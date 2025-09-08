"Die Höhle der Löwen": Das sind heute die Produkte und Gründer am 8. September 2025

Seit August läuft auf VOX die bereits 18. Staffel der Gründershow „Die Höhle der Löwen“. In insgesamt acht neuen Episoden präsentieren innovative Start-ups ihre Geschäftsideen, um die Gunst und das Kapital der Investorinnen und Investoren zu gewinnen. Die aktuelle Staffel bringt eine Neuerung mit sich. In den sogenannten „Battle Pitches“ präsentieren die Gründerteams direkt gegeneinander in nur 60 Sekunden. Wer die Jury nicht überzeugt, scheidet sofort aus. Das Siegerteam darf seine Idee dann ausführlicher vorstellen. Auch bei den Löwen selbst gibt es ein paar Veränderungen. Während Tijen Onaran, Nils Glagau und Tillman Schulz nicht mehr zu den Löwen zählen, kehrt Frank Thelen als festes Mitglied zurück. Neben Thelen gehören außerdem Judith Williams, Janna Ensthaler, Dagmar Wöhrl, Ralf Dümmel und Carsten Maschmeyer zum Löwen-Team.

Welche Produkte werden am 8. September von den Gründern präsentiert? Die Antwort auf diese Frage finden Sie hier.

"Die Höhle der Löwen": Das sind die Gründer und ihre Produkte heute am 8. September

Das sind die Produkte und deren Gründer am 8. September 2025:

STEETS aus Paderborn / Köln:

Mit STEETS präsentiert der 98-jährige Heinz Schlechtingen eine Abstelllösung für Gehhilfen, die den betroffenen Menschen mehr Mobilität ermöglichen sollen. Mit ihm treten sein Enkel Phil Janßen und dessen Mitgründer Thorben Engel und Philipp Battisti vor die Löwen. STEETS dient zur Aufrüstung jeglicher handelsüblichen Gehhilfen. Mit einem Hangriff klappen sich kleine Standfüße an der Gehhilfe aus, die für mehr Stabilität sorgen. Das Angebot der Gruppe sind 15 Prozent der Firmenanteile für insgesamt 300.000 Euro.

krydda aus Oldenburg:

Seine Liebe fürs Kochen und seine vegane Lebensweise brachten Gründer Arne Engelke zu seiner Idee. Viele Veganer und Vegetarier haben das Problem, dass Tofu zwar gesund und proteinreich ist, oft aber fad schmeckt. An dieser Stelle hat krydda dann seinen Auftritt. Der 29-jährige Gründer pitcht ein Instant-Marinade-Pulver für gebratenen Tofu. Die Geschmacksrichtungen „Toskana Brise“, „Sommerwiese“ oder „Wüstenzauber“ können einfach mit Wasser und Sojasauce angerührt und anschließend über den Tofu gegeben werden. Arne bietet 75.000 Euro für 20 Prozent der Firmenanteile.

FlaveAir aus Gelsenkirchen:

Mit FlaveAir wollen die Freunde sowie Gründer Nils Stögbauer und Randolph Skrok eine Alternative zu Süßigkeiten, Zigaretten und Vapes auf den Markt bringen. Bei dem Produkt handelt es sich um ein modulares Genuss-System, das diverse Aromen mit der gewohnten Hand-Mund-Routine kombiniert. Dabei kommt das Produkt ganz ohne Zucker, Kalorien oder künstliche Zusätze sowie ohne Rauch, Dampf oder Nikotin aus. Die Idee dahinter ist eine Lösung für Heißhungerattacken oder Rauchentwöhnung. Für 15 Prozent der Firmenanteile wollen die Gründer 150.000 Euro Kapital.

AIR CUBE aus München:

Gründer Giuseppe Leo stellt sein Produkt AIR CUBE als Revolution der Toilettenhygiene den Löwen vor. Das Produkt wird mit einer Halterung an die Toilette angebracht, erkennt dann per Bewegungssensor die Nutzung und startet. Während des Toilettengangs saugt das Gerät Gerüche direkt aus der Schüssel ab, neutralisiert diese durch ein spezielles Filtersystem komplett und verhindert so, dass sie sich überhaupt erst im Raum verteilen. Danach reinigt sich das Gerät. Dafür werden Millionen positiv geladene Ionen freigesetzt und eliminieren auf molekularer Ebene Keime und Verschmutzungen, ohne Chemie oder Filterwechsel. Optional wird ein Citrusduft freigesetzt. Für zehn Prozent der Firmenanteile will Giuseppe 200.000 Euro.