"Die Höhle der Löwen": Das sind die Produkte und Gründer am 28. August

"Die Höhle der Löwen" ist mit Staffel 14 zurück. Hier erfahren Sie alles rund um die Produkte und Gründer der 1. Folge der neuen Staffel am 28. August.

Die erfolgreiche Gründershow "Die Höhle der Löwen" meldet sich mit Staffel 14 zurück. Auch in den neuen Folgen stellen wieder zahlreiche Gründerinnen und Gründer ihre neuen Produkte vor und hoffen auf die Unterstützung der DHDL-Jury. Diese hat sich seit der vergangenen Staffel ein klein wenig gewandelt. Anstelle der seit 2014 als Jurorin fungierenden Judith Williams ist mit Tijen Onaran eine neue Frau in die Riege der Löwen aufgenommen worden. Mit dabei sind außerdem wieder Janna Ensthaler, Tillman Schulz, Ralf Dümmel, Dagmar Wöhrl, Carsten Maschmeyer und Nils Glagau.

Bei der Übertragung von "Die Höhle der Löwen" am 28. August haben die Löwen wieder die Wahl, in eines oder mehrere der vorgestellten Produkte zu investieren. Welche Gründer sind diesmal mit dabei? Welche Produkte haben sie mitgebracht? Alle Infos dazu finden Sie hier.

"Die Höhle der Löwen": Das sind die Gründer und ihre Produkte am 28. August

Die neue Staffel startet mit insgesamt fünf Gründerteams und ihren Produkten. Daneben gibt es wie auch wieder ein Wiedersehen mit einem der Gründerteams der vergangenen Staffeln. Dieses Mal ist es das Team rund um "Schreibpilot", gemeinsam mit ihrem Investoren Ralf Dümmel.

Das sind die Gründer und ihre Produkte am 28. August:

DR. VIVIEN KARL (aus Berlin)

Dieses Gründerteam besteht aus zwei jungen Frauen, von denen eine gleichzeitig als Namensgeberin fungiert: Dr. Vivien Karl ist eine 29-jährige Apothekerin, die gemeinsam mit ihrer Geschäftspartnerin Julia Huhnholz (37) eine selbstentwickelte Intimcreme für Frauen vertreibt. Das Produkt hat bereits viel positives Feedback von ihren Kundinnen erhalten. Nun möchte sie die Produktion und den Vertrieb auf die nächste Stufe bringen und benötigt dafür die Hilfe eines der Löwen. Gerade die für "female empowerment" stehende Tien Onaran könnte dafür die Richtige sein. Für 200.000 Euro bieten die beiden Gründerinnen 10 Prozent der Firmenanteile an.

BRIZZA (aus Aschaffenburg)

Der Name ist eine Kombination aus Brezel und Pizza - genau wie das Produkt selbst. Das Gründerteam bestehend aus Sascha (35) und Jennifer (38) Zelle hat eine Pizza entworfen, die anstelle des klassischen italienischen Teigs auf den deutschen Laugenteig setzt. Nachdem das Produkt in der heimischen Gastronomie ein echter Renner war, haben sich die beiden auf den Großhandel konzentriert. Um ihre Produktion und den Vertrieb noch weiter zu steigern, benötigen sie nun jedoch die Hilfe der Löwen. Für 300.000 Euro bieten die beiden 10 Prozent ihrer Firmenanteile.

FUTURISED (aus Hamburg)

Die neuesten Entwicklungen haben derzeit in fast allen Bereichen mit Künstlicher Intelligenz (KI) zu tun. Auf diesen Zug sind auch die beiden Gründer Max Schlensag (20) und Eric Böger (20) aufgesprungen und haben Software-Roboter entwickelt, die die Auswertung von Bildern und Dokumenten massiv beschleunigen sollen. Ihre Zielgruppe ist dabei ganz speziell das Banken- und Versicherungswesen, weshalb sie auf eine Zusammenarbeit mit Investor Carsten Maschmeyer hoffen. Sie bieten 15 Prozent ihrer Firmenanteile an und möchten dafür 250.000 Euro haben.

Mitmalfilm (aus Leipzig)

Die Idee von "Mitmalfilm" ist einfach: Aus den von Kindern gemalten Bildern können diese selbstständig einen Zeichentrickfilm entwickeln. Dieser wird dann in der dazu passenden App hochgeladen und kann mit der ganzen Familie geteilt werden. Diesem Produkt haben sich der Trickfilmproduzent Uli Seis (40) und die Regisseurin Alice von Gwinner (36) gewidmet. Sie möchten damit die Magie des Zeichentrickfilms direkt ins Kinderzimmer bringen. Den Löwen bieten sie für 200.000 Euro an, bei ihrem Projekt mitzumachen und 20 Prozent der Firmenanteile zu erwerben.

Akoua (aus Raitingen)

Mit einem echten Nachhaltigkeits-Hit tritt Akoua-Gründer Simon Debade (44) vor die Löwen. Er vertreibt bereits seit einigen Jahren den Saft der für den Export ungeeigneten Cashew-Äpfel in Deutschland. Mit seinem Produkt war er auch schon auf der Grünen Woche unterwegs und hat die Besucher an das neue Getränk herangeführt, dass sowohl pur als auch in Cocktails oder als Schorle getrunken werden kann. Seine lokalen Arbeiterinnen in Afrika verdienen durch sein Unternehmen bereits jetzt 30 Prozent mehr. Doch er benötigt Hilfe im Marketing und Vertrieb, da er Akoua bislang als One-Man-Show betrieben hat. Diese Hilfe verspricht er sich durch einen der Löwen, denen er für 90.000 Euro 20 Prozent seiner Firmenanteile anbietet.