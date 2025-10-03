"Die Höhle der Löwen" 2025: Das sind die Produkte und Gründer am 6. Oktober

Die erfolgreiche Gründershow „Die Höhle der Löwen“ läuft derzeit mit ihrer 18. Staffel immer montagabends bei VOX oder auf RTL+. In jeder Folge stellen Unternehmerinnen und Unternehmer ihre innovativen Ideen, Produkte und Geschäftskonzepte vor und präsentieren diese in einem kurzen Pitch vor den Investorinnen und Investoren. Ihr Ziel ist es, die DHDL-Jury von sich zu überzeugen und einen Deal zu erhalten, der nicht nur finanzielle Unterstützung, sondern auch Erfahrung und Kontakte mit sich bringt.

Bei der Sendung am 6. Oktober haben die Löwen wieder die Wahl, in eines oder mehrere der vorgestellten Produkte zu investieren. Welche Gründer und Gründerinnen sind dieses Mal mit dabei und welche Produkte stellen sie vor? Alle Infos dazu finden Sie hier.

„Die Höhle der Löwen“: Das sind die Gründer und ihre Produkte am 6. Oktober

Diese Gründerinnen und Gründer sind am Montag, den 6. Oktober, bei „Die Höhle der Löwen“ dabei:

Deckenwunder (aus Oberösterreich)

Die Gründer Mario Jacobi (39) und Georg Pichler (30) aus Österreich stellen in der Sendung ihr Produkt mit dem Namen Deckenwunder vor. Dabei handelt es sich um ein Aufbewahrungssystem, mit dem der Raum unter der Zimmerdecke genutzt werden soll. Dazu werden Schienen montiert, in die Boxen eingeschoben werden können. Diese sind für bis zu 30 Kilogramm Gewicht ausgelegt und bieten Platz für Gegenstände wie Dekoration, Kleidung oder Aktenordner. Mit ihrer Idee wollen die Gründer mehr Ordnung und Effizienz im Alltag schaffen. Für 200.000 Euro bieten die beiden Gründer 20 Prozent ihrer Firmenanteile an.

IRONDOTS (aus Warschau, Polen)

Hinter IRONDOTS steckt der Gründer Michal Napiórkowski (44), der mit Technik die Löwen überzeugen will. Denn im Mittelpunkt seiner Idee stehen zwei Messenger-Apps, die eine besonders sichere Kommunikation ermöglichen sollen, sogar ohne Internetverbindung. Der Gründer bringt langjährige Erfahrung im Bereich IT-Sicherheit mit und hat bereits im Austausch mit Ermittlungsbehörden und Geheimdiensten gearbeitet. Sein Angebot: 125.000 Euro für zehn Prozent der Firmenanteile.

Wichtelbox (aus Augsburg)

Elena und Hannes Aigner, verheiratet und Eltern zweier Kinder, stellen in der Show ihre Wichtelbox vor. Sie enthält Material für 31 Tage voller Geschichten, Briefe und kleiner Überraschungen und greift damit eine skandinavische Tradition auf, die Kinder begeistern und Eltern entlasten soll. Hannes nahm dreimal an Olympischen Spielen im Kajak teil und gewann zwei Bronzemedaillen sowie einen Weltmeistertitel. Außerdem hat er BWL studiert. Elena bringt ihre berufliche Erfahrung aus Marketing und Vertrieb ein und verfügt über zwei Masterabschlüsse in Wirtschaftspädagogik und Advanced Management. Die beiden bieten zehn Prozent der Firmenanteile für 150.000 Euro.

Tallow Naturals (aus Gerlingen)

Niklas (30) und Ece Spiegel (30) stellen mit Tallow Naturals ihr Beauty-Startup vor, das auf Hautpflege mit Rindertalg setzt. Innerhalb eines Jahres erreichten die beiden 2,4 Millionen Euro Umsatz, 100.000 Bestellungen und Gewinne im sechsstelligen Bereich. Niklas bringt ein Studium in Finance in St. Gallen sowie Erfahrung im Investmentbanking mit, Ece studierte International Business in Barcelona und arbeitete in der Unternehmensberatung. Gemeinsam wollen sie mit ihrem Produkt eine natürliche Lösung für sehr trockene Haut und Neurodermitis anbieten. Ihr Angebot: 300.000 Euro für fünf Prozent der Firmenanteile.

Pinù (aus Berlin)

Ex-Fußballprofi Marvin Plattenhardt (33), bekannt aus seiner Zeit bei Hertha BSC, dem 1. FC Nürnberg und der Nationalmannschaft, hat seine Karriere beendet und startet nun mit Ehefrau Sara (33) ein neues Projekt. Gemeinsam gründeten sie das Unternehmen Pinù, das mit dem ersten veganen Pistazien-Getränk in Deutschland an den Start geht. Die Idee entstand aus ihrer persönlichen Vorliebe für Pistazien, die schon bei Urlauben in Italien oder sogar auf ihrer Hochzeit eine Rolle spielten. Da gängige Milchalternativen für sie nicht überzeugend waren, entwickelten sie ihr eigenes Produkt. Die beiden bieten den Löwen 10 Prozent ihrer Firmenanteile für 150.000 Euro an.