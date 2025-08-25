„Die Höhle der Löwen“ vom 25.8.25: Die Gründer und Produkte heute in Folge 1

„Die Höhle der Löwen“ startet 2025 mit einer neuen Staffel. Neben den gewohnten Sendeterminen im Fernsehen und der Übertragung im Stream gibt es dieses Mal zwei Neuerungen. Erstmals treten Gründerinnen und Gründer in kurzen Pitches direkt gegeneinander an. Zusätzlich werden neue Hintergrundinformationen eingeführt, die zeigen, wie sich die Teilnehmenden auf ihren Auftritt vorbereiten und was hinter den Kulissen geschieht.

Die Jury ist erneut mit erfahrenen Investorinnen und Investoren besetzt. Dazu gehören Frank Thelen, der nach einer Pause zurückkehrt, sowie Ralf Dümmel, Janna Ernstahler, Dagmar Wöhrl, Carsten Maschmeyer und Judith Williams. Sie bringen unterschiedliche berufliche Hintergründe und Schwerpunkte mit. Von Handel und Vertrieb über Technologie bis zu Nachhaltigkeit. Sie betrachten die vorgestellten Geschäftsideen jeweils aus eigener Perspektive.

„Die Höhle der Löwen“: Die Produkte und Gründer heute am 25. August 2025

Nachfolgend eine Übersicht über die Gründerteams und deren Produkte aus der Folge vom 25. August 2025:

SITLIT (aus Basel in der Schweiz)

Kevin Fluri, 35 Jahre alt und Vater einer vierjährigen Tochter, stammt aus Basel. Aus seinen eigenen Alltagserfahrungen heraus entwickelte er die Idee zu SITLIT, da er immer wieder vor der Herausforderung stand, dass seine Tochter unterwegs keinen passenden Sitzplatz hatte. Mit SITLIT bietet er einen mobilen Kinderhochstuhl an, der wie eine Tasche transportiert werden kann und sich in wenigen Sekunden aufbauen lässt. Der Stuhl verfügt über einen integrierten Tisch, einen Dreipunktgurt sowie eine Fußablage und eignet sich für Reisen, Restaurantbesuche oder spontane Treffen bei den Großeltern. In der TV-Sendung stellt Kevin Fluri sein Produkt vor und bietet dort 20 Prozent seiner Firmenanteile für 170.000 Euro an.

FYTA (aus Berlin)

Claudia Nassif (50) und Alexander Schmitt (36) aus Berlin haben mit FYTA smarte Pflanzensensoren entwickelt, die mithilfe einer App Umweltparameter wie Feuchtigkeit, Licht, Nährstoffgehalt und Temperatur messen und individuelle Pflegehinweise geben. Die Technologie richtet sich an private Pflanzenliebhaber ebenso wie an Unternehmen und Kommunen. Nassif bringt ihre Erfahrungen als Ökonomin und ehemalige Finanzdiplomatin ein, Schmitt sein Know-how aus Elektrotechnik und Messtechnik. Gemeinsam haben sie über vier Jahre in FYTA investiert und präsentieren nun Ihr Angebot. Sie bieten fünf Prozent der Firmenanteile für 500.000 Euro.

dogs-guard (aus Daaden)

Andrea Heuser (51) und Fiona Consuela Czerwionke (28) aus Daaden stellen mit dogs-guard ein patentiertes Leinen-Führsystem für Hunde vor. Die Idee entstand, als Fiona ihren schreckhaften Hund bekam, bei dem herkömmliche Leinen verrutschten und sich gefährlich um die Beine wickelten. Dogs-guard verhindert Ausbrüche, schließt Verwicklungen aus und soll durch reflektierende Elemente für Sicherheit und Bewegungsfreiheit sorgen. In DHDL bieten die Gründerinnen 20 Prozent Firmenanteile für 50.000 Euro an.

anuux (aus Berlin)

Marius Baumgärtel (33) aus Berlin ist der Gründer von anuux, einem pflanzlichen Nahrungsergänzungsmittel, das speziell dafür entwickelt wurde, den Darm vor dem Analsex ohne aufwendige Vorbereitung zu entleeren. Ziel ist es, eine Alternative zu herkömmlichen Methoden wie Analduschen oder starken Abführmitteln zu bieten. In der Sendung bietet der Gründer 12,5 Prozent Firmenanteile für 100.000 Euro an.

Neu bei DHDL – Der Battle-Pitch: Zwei Gründerteams treten in einem einminütigen Kurzpitch gegeneinander an, doch nur eines darf sein Produkt anschließend ausführlich vorstellen. In dieser Runde dreht sich alles um Schuhe. Jessica Pallentin aus Düsseldorf hat mit Aerostiletto ein selbstklebendes Pad entwickelt, welches das Gehen in High Heels angenehmer machen soll. Dafür bietet sie 25 Prozent Firmenanteile für 60.000 Euro. Ihre Konkurrenten sind Mark Heinzelmann und Elias Wiesener aus Kressbronn. Mit Zoltra Grip präsentieren sie eine Antirutscheinlegesohle für Fußballschuhe und fordern 200.000 Euro für 20 Prozent Firmenanteile.