"Die Höhle der Löwen": Das sind die Produkte und Gründer am 6. Mai

"Die Höhle der Löwen" läuft mit Staffel 15 im TV und im Stream. Hier erfahren Sie alles rund um die Produkte und Gründer der 5. Folge am 6. Mai 2024.

Staffel 15 von "Die Höhle der Löwen" ist im April mit neuen Sendeterminen gestartet. Am Montag, dem 6. Mai 2024, läuft nun die fünfte Folge. Das Format ist wie immer dasselbe: Gründerinnen und Gründer präsentieren ihre Produktideen vor einer Jury von Investoren in der "Höhle der Löwen", in der Hoffnung auf finanzielle Unterstützung. Die Investoren bieten Kapital im Austausch für Anteile am Unternehmen der Gründer.

In jeder Folge treten neue Gründer vor die erfahrene Jury. In der Jury sitzen dieses Jahr Janna Ensthaler, Tillman Schulz, Ralf Dümmel, Dagmar Wöhrl, Carsten Maschmeyer, Tijen Onaran und Nils Glagau.

Die Übertragung von Staffel 15 erfolgt auf Vox im Fernsehen und im Stream über RTL+. Dort haben die Löwen wieder die Wahl, in eines oder mehrere der vorgestellten Produkte zu investieren. Welche Gründer sind diesmal mit dabei? Welche Produkte haben sie mitgebracht? Alle Infos dazu finden Sie hier.

"Die Höhle der Löwen": Das sind die Gründer und ihre Produkte am 6. Mai

Das sind die Gründer und ihre Produkte am Montag, dem 6. Mai 2024:

"bionicTOYS" aus Berlin

In der fünften Folge von " Die Höhle der Löwen" präsentiert Gründer Marcel Pasternak (36) sein innovatives Produkt: cbionic Flexbaustein-Sets. Diese Sets bestehen aus flexiblen Spielbausteinen in Tierform, die dynamische Bewegungen ermöglichen und Kinder spielerisch in die Natur eintauchen lassen. Inspiriert von seiner Kindheit, in der er versuchte, Naturkonstruktionen nachzubilden, entwickelte der studierte Produktdesigner dieses einzigartige Bausteinsystem. Im Gegensatz zu herkömmlichen Bausteinen können mit cbionic organische Bewegungen wie die eines Mantarochens oder eines Adlers nachgebildet werden, dank des patentierten FlexBricks, der sich in alle Richtungen biegen und drehen lässt. Jedes cbionic-Set enthält Bauteile für mindestens zwei Tiere sowie eine Bauanleitung mit wissenswerten Informationen über die Tiere. Marcel Pasternak strebt danach, cbionic in jedes Spielzimmer zu bringen, da es Spiel, Kreativität und Bildung vereint. Die Löwen sind von den innovativen Mechanismen zunächst überzeugt, aber ist cbionic auch ein überzeugendes Investitionsobjekt? Marcel Pasternak bietet zehn Prozent der Firmenanteile für 320.000 Euro an.



"LOREMO" aus München

Franziska Scheuerle (33) stellt LOREMO vor, die erste digitale Plattform für maßgeschneiderte Luxus-Auftragskunst. Kunden können individuelle Kunstwerke bestellen, die perfekt zu ihrem Interieur und ihrer Persönlichkeit passen. Ein spezieller Kunst-Konfigurator macht die Bestellung einfach: Kunden laden ein Foto ihres Interieurs hoch, wählen Leinwandgröße, Material und Rahmen aus, und ein Algorithmus empfiehlt den passenden Künstler. Bereits 30 Künstler sind dabei, und Kunden können weitere Informationen über sie abrufen. Das Kunstwerk wird innerhalb von sechs bis acht Wochen als Einzelstück geliefert. Für ihr Konzept sucht Franziska Scheuerle 200.000 Euro und bietet zehn Prozent der Firmenanteile an. Wird sie die Investoren in der "Höhle der Löwen" überzeugen?

