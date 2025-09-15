„Die Höhle der Löwen“ 2025: Das sind die Produkte und Gründer heute am 15. September

Die Gründer­sendung „Die Höhle der Löwen“ gibt es derzeit mit ihrer 18. Staffel am Montagabend auf VOX zu sehen. Zeitgleich findet die Übertragung auch im Livestream bei RTL+ statt. In den neuen Folgen präsentieren Unternehmerinnen und Unternehmer ihre Produkte und Konzepte, mit dem Ziel, die erfahrenen Investoren für eine finanzielle Beteiligung zu gewinnen.

Im Vergleich zur vorherigen Staffel von „Die Höhle der Löwen“ gibt es allerdings Veränderungen in der Besetzung. Nicht mehr Teil der DHDL-Jury sind Tijen Onaran, Tillman Schulz und Nils Glagau. Stattdessen setzt sich die Investorenrunde nun aus Judith Williams, Janna Ensthaler, Dagmar Wöhrl, Ralf Dümmel, Frank Thelen und Carsten Maschmeyer zusammen.

Laut den Sendeterminen von „Die Höhle der Löwen“ wird Folge 4 heute am Montag, dem 15. September 2025, bei VOX ausgestrahlt. Mit von der Partie ist dieses Mal auch Gast-Löwin Lena Gercke, die nach neuen Innovationen Ausschau hält. Hier in diesem Artikel stellen wir Ihnen alle Produkte und Gründer vor, die am 15. September 2025 den Schritt in „Die Höhle der Löwen“ wagen.

„Die Höhle der Löwen“: Das sind die Gründer und ihre Produkte heute am 15. September 2025

freshie aus Hamburg

In Folge 4 von „Die Höhle der Löwen“ 2025 stellen zwei Unternehmerinnen aus Hamburg ein Produkt vor, das den Alltag von Menschen mit Zahnspangen erleichtern soll. Betti Heick (45) und Manuela Bauer (41) haben das Start-up freshie gegründet und bieten ein Gel an, das direkt auf Zahnspangen oder Korrekturschienen aufgetragen wird. In Deutschland tragen Schätzungen zufolge rund 3,9 Millionen Kinder und Jugendliche im Laufe ihrer Entwicklung eine Zahnspange. Trotz dieser großen Zahl gibt es bisher nur ein begrenztes Angebot an speziellen Pflegeprodukten.

Die Idee für freshie entstand dabei aus einer Alltagssituation: Die Tochter von Gründerin Manuela Bauer störte sich regelmäßig am Geruch der Aufbewahrungsboxen. Das Gel soll hier Abhilfe schaffen. Es ist in den Geschmacksrichtungen Minze, Erdbeere und Cola erhältlich, benötigt weder Wasser noch Bürste und ist in kleinen Flaschen für unterwegs konzipiert. Dabei sollen Inhaltsstoffe wie Xylitol die Mundflora unterstützen. Das Produkt richtet sich nicht nur an Kinder und Jugendliche, sondern auch an Erwachsene mit Korrekturschienen. Für die weitere Entwicklung suchen die Gründerinnen nun Investoren. Ihr Angebot: 150.000 Euro Kapital im Austausch für 20 Prozent der Firmenanteile.

NALU aus Hamburg

Die Hamburger Gründerin Lisa Bella Ippolito (23) und ihr Geschäftspartner Max Schön (34) stellen bei „Die Höhle der Löwen“ ihr Unternehmen NALU vor. Das Duo bietet 100.000 Euro Kapital für zehn Prozent der Firmenanteile an. Die Geschäftsidee basiert auf einem Fruchtgummi ohne zugesetzten Zucker. Die zwei Gründer nutzen anstelle von Zucker oder Zuckeraustauschstoffen Ballaststoffe aus Chicorée-Wurzel und Mais, die eine natürliche Süße erzeugen. Für die Farbgebung werden Gemüseextrakte eingesetzt, die Aromen stammen aus natürlichen Quellen.

Das Sortiment umfasst derzeit zwei Varianten: Schildkröten mit Pfirsichgeschmack und vegane Fische aus roten Beeren. Eine weitere Sorte ist bereits in Planung. Laut Unternehmensangaben enthalten die Produkte etwa 100 Kalorien pro Packung und tragen den Nutri-Score A. Mit ihrem Auftritt bei den Löwen suchen die Gründer nach einem strategischen Partner. Vor allem Gast-Investorin Lena Gercke zeigt sich interessiert an einem Einstieg. Auch Handelsunternehmer Ralf Dümmel prüft ein Investment, sodass ein Wettbewerb zwischen beiden Investoren entsteht.

