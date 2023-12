"Die Höhle der Löwen"-Weihnachtsspecial: Produkte und Gründer am 11. Dezember

"Die Höhle der Löwen" strahlt passend zur Jahreszeit ein Weihnachtsspecial aus: Hier verraten wir Ihnen die Produkte und Gründer der Folge am 11. Dezember 2023.

Die beliebte Gründer-Show " Die Höhle der Löwen" präsentiert sich mit einer Weihnachtsausgabe am Montag, dem 11. Dezember 2023. Im festlich geschmückten Studio treffen die Löwen auf Gründer mit Geschäftsideen, die nicht nur das Potenzial für eine Finanzspritze, sondern auch für ein stimmungsvolles Fest rund um Weihnachten haben könnten. Moderiert wird die Sendung wie üblich von Amiaz Habtu.

Sie wollen wissen, welche Gründer sich in der neuen Folge vorstellen und welche Produkte diese mitbringen? Und wo wird die Folge übertragen? Bei den Gründern ist diesmal sogar ein Promi dabei. Wer dies ist und alle anderen Fragen zur Folge beantworten wir Ihnen hier im Artikel.

"Die Höhle der Löwen"-Weihnachtsspecial: Das sind die Produkte und Gründer am 11.12.23

CuCap aus Mühlheim a.d. Donau

Jessica Schilling ist leidenschaftliche Hobby-Bäckerin und Gründerin von CuCap. Sie stellt ihre Geschäftsidee in der "Die Höhle der Löwen" vor. Ihre Vorliebe für gefüllte Muffins führte sie zu der Erkenntnis, dass die herkömmliche Herstellung dieser Leckereien umständlich sei und einen Teil des Teigs verschwendet werde. Daher entwickelte sie CuCap, einen Backhelfer, der die Produktion von gefüllten Muffins vereinfachen soll. Der CuCap besteht aus lebensmittelechtem Silikon und ist hitzebeständig bis zu 200 Grad, sodass er vielseitig in der Küche verwendet werden kann.

Jessica strebt mit CuCaps den internationalen Markt an, insbesondere die USA. Sie sucht einen starken Partner, der ihre Vision teilt, und bietet 25 Prozent ihrer Firmenanteile für eine Investition von 120.000 Euro an.

heyfam aus München

Die 28-jährige Gründerin Milana Marks hat mit ihrer App heyfam eine Lösung für das alljährliche Geschenke-Dilemma entwickelt. Nutzer legen in der heyfam-App Profile von Freunden und Familienmitgliedern an, werden an wichtige Termine und Meilensteine erinnert und erhalten Hinweise zur Geschenksuche. Die App organisiert Familien- und Freundeskreise und schickt auch Erinnerungen, wenn es mal wieder Zeit wird entfernte Verwandte anzurufen.

Die App ermöglicht zudem das direkte Versenden von Geschenken mit nur einem Klick. heyfam will verschiedene Marken auf einer Plattform vereinen und schlägt basierend auf Alter, Wohnort und Interessen individuelle Geschenke aus verschiedenen Produktwelten vor. Der datenbasierte Algorithmus durchsucht Produktkategorien wie Erlebnisgutscheine, Bücher, Sportequipment und Schmuck im Online-Shop.

Um weiter zu expandieren, sucht Milana Marks ein Investment von 150.000 Euro und bietet dafür 20 Prozent ihrer Firmenanteile an.

MOLLY SUH aus Northeim

Das Gründerduo Maurice Jedlicka und Amy Peters präsentieren mit MOLLY SUH nachhaltige Duftkerzen. Mit dem Fokus auf umweltfreundliche Beleuchtung erklären die Gründer, dass herkömmliche Kerzen oft aus schädlichen Materialien bestehen. Ihr Produkt verwendet recycelte pflanzliche Fette aus der Gastronomie, die in einem Re- und Upcycling-Prozess gereinigt werden.

Das resultierende geruchsneutrale Kerzenwachs enthalte zudem zu 100 Prozent natürliche ätherische Öle. MOLLY SUH bietet eine Vielfalt an Duftkerzen und Teelichtern ohne Aluminium-Cups an. Das Gründerduo sucht ein Investment von 75.000 Euro für 15 Prozent ihrer Firmenanteile.

Taste Religion aus Neumünster

Lasse Thiele und Mattis Eckmann präsentieren mit Taste Religion eine vegane Produktlinie, welche geschmackvolle Soßen anbietet. Die Gründer betonen ihre klaren Grundsätze, keine tierischen Produkte und schädlichen Zusatzstoffe zu verwenden. Das Sortiment umfasst sechs verschiedene vegane Soßen, darunter die Vegane Bratensoße, Black Garlic Teriyaki Soße, Erdnuss Chili Soße, Mojo Ketchup Soße, Sweet Mustard Sauce und Vegane Carbonara. Die Soßen sind in 240 Milliliter-Flaschen über den Onlineshop erhältlich.

Zusätzlich wollen sie den Gastronomiebereich bedienen und sehen Taste Religion als zukünftige Dachmarke für weitere ausschließlich vegane Produkte. Für ihr Unternehmen suchen sie eine Investition von 150.000 Euro und bieten 15 Prozent ihrer Firmenanteile an.

Gogglestop aus Köln/Zell am See

Reality-Star Jürgen Milski und Skilehrer Ralf Kosche sind beste Freunde, gemeinsam präsentieren beide den Gogglestop, einen Brillenstopper für Skihelme. Sie betonen die Sicherheitsprobleme auf Skipisten, wo Skibrillen oft unkontrolliert verrutschen würden. Der Gogglestop, mit einem intelligenten Klettsystem am Helm befestigt, soll dies verhindern.

Jürgen und Ralf hätten zahlreiche gefährliche Situationen beobachtet und sehen ihren Brillenstopper als Lösung. Die Investoren können den Gogglestop sogar auf einer eigens angelegten Rodelpiste testen. Das Angebot der Gründer: 30.000 Euro für 15 Prozent der Firmenanteile.

"Die Höhle der Löwen - Endlich Weihnachten": Übertragung im TV und Stream

Die Weihnachtsausgabe von "Die Höhle der Löwen" wird am 11. Dezember um 20.15 Uhr auf dem Fernsehsender Vox ausgestrahlt. Wer die festliche Folge aus Staffel 14 von "Die Höhle der Löwen" verpasst hat oder sie noch einmal beziehungsweise schon vorab sehen möchte, der kann die Sendung auch jederzeit auf RTL+ streamen.