„Die Höhle der Löwen“ vom 22.9.25: Diese Deals kamen zustande

Seit August ist auf VOX die 18. Staffel der Gründershow „Die Höhle der Löwen“ zu sehen. In insgesamt acht neuen Folgen stellen Start-ups ihre Geschäftsideen vor, um potenzielle Investorinnen und Investoren von sich zu überzeugen und eine finanzielle Beteiligung zu erhalten. Neu in dieser Staffel sind die sogenannten „Battle Pitches“. In diesem Format treten zwei Gründerteams direkt gegeneinander an und haben jeweils nur 60 Sekunden Zeit, ihre Idee zu präsentieren. Überzeugt ein Team die Jury nicht, scheidet es sofort aus. Das siegreiche Team erhält anschließend die Möglichkeit, sein Konzept ausführlicher vorzustellen. Auch in der Besetzung der Investorinnen und Investoren gibt es Veränderungen. Tijen Onaran, Nils Glagau und Tillman Schulz sind nicht mehr Teil der Runde. Frank Thelen kehrt hingegen als festes Mitglied zurück. Neben ihm gehören weiterhin Judith Williams, Janna Ensthaler, Dagmar Wöhrl, Ralf Dümmel und Carsten Maschmeyer zum festen Rudel der Löwen.

Wer waren die Gründerinnen und Gründer am 22. September 2025? Welche Produkte stellten diese den Löwen vor? Die Antworten auf diese Fragen liefern wir Ihnen hier.

„Die Höhle der Löwen“: Diese Produkte und Gründer gingen am 22. September 2025 leer aus

Die folgenden Gründerinnen und Gründer stellen am 22. September ihre Produkte vor:

Alla Mamma aus Regenburg:

Guido Mondi und seine Tochter Sarina stellen ihr Start-up Alla Mamma vor. Damit wollen die beiden authentische italienische Pasta-Gerichte in die heimischen Küchen bringen. Ihre über 40 Jahre erprobten Familienrezepte können durch Alla Mamma zu Hause ganz einfach in der Mikrowelle aufgewärmt werden. Guido verspricht, die Speisen beinhalten keine Zusatzstoffe und sind auch ungekühlt lange haltbar. Im Sortiment des Familiengeschäfts befinden sich bereits 21 Sorten, darunter Klassiker wie Spaghetti Bolognese, aber auch glutenfreie Pastagerichte.

EazyStep aus Hannover:

Mit EazyStep stellen der Gründer und Erfinder Ayub Elsanukaev und sein Kollege Alexander Banchukov eine Mobilitätshilfe für Senioren und körperlich eingeschränkte Menschen vor. Das System setzt sich aus zwei robusten Führungsschienen zusammen, die fest an einer stabilen Wand oder an der Decke montiert werden. Ergänzt wird die Konstruktion durch eine verschiebbare Mittelschiene und einen beweglichen Sitz, der den Nutzern eine sicherere und flexiblere Fortbewegung im Badezimmer ermöglicht. Da die Mobilitätshilfe als Wohnumfeld verbessernde Maßnahme zählt, werden die Kosten dafür vollständig von den Krankenkassen übernommen.

BetterCakez aus Köln:

Nachdem sie ihre Juristenkarriere gegen ihre Backleidenschaft ausgetauscht hatte, bekam Gründerin Isabelle Forster die Diagnose Gluten-, Laktose- und Sojaunverträglichkeit. So entstand ihre Idee von BetterCakez: einem kleinen Snack-Kuchen, der aus natürlichen Zutaten, vegan, glutenfrei, ohne Industriezucker, Palmöl oder Konservierungsstoffe ist und mit bis zu 30 Prozent Gemüse kommt, das man nicht herausschmeckt. Die Kuchen sollen lange haltbar sein und verbinden Geschmack, Gesundheit und Convenience. Für zehn Prozent ihrer Firmenanteile wollte Isabelle Forster 150.000 Euro.

„Die Höhle der Löwen“ vom 22.9.25: Diese Produkte und Gründer haben einen Deal bekommen

kniti aus Pliezhausen:

Die Mütter sowie Freundinnen Manuela Miller-Feigl und Franziska Nowak wollen mit ihrem Start-up das Leben von Eltern einfacher machen und gleichzeitig den Umgang mit der Umwelt verbessern, denn der Windelmarkt hat ein riesiges Müllproblem. Ihr Produkt kniti ist eine nachhaltige Textilwindel, welche die Vorteile von Stoff- und Einwegwindeln vereint. Die Windel hat eine leicht zu reinigende, wasserdichte und atmungsaktive Außenhülle. Ihre Einlage ist herausnehmbar und besteht aus einem sehr saugfähigen Garn aus speziell dafür ausgewählten Fasern. Die Gründerinnen meinen, das Material könnte zudem in Inkontinenzprodukten, Menstruationsartikeln oder sogar in der Automobilbranche eingesetzt werden. Der Deal kommt zustande. Löwin Judith Williams sagt unter den folgenden Bedingungen zu: Sie gibt 400.000 Euro für 15 Prozent der Anteile, dabei wird die Hälfte des Investments in Form von Royalties mit jedem Verkauf zurückgezahlt. Außerdem werden Meilensteine festgelegt, sobald diese erreicht sind, kann sich die Löwin weitere 15 Prozent der Anteile für weitere 200.000 Euro erkaufen.

Vlippy aus Hamburg:

Bei den Erfindern von Vlippy handelt es sich um das Ehepaar Bianca und Malte Fürstenberg. Über 20 Patente und Gebrauchsmuster hat das Paar bereits angemeldet. Mit Vlippy stellen sie den Löwen einen innovativen Tür- und Fensterstopper mit Klemmschutz vor. Dieser soll das Zuschlagen von Fenstern und Türen verhindern und Eltern sowie Haustierbesitzern das Leben erleichtern. Der Stopper wird entweder mit Klebeband oder mit Schrauben befestigt und soll dank seiner Geometrie sehr langlebig sein. Bianca und Malte bieten 20 Prozent der Firmenanteile für 25.000 Euro. Ihr Wunsch erfüllt sich, Löwe Ralf Dümmel nimmt den Deal an.