KRIOR aus Karlsruhe

Margarete Slim (43) hat mit KRIOR ein Pflegekonzept entwickelt, das den aktuellen Trend „Skin Icing“ aufgreift. Das Verfahren kombiniert Kälteanwendungen mit kosmetischen Produkten. Das Kernstück des Konzepts ist ein sogenannter „Skin Icing Ball“. Dabei handelt es sich um ein Serum, das eingefroren wird und innerhalb von rund einer Minute auf die Gesichtshaut aufgetragen werden kann. Laut der Gründerin soll die Anwendung Schwellungen verringern, kleine Fältchen glätten und Hautirritationen lindern. Ergänzend dazu bietet die Marke eine Feuchtigkeitscreme an. Alle KRIOR-Produkte enthalten pflanzliche Inhaltsstoffe, sind vegan, dermatologisch getestet und werden in Deutschland hergestellt.

Bei „Die Höhle der Löwen“ stellt Margarete Slim ihr Konzept vor und wirbt um Unterstützung. Die Gast-Investorin Lena Gercke bezeichnet die Idee als interessant, räumt jedoch ein, dass sie im Alltag persönlich keinen zusätzlichen Pflegeschritt einbauen würde. Sie teilt außerdem eine eigene Praxis aus dem Modelalltag: Vor Shootings verzichte sie auf salzhaltige Speisen, um Schwellungen im Gesicht zu vermeiden. Auch Investorin Judith Williams verweist auf die Größe des Marktes. Gleichzeitig betont sie aber, dass Produkte gegen Augenringe und Schwellungen für viele Konsumentinnen und Konsumenten von Interesse seien. Die Gründerin bietet den Investorinnen und Investoren 15 Prozent Unternehmensanteile an und forderte im Gegenzug 180.000 Euro Kapital für die Weiterentwicklung ihrer Produkte.

entzück dich selbst aus Köln

Die weibliche Masturbation wird in vielen gesellschaftlichen Kontexten immer noch tabuisiert, und die Kölner Gründerin Sanja Zündorf möchte daran etwas ändern. Die 31-Jährige beschäftigte sich bereits in ihrer Masterarbeit mit dem Thema und führte in diesem Zusammenhang eine Umfrage mit mehr als 1000 Teilnehmenden durch. Dabei stellte sie fest, dass bestimmte Praktiken wie das sogenannte „Kissenreiten“ weitverbreitet sind, jedoch von vielen mit Unsicherheit oder Scham verbunden werden.

Um den offenen Umgang mit dem Thema zu fördern, entwickelte Sanja Zündorf ein eigenes Produkt: den Masturbationssattel „come-around“. Laut der Gründerin zeichnet sich das Modell durch rutschfestes Material und eine strukturierte Oberfläche aus. Außerdem kann das Produkt in jeder herkömmlichen Waschmaschine gesäubert werden. Mit ihrem Unternehmen „entzück dich selbst“ stellt die Gründerin ihre Idee in der TV-Show „Die Höhle der Löwen“ vor. Dort bietet sie 10 Prozent ihrer Anteile für ein Investment von 150.000 Euro an. Die Jury reagiert erst einmal mit einer Mischung aus Skepsis und Interesse.

Folge 4 von „Die Höhle der Löwen“ 2025: Am 15. September gibt es wieder einen Battle-Pitch

In Staffel 10 von „Die Höhle der Löwen“ wurde ein neues Element eingeführt. Im sogenannten „Battle-Pitch“ treten zwei Gründerteams in kurzen Präsentationen gegeneinander an. Jedes Team hat dafür eine Minute Zeit. Nur eines der beiden Unternehmen erhält anschließend die Gelegenheit, sein Konzept ausführlich vorzustellen und potenziell ein Investment zu sichern. Diese Produkte stehen sich im Battle-Pitch am 15. September 2025 gegenüber:

SwimPal aus Köln

Die Gründer Marvin Schneiders (29) und Julian Schäfer (26) präsentieren mit SwimPal eine App, die beim Erlernen des Schwimmens unterstützen soll. Ihr Angebot an die Investoren: 120.000 Euro für zehn Prozent der Unternehmensanteile.

NewLifeJobs aus Berlin

Das Team um Tetyana Mühlen (46), Ralf Mühlen (57) und Leon Eichhorst (28) stellt mit NewLifeJobs eine digitale Plattform zur Vermittlung von Arbeitskräften aus dem Ausland vor. Sie bieten 12,5 Prozent der Firmenanteile für eine Investitionssumme von 350.000 Euro an.