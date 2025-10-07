„Die Höhle der Löwen“ vom 06.10.25: Diese Deals kamen zustande 

Die erfolgreiche Gründershow „Die Höhle der Löwen“ läuft derzeit mit ihrer 18. Staffel immer montagabends bei VOX oder auf RTL+. In jeder Folge stellen Unternehmerinnen und Unternehmer ihre innovativen Ideen, Produkte und Geschäftskonzepte vor und präsentieren diese in einem kurzen Pitch vor den Investorinnen und Investoren. Ihr Ziel ist es, die DHDL-Jury von sich zu überzeugen und einen Deal zu erhalten, der nicht nur finanzielle Unterstützung, sondern auch Erfahrung und Kontakte mit sich bringt.

Bei der Sendung gestern am 6. Oktober hatten die Löwen wieder die Wahl, in eines oder mehrere der vorgestellten Produkte zu investieren. Welche Gründer und Gründerinnen waren dieses Mal mit dabei und welche Produkte stellten sie vor? Alle Infos dazu finden Sie hier.

„Die Höhle der Löwen“ 2025: Diese Gründer waren am 6. Oktober dabei

Diese Gründerinnen und Gründer waren am gestrigen Montag, den 6. Oktober, bei „Die Höhle der Löwen“ dabei:

Deckenwunder (aus Oberösterreich)

Die Gründer Mario Jacobi (39) und Georg Pichler (30) aus Österreich stellten in der Sendung ihr Produkt mit dem Namen Deckenwunder vor. Dabei handelt es sich um ein Aufbewahrungssystem, mit dem der Raum unter der Zimmerdecke genutzt werden soll. Dazu werden Schienen montiert, in die Boxen eingeschoben werden können. Diese sind für bis zu 30 Kilogramm Gewicht ausgelegt und bieten Platz für Gegenstände wie Dekoration, Kleidung oder Aktenordner. Mit ihrer Idee wollen die Gründer mehr Ordnung und Effizienz im Alltag schaffen. Für 200.000 Euro bieten die beiden Gründer 20 Prozent ihrer Firmenanteile an.

IRONDOTS (aus Warschau, Polen)

Hinter IRONDOTS steckt der Gründer Michal Napiórkowski (44), der mit Technik die Löwen überzeugen wollte. Denn im Mittelpunkt seiner Idee stehen zwei Messenger-Apps, die eine besonders sichere Kommunikation ermöglichen sollen, sogar ohne Internetverbindung. Der Gründer bringt langjährige Erfahrung im Bereich IT-Sicherheit mit und hat bereits im Austausch mit Ermittlungsbehörden und Geheimdiensten gearbeitet. Sein Angebot: 125.000 Euro für zehn Prozent der Firmenanteile.

Wichtelbox (aus Augsburg)

Elena und Hannes Aigner, verheiratet und Eltern zweier Kinder, stellten in der Show ihre Wichtelbox vor. Sie enthält Material für 31 Tage voller Geschichten, Briefe und kleiner Überraschungen und greift damit eine skandinavische Tradition auf, die Kinder begeistern und Eltern entlasten soll. Hannes nahm dreimal an Olympischen Spielen im Kajak teil und gewann zwei Bronzemedaillen sowie einen Weltmeistertitel. Außerdem hat er BWL studiert. Elena bringt ihre berufliche Erfahrung aus Marketing und Vertrieb ein und verfügt über zwei Masterabschlüsse in Wirtschaftspädagogik und Advanced Management. Die beiden bieten zehn Prozent der Firmenanteile für 150.000 Euro.

Tallow Naturals (aus Gerlingen)

Niklas (30) und Ece Spiegel (30) stellten mit Tallow Naturals ihr Beauty-Startup vor, das auf Hautpflege mit Rindertalg setzt. Innerhalb eines Jahres erreichten die beiden 2,4 Millionen Euro Umsatz, 100.000 Bestellungen und Gewinne im sechsstelligen Bereich. Niklas bringt ein Studium in Finance in St. Gallen sowie Erfahrung im Investmentbanking mit, Ece studierte International Business in Barcelona und arbeitete in der Unternehmensberatung. Gemeinsam wollen sie mit ihrem Produkt eine natürliche Lösung für sehr trockene Haut und Neurodermitis anbieten. Ihr Angebot: 300.000 Euro für fünf Prozent der Firmenanteile.

Pinù (aus Berlin)

Ex-Fußballprofi Marvin Plattenhardt (33), bekannt aus seiner Zeit bei Hertha BSC, dem 1. FC Nürnberg und der Nationalmannschaft, hat seine Karriere beendet und startet nun mit Ehefrau Sara (33) ein neues Projekt. Gemeinsam gründeten sie das Unternehmen Pinù, das mit dem ersten veganen Pistazien-Getränk in Deutschland an den Start geht. Die Idee entstand aus ihrer persönlichen Vorliebe für Pistazien, die schon bei Urlauben in Italien oder sogar auf ihrer Hochzeit eine Rolle spielten. Da gängige Milchalternativen für sie nicht überzeugend waren, entwickelten sie ihr eigenes Produkt. Die beiden bieten den Löwen 10 Prozent ihrer Firmenanteile für 150.000 Euro an.

„Die Höhle der Löwen“ am 6.10.25: Diese Deals kamen zustande

Deckenwunder

Mario Jacobi und Georg Pichler konnten sich mit Ralf Dümmel auf einen Deal einigen. Der Investor bot ihnen 200.000 Euro für 30 Prozent der Anteile. Die beiden Österreicher nahmen das Angebot an.

Tallows Naturals

Auch Niklas und Ece Spiegel konnten die Investoren von ihrer Idee überzeugen. Das Gründer-Duo konnte gleich aus mehreren Angeboten wählen. Letztendlich entschieden sie sich für einen Deal mit Judith Williams und Frank Thelen. Dieser umfasst 400.000 Euro für 12 Prozent der Anteile.

„Die Höhle der Löwen“ am 6. Oktober: Diese Gründer haben keinen Deal bekommen

Irondots

Michal Napiórkowsk zeigte sich vor der Kamera sehr nervös. Er merkte in der Sendung auch an, dass keine besondere Medienerfahrung vor der Kamera hat. Ihm fiel es schwer, die Frage der Löwen nachvollziehbar zu beantworten. Diese boten ihm allerdings an, in einer zukünftigen Folge seine Idee erneut zu pitchen.

Wichtelbox

Auch wenn die beiden Augsburger Elena und Hannes Aigner keinen Deal bekommen haben, verließen sie den Pitch mit einem Lächeln. Durch den Bezug zu Kindern und Familien kam die Wichtelbox bei den Löwen nämlich durchaus gut an. Allerdings sahen diese Probleme bei der Saisonalität und einer noch ungewissen Weiterentwicklung des Start-Ups.

Pinù

Obwohl Marvin und Sara Plattenhardt die Investoren mit dem Geschmack ihres Drinks überzeugen konnten, kam kein Deal zustande. Vor allem die langfristige Marktpositionierung von Pinù und dem Pistazien-Getränk war den Löwen zu unsicher.