"Die Höhle der Löwen": Das sind die Produkte und Gründer am 29. April

Auch Staffel 15 von "Die Höhle der Löwen" bietet Gründern die Chance, ihre Produkte vorzustellen. Hier gibt es Infos rund um Produkte und Gründer am 29. April.

In der Staffel 15 von "Die Höhle der Löwen" geht es in die nächste Runde. Am 29. April steht die Vorstellung von Produkten neuer Gründer in der vierten Folge der Staffel an. Sie haben die Chance, die Jury von sich und den Produkten zu überzeugen und somit Investoren zu gewinnen. In der Jury von "Die Höhle der Löwen" sitzen in der 15. Staffel aus Nils Glagau, Janna Ensthaler, Carsten Maschmeyer, Tijen Onaran, Ralf Dümmel, Dagmar Wöhrl und Tillman Schulz. Zur Primetime um 20.15 Uhr werden sich die neuen Gründer der Jury stellen können. Die Übertragung von DHDL übernimmt Vox.

Doch welche Gründer sind am 29. April an der Reihe? Welche Produkte stellen sie vor? Hier erfahren Sie alle Infos rund um Folge 4 von DHDL und den Produkten, die vorgestellt werden.

"Die Höhle der Löwen": Das sind die Gründer und ihre Produkte am 29. April

Insgesamt werden fünf Produkte in der Folge am 29. April vorgestellt. Die Gründer werden ihr Bestes geben, um die Investoren von sich und ihren Produkten zu überzeugen. Außerdem gibt es ein Wiedersehen. Hier finden Sie die Produkte und Gründer der Folge auf einen Blick:

Unique United aus Neuss

Louis Kleemeyer (23) stellt bei " Die Höhle der Löwen" eine digitale Plattform vor, die Menschen mit Behinderung bei der Selbstbestimmung ihres Lebens unterstützen soll. Unique United ermöglicht es Partnern, Verbänden, Bildungsträgern, Firmen und Vereinen, ihre Angebote und Produkte barrierefrei zu präsentieren und somit in den Bereichen Jobs, Fortbildungen, Sport, Entertainment und Reisen, zahlreiche Angebote anzubieten. Dadurch soll der aktive und inklusive Austausch zwischen Menschen mit Behinderung und anderen Menschen, Vereinen und Firmen gefördert werden. Der Gründer musste selbst Hindernisse im Leben erfahren. "Zwei Minuten nach meiner Geburt habe ich nicht mehr geatmet, habe deswegen zu wenig Sauerstoff bekommen und daher sind einige Zellen abgestorben", sagt Louis zu seiner Erfahrung. Aber dennoch hat er seinen Realschulabschluss gemacht und anschließend eine Ausbildung als Fachpraktiker für IT-Systeme abgeschlossen. Als Gründer hält Louis 100 Prozent an Unique United. Für die Weiterentwicklung seiner Plattform und für die Akquise von neuen Kooperationen benötigt der 23-Jährige um die 210.000 Euro. Er bietet 35 Prozent der Firmenanteile für eine Beteiligung an.

GelatoPack aus Weilerswirt

Andreas Siebrecht (59) stellt den Löwen mit GelatoPack eine patentierte Verpackung für den Transport und Take-Away von Eis und Milchshakes vor. Das Produkt ermöglicht durch zwei spezielle Kühlzonen die optimale Lagerung: Das Eis im unteren Bereich wird von einem Akku auf -14 °C gekühlt, während der obere Bereich mit gerade mal 6 °C frisch gehalten wird. Somit wird die Konsistenz in den beiden Bereichen unterschiedlich gewahrt. Das Eis bleibt trotz Hitze bis zu einer Stunde qualitativ transportfähig. Die Verpackung ist außerdem umweltfreundlich, da sie aus biologisch abbaubarem Kunststoff und recycelter Kartonage besteht. Zudem wird der Abfall durch ein Pfandsystem minimiert. Andreas sucht mit seinem Angebot von 10 Prozent der Firmenanteile, die Unterstützung der Löwen in Form von 250.000 Euro.

MIND VACATIONS aus Hamburg

Beixi Jia (32) und Julian Stodt (39) präsentieren den Löwen mit MIND VACATIONS eine innovative Methode zur mentalen Entspannung durch Tee-Meditation. Das Produkt ist inspiriert von der chinesischen Teetradition ihrer Familien. Angesichts von über 4,5 Millionen Krankheitstagen wegen Burnout in Deutschland betonen die Gründer die wachsende Relevanz mentaler Gesundheit. Ihr Produkt, die MIND VACATION BOX, beinhaltet eine Meditationstasse und zehn Bio-Tee-Sachets sowie eine App mit speziellen Teemeditationen und Gedankenreisen. Sie suchen 80.000 Euro für 20 Prozent der Firmenanteile, um ihr Unternehmen weiterzuentwickeln.

tickSAFE aus Nürnberg

Dr. med. Dipl.-Phys. Matthias Meinhold (71) kennt die Gefahren von Zeckenstichen aus seiner Praxis: Zecken übertragen Krankheitserreger, die schwere gesundheitliche Schäden verursachen können. Um das Risiko einer Erregerübertragung zu minimieren, ist eine schnelle Entfernung der Zecke besonders wichtig. Herkömmliche Methoden wie Pinzetten oder Finger können jedoch den Zeckenkopf in der Haut belassen oder das Tier zerquetschen. Somit wird die Übertragung von Erregern erhöht. Dr. Meinhold hat daher den tickSAFE Zeckengreifer entwickelt. Dabei handelt es sich um einen Druckstift mit weichen Greiferbacken, der Zecken schonend und sicher entfernt. Zur Erweiterung der Vertriebswege sucht Dr. Meinhold einen starken Partner und bietet 25 Prozent der Firmenanteile für 100.000 Euro.

Finizio – Future Sanitation aus Berlin-Brandenburg

Wie sieht wohl die Toilette der Zukunft aus? Dieser Frage hat sich der Gründer Florian Augustin (31) gewidmet. Mit Finizio präsentiert er innovative Trockentoiletten, die keine Chemie oder ein Abwasseranschluss benötigen. Stattdessen werden die Abfälle in Recyclingdünger umgewandelt. Diese Lösung zielt darauf ab, den enormen Wasserverbrauch und die ineffiziente Nutzung von Nährstoffen zu reduzieren. Neben Festivaltoiletten entwickelt das Unternehmen auch barrierefreie öffentliche Toiletten und eine Rohrpost-Toilette für den privaten Gebrauch. Für die Skalierung von Finizio such Augustin ganze 500.000 Euro und bietet acht Prozent der Firmenanteile an.

"Die Höhle der Löwen": Ein Wiedersehen am 29. April

Dagmar Wöhrl beschreibt waterdrop® aus Wien als ein Start-up, welches sich zu einem globalen Unternehmen entwickelt hat. Seit ihrem Einstieg 2018 hat das Unternehmen, zusammen mit den Gründern und Investorin Wöhrl, ein ordentliches Wachstum erlebt. Für Gründer Henry Murray war "Die Höhle der Löwen" ein entscheidender Durchbruch. Mit einem Umsatz von über 100 Millionen Euro und einer Produktpalette von über 30 Sorten, hat waterdrop® kürzlich sein Global Headquarter in Wien eröffnet. Seit Anfang 2023 unterstützt Tennis-Ikone Novak Djokovic das Unternehmen als Investor und Markenbotschafter.