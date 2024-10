"Die Höhle der Löwen": Das sind die Produkte und Gründer heute am 21. Oktober 2024

Staffel 16 von „Die Höhle der Löwen“ ist derzeit bei VOX zu sehen. Das Konzept des erfolgreichen TV-Formats bleibt auch in den neuen Folgen unverändert: Zahlreiche Gründerinnen und Gründer präsentieren der Jury ihre jeweiligen Produkte und hoffen, einen oder mehrere „Löwen“ mit ins Boot zu holen. Die Jury von „Die Höhle der Löwen“ besteht in der Jubiläumsstaffel aus Janna Ensthaler, Tillman Schulz, Ralf Dümmel, Dagmar Wöhrl, Carsten Maschmeyer, Nils Glagau, Tijen Onaran und Judith Williams. Auch die beiden DHDL-Urgesteine Jochen Schweizer und Frank Thelen haben einen Auftritt in Staffel 16.

Den Sendeterminen von DHDL 2024 entsprechend erscheint die nächste Episode der Gründershow am 21. Oktober. Welche Teilnehmer sind in Folge 7 mit dabei? Welche Produkte haben sie mitgebracht? Alle Infos dazu lesen Sie hier.

"Die Höhle der Löwen": Das sind die Gründer und ihre Produkte heute am 21. Oktober 2024

Auch in der zehnjährigen Jubiläumsstaffel wird den Gründerinnen und Gründern nichts geschenkt, sie müssen mit ihrem Produkt überzeugen und sich anschließend den harten Fragen der Investoren stellen. In Folge 7 der 16. Staffel von DHDL sind folgende Gründer dabei:

„fredis Kinderdusche“ aus Stralsund

Hinter diesem Produkt stehen Astrid Förster (35) und Rico Priewe (35). Das Gründer-Duo möchte Kindern und Eltern das Leben mit „fredis Kinderdusche“ erleichtern. Diese ist speziell auf die Bedürfnisse von Kindern ausgerichtet und soll so für maximalen Duschspaß sorgen. Das Produkt ist flexibel an die Größe eines jeden Kindes anpassbar. Außerdem können die Kinder selbst zwischen zwei Duschmodi wählen - ein punktueller oder breiter Wasserstrahl. Das Ziel von Astrid und Rico: Den Kindern endlich zu ermöglichen, selbstbestimmt zu duschen. Ihr Angebot an die Löwen: 200.000 Euro für 15 Prozent der Firmenanteile an dem Familienunternehmen.

„bae treat“ aus St. Johann in Tirol

Die Gründerinnen Laura Schmidel (26) und Lorena Unterrader (25) präsentieren der DHDL-Jury ihre Soft-Haferriegel und gefüllten Bites mit Präbiotika. „Scheinbar gesunde Haferriegel enthalten in Übermaßen Zucker und bieten kaum einen Nährwert“, so Laura. „Wir wollten den echten Haferriegel mit Mehrwert - mit viel Geschmack, wenig Zucker und extra Präbiotika“, erklärt Lorena ihr gemeinsames Produkt. In seinem Sortiment bietet das Duo mit „Brownie Haselnuss“, „Banana Schoko Crunch“ und „Apfel Crunch Zimt“ drei verschiedene Sorten Riegel an, sowie Bites mit cremiger Extra-Füllung in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Alle Produkte sind außerdem vegan und in Bio-Qualität. Laura und Lorena benötigen ein Investment von 180.000 Euro. Dafür bieten sie 20 Prozent ihrer Firmenanteile an.

„CityCaddy“ aus Hamburg

Elke Jensen (74) und Ulrike Mann (50) haben mit ihrem „CityCaddy“ einen exklusiven Alltagsbegleiter für alle Menschen entwickelt, die sich mehr Stabilität beim Gehen wünschen und sich zudem an einem schönen Design erfreuen. Der „CityCaddy“ definiert eine neue Produktkategorie und füllt die Lücke zwischen dem klassischen Einkaufstrolley und einem Rollator. Er hat eine abnehmbare Tasche, ist stufenlos höhenverstellbar, einfach zusammenklappbar und der Wegrollstopper sorgt dafür, dass er nicht wegdriftet. Treppen und Stufen lassen sich mit dem Produkt ebenfalls leicht überwinden. Mit einem Investment von 300.000 Euro sollen unter anderem die Marketingaktivitäten ausgebaut werden. Im Gegenzug bietet Elke 15 Prozent der Firmenanteile an.

„BULGURCUPS“ aus Köln

Gründer Muhammet Bulat (30) möchte die „Löwen“ mit seinen gesunden Instant-Fertiggerichten überzeugen. Dafür steht nämlich „BULGURCUPS“. Bulgur ist fester Bestandteil der orientalischen Küche und ausgesprochen nahrhaft. Die Getreidekörner werden zunächst dampfgegart, dann getrocknet und anschließend je nach Bedarf zerkleinert. „Durch diesen schonenden Prozess sind so gut wie alle Nährstoffe, Vitamine und Mineralien erhalten“, so Muhammet. In Deutschland ist Bulgur trotzdem noch nicht allzu sehr verbreitet - das möchte der Gründer ändern. Im Gegensatz zu herkömmlichen Instantgerichten enthalten die „BULGURCUPS“ kein Palmöl, keine Geschmacksverstärker und künstliche Aromen. Ein Deal wäre für Muhammet Bulat extrem wichtig, denn: „Ich bin gerade an der Liquiditätsgrenze. Wenn ich jetzt kein Investment bekomme, muss ich aufhören.“ Sein Angebot: 80.000 Euro für 15 Prozent der Firmenanteile.

„SEASON“ aus Viersen

„SEASON“ ist eine Zyklus-App, die menstruierende Personen dabei unterstützen soll, ihr Leben entsprechend der jeweiligen Zyklusphase sinnvoll zu planen. „In den vier verschiedenen Phasen des Zyklus fühlen wir uns anders. Wir können manche Dinge besonders gut und manchmal weniger gut. Leider wissen die Wenigsten davon und können ihren Zyklus nicht zu ihrem Vorteil nutzen“, so Gründerin Shanel Chien (30). Die App beinhaltet den klassischen Terminkalender und die Vorausschau zeigt an, in welcher hormonellen Phase man sich befinden wird. Entsprechend der jeweiligen Phase gibt es eine Sport- und Ernährungsempfehlung. Mit ihrer persönlichen Geschichte rührt Shanel „Löwin“ Tijen Onaran zu Tränen. Ob Letztere auch bereit ist, 100.000 Euro für zehn Prozent der Firmenanteile zu investieren, bleibt abzuwarten.