Karlsruherin setzt sich besonders für Diversität in Unternehmen und mehr Sichtbarkeit von Frauen in der Wirtschaft ein. Das sind alle sieben Investoren bei "Die Höhle der Löwen":

Lesen Sie dazu auch

Infos zu "Die Höhle der Löwen": Darum geht es in Staffel 14

In der neuen Staffel von "Die Höhle der Löwen" ist mit Tijen Onaran nicht nur ein neues Jury-Mitglied dabei. Investorin Janna Ensthaler ist außerdem schwanger und sitzt mit einem Babybauch in der Jury. Unter den Gründern wird der Altersrekord gebrochen, denn Albrecht Schnitzler ist 88 Jahre alt und hat eine neue Geschäftsidee, die er den "Löwen" präsentiert.

Die Erfinder und Erfinderinnen bringen der Jury außerdem Geschichten und Konzepte aus den verschiedensten Regionen mit: Aus Benin, Bulgarien, den USA und sogar aus dem Weltall. Die Ideen gehen vom Libido-Booster bis hin zum schnellen Weinkühler und decken dieses Mal wirklich jeden Themenbereich ab. Aber auch sonst wird es bunt bei DHDL: Es gibt eine extra gruselige Halloween-Episode, Still-BHs werden getestet und ein alt-bekanntes Gastlöwen-Duo ist zu Besuch. Neu in dieser Staffel ist außerdem, dass bei den vorgestellten Geschäftskonzepten Künstliche Intelligenz häufiger eine Rolle spielt.