"Die Höhle der Löwen": Das sind die Produkte und Gründer am 9. Oktober

Auch in der neuen Folge von "Die Höhle der Löwen" am 9. Oktober stellen wieder einige Gründer ihre Produkte vor und hoffen auf die Unterstützung der Investoren.

Aktuell ist die bereits 14. Staffel von "Die Höhle der Löwen" zu sehen. In der neuen Folge am 9. Oktober sind wieder neue Gründer und Produkte dabei, die auf die Unterstützung der Löwen Tijen Onaran, Janna Ensthaler, Tillman Schulz, Ralf Dümmel, Dagmar Wöhrl, Carsten Maschmeyer und Nils Glagau hoffen.

Wie immer findet die Übertragung von "Die Höhle der Löwen" zur Primetime auf Vox statt. Hier stellen wir Ihnen die Gründer vor, die diesmal die DHDL-Jury mit ihren Produkten von sich überzeugen möchten.

"Die Höhle der Löwen": Das sind die Gründer und ihre Produkte am 9. Oktober

In der neuen Folge von " Die Höhle der Löwen" am 9. Oktober sind gleich fünf Gründerteams mit dabei. Alle stellen ihre Produkte der Jury vor und hoffen auf ein entsprechend gutes Feedback. Außerdem gibt es ein Wiedersehen mit zwei Gründerteams aus der Vergangenheit, TADA Ramen und Fugentorpedo.

Alle Gründer und Produkte vom 9. Oktober finden Sie hier in unserer Übersicht:

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: AFP

BIO Therma-Pad (aus Büttelborn)

Mit einem selbstentwickelten Produkt tritt Friederike Freifrau von Rodde (38) vor die DHDL-Jury. Mit ihren BIO Therma-Pads umgeht sie all die Gefahren, die von gewöhnlichen Kühlpads ausgehen. Denn da diese meist mit hochgiftigen Stoffen gefüllt sind, besteht bei einem Aufreißen der Pads akute Gefahr für Kinder. Mit den von Friederike entwickelten Pads gehört das allerdings der Vergangenheit an. Zusätzlich dazu bietet sie noch Stoffhüllen in Tierform für ihr Produkt an, die die verletzten Kinder trösten sollen. Sie bietet 60.000 Euro im Gegenzug für 20 Prozent ihrer Firmenanteile.

Racemates (aus Löhne/Gütersloh)

Die beiden Gründer Michael Salzer (39) und Duc Huy Bui (30) haben mit Racemates eine neue Motorsport-Plattform geschaffen. Von dieser sollen sowohl die Fahrer als auch die Fans profitieren. Von ersteren können die Fans nämlich Sammelkarten mit digitalem Echtheitszertifikat erwerben, die sie dann bei den Rennen einsetzen können. Gewinnen die Fahrer, so bekommen sie Punkte und der Wert der Sammelkarte steigt. Die Gewinne werden dann über die eigens entwickelte Racemates-Coin ausgeschüttet. Von den Löwen erhoffen sich die beiden Motorsport-Fans ein Investment von 500.000 Euro, im Gegenzug bieten sie dafür 10 Prozent ihrer Firmenanteile.

Lögga (aus Hessisch Lichtenau)

Mit einer neuen Brotback-Mischung tritt Gründer Matthias Parzich (32) vor die Löwen. Da die Deutschen im Schnitt 21 Kilogramm Brot verspeisen, rechnet der Gründer fest mit Bedarf an seinen neuen Sorten. Denn diese sind nicht nur vegan, bio und plastikfrei verpackt. Sie sind außerdem gesund und bis zu sieben Tage lang frisch. In seinem Sortiment hat der Jungunternehmer und Ingenieur mehrere Sorten, die er der Jury zum Probieren gibt. Für 50.000 Euro erhofft er sich die Unterstützung eines der Investoren für 15 Prozent seiner Firmenanteile.

myMonsi (aus Mannheim)

Das Gründerduo Marc Hertel und Michaela Kasper hat ein Produkt entwickelt, das Kindern die Lust am Spielen zurückgeben soll. Denn die beiden sind davon überzeugt, dass das gewöhnliche Spielen in Zeiten von Computern und Handys auf der Strecke geblieben ist. Mit myMonsi bieten sie daher eine Art Spielanleitung für Kinder, um zuhause fantasievolle Rollenspiele zu spielen. Per Audio werden die Kinder dabei in Geschichten wie "Du auf der Pirateninsel" eingeführt und ihnen gezeigt, dass das heimische Sofa ganz schnell zum Piratenschiff werden kann. Für den Start ihres Produkts benötigen Marc und Michaela ein Investment in Höhe von 200.000 Euro und bieten dafür 20 Prozent ihrer Firmenanteile an.

JobSwop.io (aus Chemnitz)

JobSwop.io ist eine Jobplattform der etwas anderen Art. Die Gründer Jan Meier (32), Felix Nawroth (34) und Frank Burian (41) möchten nämlich, dass nicht nur unbesetzte Stellen sichtbar sind. Stattdessen sollen gerade Pendler die Möglichkeit bekommen, sich über alle in ihrer Nähe existierenden Jobmöglichkeiten zu informieren. Dafür sollen Berufstätige ihre Jobs auch zum Tausch anbieten. Die Vision der Gründer ist, dass Arbeitende von Madrid bis Stockholm ihre Jobs untereinander zum Tausch anbieten können. Für 180.000 Euro bieten die drei den Löwen zehn Prozent ihrer Firmenanteile.