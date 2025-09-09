„Die Höhle der Löwen“ vom 8.9.25: Diese Deals kamen zustande

Seit August läuft auf VOX die bereits 18. Staffel der Gründershow „Die Höhle der Löwen“. In insgesamt acht neuen Episoden präsentieren innovative Start-ups ihre Geschäftsideen, um die Gunst und das Kapital der Investorinnen und Investoren zu gewinnen. Die aktuelle Staffel bringt eine Neuerung mit sich. In den sogenannten „Battle Pitches“ präsentieren die Gründerteams direkt gegeneinander in nur 60 Sekunden. Wer die Jury nicht überzeugt, scheidet sofort aus. Das Siegerteam darf seine Idee dann ausführlicher vorstellen. Auch bei den Löwen selbst gibt es ein paar Veränderungen. Während Tijen Onaran, Nils Glagau und Tillman Schulz nicht mehr zu den Löwen zählen, kehrt Frank Thelen als festes Mitglied zurück. Neben Thelen gehören außerdem Judith Williams, Janna Ensthaler, Dagmar Wöhrl, Ralf Dümmel und Carsten Maschmeyer zum Löwen-Team.

Welche Produkte wurden am 8. September von den Gründern präsentiert? Welche Gründer bekamen einen Deal? Die Antworten auf diese Fragen finden Sie hier.

„Die Höhle der Löwen“: Wer hat einen Deal bekommen am 8.9.25?

STEETS aus Paderborn / Köln:

Mit STEETS präsentierte der 98-jährige Heinz Schlechtingen eine Abstelllösung für Gehhilfen, die den betroffenen Menschen mehr Mobilität ermöglichen sollen. Mit ihm traten sein Enkel Phil Janßen und dessen Mitgründer Thorben Engel und Philipp Battisti vor die Löwen. STEETS dient zur Aufrüstung jeglicher handelsüblicher Gehhilfen. Mit einem Handgriff klappen sich kleine Standfüße an der Gehhilfe aus, die für mehr Stabilität sorgen. Das Angebot der Gruppe sind 15 Prozent der Firmenanteile für insgesamt 300.000 Euro. Frank Thelen zeigte sich beeindruckt von der Lösung, bemängelte jedoch die geringe Umsatzhöhe. Während Janna Enstahler und drei weitere Investoren ausschieden, blieb Thelen als einzige Option. Er forderte 25 Prozent und ließ keine Verhandlungen zu. Schließlich entschieden sich die Gründer dafür, sein Angebot anzunehmen, und der Deal kam zustande.

FlaveAir aus Gelsenkirchen:

Mit FlaveAir wollen die Freunde sowie Gründer Nils Stögbauer und Randolph Skrok eine Alternative zu Süßigkeiten, Zigaretten und Vapes auf den Markt bringen. Das Produkt ist ein modulares Genuss-System, das diverse Aromen mit der gewohnten Hand-Mund-Routine kombiniert. Dabei kommt das Produkt ganz ohne Zucker, Kalorien oder künstliche Zusätze sowie ohne Rauch, Dampf oder Nikotin aus. Die Idee dahinter ist eine Lösung für Heißhungerattacken oder Rauchentwöhnung. Für 15 Prozent der Firmenanteile möchten die Gründer 150.000 Euro Kapital. Die Löwen waren vom Geschmack des Produktes „FlaveAir“ überwiegend angetan, doch nicht alle sahen Potenzial. Carsten Maschmeyer zweifelt an der Nachfrage, während Judith Willia und Janna Ernsthaler Bedenken hinsichtlich der Kindernutzung geäußert und ausstiegen. Ralf Dümmel hingegen zeigte sich besonders begeistert und bot 150.000 für 25 Prozent. Das war ein Angebot, das die Gründer annahmen.

AIR CUBE aus München:

Gründer Giuseppe Leo stellt sein Produkt AIR CUBE als Revolution der Toilettenhygiene den Löwen vor. Das Produkt wird mit einer Halterung an die Toilette angebracht, erkennt dann per Bewegungssensor die Nutzung und startet. Während des Toilettengangs saugt das Gerät Gerüche direkt aus der Schüssel ab, neutralisiert diese durch ein spezielles Filtersystem komplett und verhindert so, dass sie sich überhaupt erst im Raum verteilen. Danach reinigt sich das Gerät. Dafür werden Millionen positiv geladene Ionen freigesetzt und eliminieren auf molekularer Ebene Keime und Verschmutzungen, ohne Chemie oder Filterwechsel. Optional wird ein Citrusduft freigesetzt. Für zehn Prozent der Firmenanteile will Giuseppe 200.000 Euro. Alle Löwen sehen in dem Hightech-Produkt enormes internationales Potenzial. Mit 530.000 Euro Umsatz und einer überzeugenden Persönlichkeit des Gründers beeindruckte Giuseppe die Investoren. Carsten Maschmeyer bot sich als Mentor an und forderte 15 Prozent, Judith Williams setzte auf ihre Onlinemarketing-Erfahrung für den selben Anteil, während Ralf Dümmel und Frank Thelen gemeinsam 20 Prozent verlangten. Schließlich entschied sich Gründer Giuseppe für Wunsch-Investor Carsten Maschmeyer, der den Deal erhielt.

„Die Höhle der Löwen“: Diese Produkte und Gründer haben keinen Deal bekommen

Das sind die Produkte und deren Gründer am 8. September 2025:

Muvn aus Hamburg:

Katharina Kreuzer, Emre Aydin und Massimo Sabation stellen ihre App „Muvn“ vor, die eine Art Mitfahrgelegenheit für Gegenstände bietet und so Transporte günstiger und nachhaltiger machen soll. Für fünf Prozent forderten sie 300.000 Euro, doch das Geschäftsmodell und die hohe Bewertung überzeugten die Löwen nicht. Da bisher nur neun Fahrten vermittelt und insgesamt 12.000 Euro investiert worden waren, folgte nach deutlicher Kritik die komplette Absage. Zwar wurde die Vision des Teams gelobt, doch ein Deal kam nicht zustande.

krydda aus Oldenburg:

Seine Liebe fürs Kochen und seine vegane Lebensweise brachten Gründer Arne Engelke zu seiner Idee. Viele Veganer und Vegetarier haben das Problem, dass Tofu zwar gesund und proteinreich ist, oft aber fad schmeckt. An dieser Stelle hat krydda dann seinen Auftritt. Der 29-jährige Gründer pitcht ein Instant-Marinade-Pulver für gebratenen Tofu. Die Geschmacksrichtungen „Toskana Brise“, „Sommerwiese“ oder „Wüstenzauber“ können einfach mit Wasser und Sojasauce angerührt und anschließend über den Tofu gegeben werden. Arne bietet 75.000 Euro für 20 Prozent der Firmenanteile. Die veganen Snacks kamen bei den Löwen unterschiedlich an. Während Geschmack und Marketingkritik mehrere Investoren zum Aussteigen bewegten, war man sich uneins über das Potenzial der Idee. Am Ende erhielt Arne zwar Anerkennung für seine Leidenschaft, ein Investment blieb ihm jedoch verwehrt.