Wiedersehen mit bideo aus Elmenhorst

Ein Wiedersehen mit Gründer Thorsten Homma: In der neunten Staffel von "Die Höhle der Löwen" stellte er bideo vor - den ersten Toilettenpapierhalter mit Befeuchtungsfunktion. Investor Ralf Dümmel erinnert sich: "Mit dem Satz 'Macht aus jedem handelsüblichen Toilettenpapier einfach Feuchtpapier' hat er mich sofort gepackt." Homma entschied sich für Dümmel als Investor wegen seiner Kompetenz. Die Zusammenarbeit war erfolgreich: Dank bideo wurden bisher zwei Millionen Kilogramm Plastik und ca. 500 Millionen Feuchttücher eingespart. Homma entwickelte auch weitere Produkte wie den bideo WC-Intensivschaum mit Aktiv-Sauerstoff. Dümmel sieht nun die Herausforderung, die neuen Artikel erfolgreich am Markt zu platzieren, ist aber optimistisch für die Zukunft.



"Fat Albert" aus Baltmannsweiler

Gründer Albert Ebenbichler (56) präsentiert seinen "Fat Albert": einen innovativen E-Roller mit einem geräumigen Kofferraum zwischen den Rädern. Dieser soll die Mobilitätswende vorantreiben, indem er eine praktische Lösung für den stressfreien Gütertransport in der Stadt bietet. Der Fat Albert verfügt über einen leistungsstarken 3000-Watt-Motor, der Geschwindigkeiten von bis zu 45 km/h erreicht und eine Reichweite von bis zu 120 Kilometern bietet. Ebenbichler sucht einen starken Partner, um sein Geschäft weiter auszubauen und bietet dafür 20 Prozent der Firmenanteile für 250.000 Euro an. Wird dieser innovative E-Roller in der "Höhle der Löwen" einen Investor finden?



"Just Nosh" aus Berlin

Shweta Pahuja-Markull (34) und Lars Markull (36) präsentieren den Löwinnen und Löwen ihre Water Lily Pops und entführen sie damit auf eine kulinarische Reise nach Indien. Shweta, in Mumbai geboren, vermisste die vielfältige und gesunde Küche ihrer Heimat in Deutschland. Daher brachten sie mit den Water Lily Pops ein Stück Indien hierher. Diese Pops sehen aus wie Popcorn, bestehen jedoch nicht aus Mais, sondern aus den Samen der Seerose. Die Samen, reich an essenziellen Aminosäuren und mit wenig Fett, werden ausschließlich in Ost-Indien geerntet und von Hand verarbeitet. Die Water Lily Pops sind vegan, zucker- und glutenfrei, ohne Konservierungs- und Zusatzstoffe. Zusammen gründeten Shweta und Lars ihre Firma Just Nosh, die derzeit drei Geschmacksrichtungen anbietet: "Pink Salt", "Smoked Chili" und "Coconut & Cacao". Sie planen, die Marke und das Sortiment weiter auszubauen und suchen dafür einen Partner. Ihr Angebot an die Investoren: 100.000 Euro für 15 Prozent Firmenanteile.



"Clever Horse Clip" aus A-Salzburg

Gründer Konrad Winkler (59) hat mit dem Clever Horse Clip eine Erfindung gemacht, um das Leben der Pferde sicherer zu gestalten. Dieses Verschlusssystem ermöglicht ein sicheres Führen und Anbinden von Pferden in verschiedenen Situationen wie Putzen, Satteln oder im Anhänger. Der Clip reagiert auf Fluchtreaktionen von Pferden, indem er sich selbstständig öffnet, um Verletzungen zu vermeiden. Winkler entwickelte den Clip, nachdem er selbst erleben musste, wie ein Pferd in Panik geriet und sich verletzte. Der Clever Horse Clip soll weltweit zur Standardausrüstung für Pferdebesitzer werden. Für die Umsetzung dieses Ziels sucht Winkler ein Investment von 45.000 Euro und bietet zehn Prozent der Firmenanteile an.