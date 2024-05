"Die Höhle der Löwen": Das sind die Produkte und Gründer am 13. Mai 2024

Staffel 15 von "Die Höhle der Löwen" läuft im TV und im Stream. Hier erfahren Sie alles rund um die Produkte und Gründer der Folge am Montag, dem 13. Mai 2024.

Die Sendetermine von "Die Höhle der Löwen" Staffel 15 sind im April gestartet. Am Montag, dem 13. Mai 2024, wird die sechste Folge im Fernsehen und im Stream ausgestrahlt. Die Übertragung von Staffel 15 erfolgt auf Vox zur Primetime um 20.15 Uhr und ist auch über RTL+ verfügbar.

Das Format der Show bleibt auch in dieser Staffel unverändert: Gründerinnen und Gründer präsentieren ihre Produktideen vor einer Jury von Investoren in der "Höhle der Löwen", mit der Hoffnung auf finanzielle Unterstützung. Die Investoren bieten Kapital im Austausch für Unternehmensanteile an. In jeder Folge haben die Löwen, bestehend aus Janna Ensthaler, Tillman Schulz, Ralf Dümmel, Dagmar Wöhrl, Carsten Maschmeyer, Tijen Onaran und Nils Glagau, die Möglichkeit, in eines oder mehrere der vorgestellten Produkte zu investieren.

Wer sind die Gründer in Folge 6 und welche Produkte präsentieren sie der Jury? Alle Informationen finden Sie hier.

"Die Höhle der Löwen": Das sind die Gründer und ihre Produkte am 13. Mai 2024

Khroom aus Großhabersdorf, Landkreis Fürth

Die Gründer Alina (29) und Christian Hanauer (33) präsentieren die Seaview Pro, eine Vollgesichts-Schnorchelmaske mit Panoramablick unter Wasser. Die Maske verhindert das gefährliche Wieder-Einatmen von CO2 und soll mit einem doppelt so großen Atemkanal und einem breiten Silikonrahmen höchsten Tragekomfort bieten. Die Seaview Pro eignet sich für Tauchtiefen bis zu drei Metern und richtet sich sowohl an Anfänger als auch an Profis. Das Gründerpaar von Khroom sucht nach einem starken Partner für den Einzelhandel und den internationalen Markt und bietet dafür acht Prozent ihrer Firma für 350.000 Euro an.

Noac aus Wannweil

Sabrina Hellstern (40) und Claudia Sodha (59) stellen noac vor, einen ExoRobot für den OP-Saal, der Chirurgen entlasten soll. Der Roboter unterstützt die Haltung und Bewegung des Arztes, reduziert Ermüdung und Schmerzen und steigert die chirurgische Präzision, so das Versprechen der Gründerinnen. Mit dem sensorgesteuerten System können Ärzte im Stehen sitzen, wodurch Oberkörper und Arme entlastet werden. Die automatische Steuerung ermöglicht eine handsfree-Bedienung, ohne die sterilen Instrumente aus der Hand zu legen. Studien zeigen, dass so Behandlungsfehler um bis zu 67 Prozent reduziert werden können. Die Gründerinnen suchen eine Million Euro für fünf Prozent ihres Produkts. Werden die Löwen in die innovative Erfindung investieren?

Wiedersehen mit mit Soummé aus Hamburg

Sümmeyya Bach und Ralf Dümmel haben seit 2019 erfolgreich mit dem Anti-Transpirant Soummé zusammengearbeitet. Mit über 800.000 verkauften Einheiten und einem Handelsumsatz von rund 16 Millionen Euro haben sie eine Erfolgsgeschichte geschrieben. Ihr nächstes Ziel ist es, in den Vereinigten Arabischen Emiraten Fuß zu fassen. Der arabische Markt war schon lange ein Traum für Sümmeyya Bach, da sie selbst arabische Wurzeln hat und das Produkt dort gut ankommt. Zusammen reisen sie nach Dubai, wo sie ein persönliches Treffen mit Sheikh Ahmed Bin Faisal Al Quassimi haben. Die Zusammenarbeit trägt bereits Früchte: Soummé ist in der größten Drogeriekette Watsons erhältlich.

LÆMON aus Berlin

Susana Gomez präsentiert LÆMON, ein Schmuck-Armband mit integriertem lautem und stillem Alarm, um Frauen in Gefahrensituationen zu schützen. Durch Ziehen an der Kette oder Drücken eines Knopfes kann ein 120 Dezibel lauter Alarm ausgelöst werden, der potenzielle Angreifer abschreckt. Das Team sucht nach einem Investment von 500.000 Euro und bietet 10 Prozent ihrer Firma an.

Nature Pandan aus Dresden

Anne Rich (33) wurde durch ihr indonesisches Au-pair-Mädchen Putri auf das Pandan-Gewürz aufmerksam, das aus den Blättern der Pandan-Palme gewonnen wird. Die Blätter haben einen angenehmen Duft. In Deutschland ist das Gewürz noch wenig bekannt. Anne möchte mit ihren Produkten Pandan-Extrakt-Pulver und Pandan-Sirup-Extrakt ein neues Angebot schaffen. Der Sirup eignet sich zum Süßen, Würzen und Färben von Getränken wie grünen Pandan-Lattes, Cocktails, Desserts und Soßen. Anne betont, dass die Pandan-Blätter ein Superfood seien, das entzündungshemmende und antioxidative Eigenschaften besitzt und viele wertvolle Inhaltsstoffe wie Aminosäuren und Chlorophyll enthält. Sie sucht nun nach einem Partner, um mit ihrem Start-up den Markteintritt zu schaffen. Für eine Beteiligung von 25 Prozent an einer neu zu gründenden GmbH bietet sie 50.000 Euro an.

BOULDERBALL aus Sarnthein in Südtirol, Italien

Gertraud Lantschner (45) und Dieter Kofler (54) stellen in der "Höhle der Löwen" ihren Boulderball vor und bringen damit das Bergsteigen ins Rampenlicht. Der Boulderball ist eine kompakte Kletterwand, die verschiedene Fähigkeiten trainiert und den Fokus schärft. Er besteht aus 44 farbigen Einzelteilen, die wie ein 3D-Puzzle zusammengebaut werden. Ein Karten-Set mit verschiedenen Berg-Routen gibt vor, in welcher Reihenfolge die Route auf dem Boulderball "geklettert" werden soll. Das Klettern erfordert Konzentration, Koordination und Geschick. Das Gründer-Duo sucht nun einen Partner, um den Erfolg ihres Produkts auszubauen. Sie bieten 15 Prozent der Firmenanteile für eine Investition von 160.000 Euro an.