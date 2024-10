"Die Höhle der Löwen" 2024 im TV und Stream: Übertragung von Staffel 16

"Die Höhle der Löwen" ist Anfang September 2024 mit neuen Folgen zurückgekehrt. Es handelt sich bereits um Staffel 16 der beliebten Gründershow, die mittlerweile längst zum alteingesessenen Programm des Senders Vox gehört. Das Prinzip der Sendung ist schnell erklärt: Die Jury, bestehend aus mehreren erfolgreichen Investoren, bekommt von verschiedenen Gründern kreative, zum Teil auch sehr ausgefallene Geschäftsideen präsentiert. Anschließend können die sogenannten "Löwen" entscheiden, ob sie in die vorgestellten Innovationen investieren möchten oder nicht.

In der Vergangenheit konnten viele Gründer dabei schon den einen oder anderen lukrativen Deal an Land ziehen. Für Staffel 16 schlüpfen Judith Williams, Dagmar Wöhrl, Carsten Maschmeyer, Ralf Dümmel, Nils Glagau, Janna Ensthaler, Tillman Schulz und Tijen Onaran in die Rolle der "Löwen". In der Jubiläumsfolge kehrten außerdem Frank Thelen und Jochen Schweizer einmalig zurück. Den Sendeterminen von DHDL 2024 entsprechend startete die Staffel am Montag, dem 2. September 2024. Die letzte Folge läuft am 21. Oktober 2024.

Wo werden die neuen Folgen der Gründershow übertragen? Wie sieht es mit möglichen Wiederholungsterminen aus? Alle Infos zur Übertragung der 16. Staffel von "Die Höhle der Löwen" im TV und Stream sowie zur Wiederholung haben wir hier für Sie zusammengefasst.

"Die Höhle der Löwen" 2024: Übertragung der Jubiläumsstaffel im TV und Stream

Die Übertragung von "Die Höhle der Löwen" 2024 übernimmt zu allen Sendeterminen wie gewohnt der Sender Vox. Dementsprechend gibt es die acht neuen Folgen der Jubiläumsstaffel kostenlos im linearen TV zu sehen. Daneben besteht die Option, die Sendung parallel zur Ausstrahlung online im Stream zu verfolgen. Dafür ist allerdings ein Abonnement von RTL+ erforderlich - ein solches gibt es im Übrigen nur gegen Bezahlung.

Mit einem RTL+-Abo, das ab 6,99 € pro Monat zu haben ist, eröffnet sich Ihnen die Möglichkeit, "Die Höhle der Löwen" 2024 jederzeit noch einmal anzuschauen. Für den Fall, dass Sie die Sendung verpasst haben, können Sie auf die Mediathek des Streamingdienstes zurückgreifen - dort stehen die einzelnen Episoden von Staffel 16 nach der Ausstrahlung im TV abrufbereit zur Verfügung. Auch die älteren Staffeln der Gründershow stehen dort zum Abruf bereit.

"Die Höhle der Löwen" 2024: Staffel 16 in der Wiederholung sehen

Wiederholungen von "Die Höhe der Löwen" 2024 im TV sind nicht geplant. Wie bereits erwähnt, ist es aber möglich, die Folgen von Staffel 16 sowie die früheren Staffeln der Sendung in voller Länge nachträglich auf RTL+ anzusehen.

Hier gibt es noch einmal alle Infos zur Übertragung und zur Wiederholung im TV und Stream auf einen Blick:

Sendung: "Die Höhle der Löwen"

Staffel: 16, Jubiläumsstaffel

Start: Montag, 2. September 2024

Uhrzeit: 20.15 Uhr

Ende: 21. Oktober 2024

Übertragung im TV: VOX

Übertragung im Stream: RTL+

Wiederholung: RTL+

Das ist die Jury von "Die Höhle der Löwen" 2024

Für die Jubiläumsstaffel gibt es ein paar Besonderheiten bei den „Löwen“. Das sind die Investoren, die in den neuen Folgen als "Löwen" mit dabei sind: