„Die Kaiserin“, Staffel 3: Start, Handlung, Besetzung - Was ist bekannt?

Seit ihrer Premiere begeistert die Historienserie „Die Kaiserin“ auf Netflix ein breites Publikum. Im Zentrum steht das Leben von Elisabeth von Österreich, besser bekannt als Sisi, deren Schicksal und Erlebnisse filmisch in Szene gesetzt werden. Nach der zweiten Staffel, die im November 2024 erschien, fragen sich viele Zuschauer, ob die Serie um eine dritte Staffel erweitert wird.

Hier ist ein Überblick über den aktuellen Stand zu einer dritten Staffel auf Netflix. Wer spielt im Cast mit? Wann ist der Drehstart? Worum dreht sich die Handlung? Die Antworten haben wir hier für Sie.

„Die Kaiserin“: Gibt es eine Bestätigung für Staffel 3?

Fans der Serie können aufatmen: Netflix hat bestätigt, dass es eine dritte und finale Staffel geben wird. . Die zweite Staffel von „Die Kaiserin“ erfreute sich bereits, genau wie Staffel 1, großer Beliebtheit. In Deutschland erreichte sie schnell Platz 1 der meistgestreamten Serien und landete auch in anderen Ländern in den Top-Ten. 2023 gewann die Produktion sogar den Emmy-Award als beste Dramaserie. Angesichts des Erfolgs war eine Verlängerung der Geschichte um Sisi daher naheliegend.

„Die Kaiserin“: Möglicher Starttermin von Staffel 3

Netflix hat bisher noch keine Angaben zum Starttermin gemacht. Vor Ende 2026 ist eine Ausstrahlung aber nicht wirklich realistisch. Auch über den Drehstart zu Staffel 3 ist bisher noch nichts bekannt. Der Produktionsprozess der zweiten Staffel dauerte rund zwei Jahre. Es ist also davon auszugehen, dass ein ähnlicher Zeitraum auch für Staffel 3 benötigt wird.

Handlung von „Die Kaiserin“: Worum könnte es in Staffel 3 gehen?

Obwohl es noch keine offiziellen Informationen zur Handlung gibt, könnte die dritte Staffel nahtlos an die Ereignisse der zweiten anknüpfen. Die bisherigen Staffeln erzählten von Elisabeths Reise von der bayerischen Herzogin zur Kaiserin Österreichs, ihrer schwierigen ersten Zeit am Hof und den politischen sowie persönlichen Konflikten, die sie prägten.

Spoiler zu Staffel 2: In der zweiten Staffel haben Elisabeth und Franz nach ihrer Hochzeitskrise neue Herausforderungen zu meistern, die ihre Liebe auf die Probe stellen. Um das Reich zu sichern, benötigen sie einen männlichen Thronfolger. Doch Elisabeth verfolgt eigene Ziele: Sie möchte sich politisch engagieren und volksnah zeigen, was bei Erzherzogin Sophie auf Widerstand stößt. Sophie versucht, Elisabeth zu kontrollieren und für ihre Zwecke zu nutzen.

Franz befindet sich im Konflikt mit sich selbst: Er will das Reich retten, dabei aber auch seine Liebe zu Elisabeth und seine Pflichten als Kaiser wahren. In der finalen Folge der zweiten Staffel erklärt Österreich Piemont und Frankreich den Krieg. Franz entschließt sich, an die Front zu reiten, während Elisabeth und ihre Schwiegermutter Sophie nach einem emotionalen Zusammenbruch näher zueinanderfinden.

Die historischen Ereignisse bieten ausreichend Stoff für weitere Folgen: Mögliche Themen der dritten Staffel könnten der entfachte Krieg, die Erziehung des Kronprinzen, Elisabeths gesundheitliche Probleme und Reisen nach Madeira und Korfu sowie ihre wachsende Sympathie für Ungarn umfassen.

Die beiden Hauptdarsteller Devrim Lingnau und Philip Froissant haben in einem Interview bereits einen Ausblick auf eine mögliche dritte Staffel und die dort zu erwartenden Ereignisse gegeben. Sie können sich das Video hier ansehen:

Besetzung von „Die Kaiserin“: Welche Schauspieler sind in Staffel 3 dabei?

Noch gibt es keine Angaben zur vollständigen Besetzung von Staffel 3. Netflix hat jedoch bereits verkündet, dass Devrim Lingnau, Philip Froissant, Melika Foroutan und Johannes Nussbaum in ihre jeweiligen Rollen zurückkehren werden.

Das ist der Cast in Staffel 2 im Überblick:

Devrim Lingnau als Kaiserin Elisabeth

Philip Froissant als Kaiser Franz

Melika Foroutan als Sophie

Johannes Nussbaum als Maximilian

Jördis Triebel als Ludovika

Almila Bagriacik als Leontine von Apafi

Josephine Thiesen als Marie Charlotte

Felix Nölle als Ludwig

„Die Kaiserin“, Staffel 3: Alternativen für die Wartezeit

Während Fans auf eine mögliche dritte Staffel warten, gibt es zahlreiche Serien, die historische, dramatische oder spannende Elemente bieten:

„Sisi“ : Die Neuinterpretation von Elisabeths Leben, deren vierte Staffel derzeit verfügbar ist, bietet eine moderne Perspektive auf die Kaiserin.

„The Crown“: Die finale sechste Staffel beleuchtet die letzten Jahre von Königin Elizabeth II. und erzählt vom englischen Königshaus.

„Silo“ (Staffel 2): Diese dystopische Serie ist zwar kein Historiendrama, kombiniert aber spannende Erzählung mit tiefgründigen Charakteren – perfekt für Fans komplexer Handlungsstränge.

„Squid Game“ (Staffel 2) : Die Fortsetzung des globalen Phänomens verspricht wie die erste Staffel wieder spannend zu werden, denn der Hauptcharakter Seon Gi-Hun (Nummer 456) nimmt erneut an den tödlichen Spielen teil.