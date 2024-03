"Das große Promibacken" 2024: Alle Kandidaten vorgestellt

Acht Kandidaten nehmen bei "Das große Promibacken" 2024 auf Sat.1 und Joyn teil. Hier stellen wir Ihnen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Staffel 8 vor.

Laut den Sendeterminen von "Das große Promibacken" 2024, die Promiversion der Show " Das große Backen", läuft die Show seit dem 14. Februar sowohl auf Sat.1 als auch auf Joyn. In Staffel 8 kämpfen wieder acht prominente Kandidatinnen und Kandidaten in sechs Sendeterminen um den Sieg und ein Preisgeld von 10.000 Euro, das für einen guten Zweck gespendet wird. Die Moderation von "Das große Promibacken" 2024 übernimmt Enie van de Meiklokjes und übertragen wird "Das große Promibacken" 2024 auf Sat.1. Die Jury setzt sich aus Bettina Schliephake-Burchardt und Christian Hümbs zusammen.

Wer wird durch seine süß-kreative Backwerke Kreationen punkten und die Konkurrenz in Geschmack und Optik übertrumpfen? Wer hat bereits Backerfahrung? Wer bezeichnet sich selbst als Naturtalent? Und wer könnte mit den Aufgaben ganz überfordert sein? Sie möchten mehr über die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von "Das große Promibacken" 2024 erfahren? In diesem Artikel stellen wir Ihnen die prominenten Kandidaten genauer vor.

Diese Kandidaten sind bei "Das große Promibacken" 2024 dabei

Die acht Kandidatinnen und Kandidaten beim "Promibacken" 2024 haben sich bei Sat.1 vor Showbeginn vorgestellt und eine erste Selbsteinschätzung abgegeben. Wir verraten Ihnen, was die Promibäcker denken und stellen sie hier vor:

Susan Sideropoulos (43)

Ex-GZSZ Schauspielerin Susan Sideropoulos nimmt beim großen Promibacken von Sat. 1 teil. Foto: Copyright: SAT.1/Claudius Pflug

Susan Sideropoulos ist Schauspielerin und wurde durch ihre Rolle in der RTL-Daily-Soap "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" bekannt. Nach mehreren TV-Rollen, zwei veröffentlichten Büchern, einem Podcast, einer Teilnahme bei " The Masked Singer" und dem Sieg bei " Let's Dance" wagt sie sich bewusst zum ersten Mal im TV in eine Koch- oder Backshow: "Ich habe in über 24 Jahren TV-Leben alles mit Kochen und Backen abgesagt, weil ich beides weder mag, noch kann."

Madita van Hülsen (42)

Sonst ist Madita van Hülsen Moderatorin, nun schlüpft sie in die Rolle der Kandidatin beim Promibacken 2024. Foto: Copyright: SAT.1/Claudius Pflug

Die Moderatorin Madita van Hülsen ist seit 2014 das Gesicht des "K1-Magazins". Neben ihrer Tätigkeit als TV- und Radiomoderatorin ist die Hamburgerin auch als professionelle Trauerbegleiterin tätig und hat ein Buch zu diesem Thema veröffentlicht. Im Backen sei sie ein echtes Naturtalent und möchte dies nun bei "Das große Promibacken" unter Beweis stellen: "Das klingt etwas verrückt, aber Backen liegt mir einfach im Blut."

Mathias Mester (37)

Mathias Mester ist mehrfacher Weltmeister, ob er im backen ähnlich weltmeisterlich agiert? Foto: Copyright: SAT.1/Claudius Pflug

Mathias Mester ist ehemaliger deutscher Leichtathlet und mehrfacher Weltmeister im Speerwurf, er beendete seine Karriere im Jahr 2021. Nur ein Jahr später erreichte er den dritten Platz bei "Let's Dance". Nun strebt er mit seinem sportlichen Ehrgeiz an, auch bei "Das große Promibacken" an die Spitze zu gelangen: "Da sich bei mir bei Wettbewerben immer der Sportsgeist meldet, hat mir das auch hier sehr geholfen. Der Ehrgeiz packt mich immer wieder, und ich liebe die Herausforderung von Wettbewerben."

Diese Kandidaten sind bei "Das große Promibacken" 2024 nicht mehr dabei

Panagiota Petridou (44)

Moderatorin Panagiota Petridou hat als ehemalige Handballerin auf jeden Fall sportlichen Ehrgeiz, was Wettbewerbe angeht. Foto: Copyright: SAT.1/Claudius Pflug

Panagiota Petridou, die als Automobilverkäuferin durch die Doku-Soap "Biete Rostlaube, suche Traumauto" Bekanntheit erlangte, lernte bereits sportlichen Ehrgeiz als langjährige Handballerin mit griechischen Wurzeln. Diesen Ehrgeiz möchte sie auch bei "Das große Promibacken" einbringen: "Mit über 22 Jahren Handballerfahrung gehört Ehrgeiz und der Wunsch zu gewinnen zu meinem Alltag. Ich gehe nie halbherzig an etwas heran." Dennoch scheiterte sie am großen Promibacken und musste schon in Folge 1 die Show verlassen.

Simon Gosejohann (48)

Simon Gosejohann ist als Comedian und Moderator bekannt. Nun versucht er sich bei "Das große Promibacken" 2024. Foto: Copyright: SAT.1/Claudius Pflug

Im Jahr 2002 erlangte Gosejohann durch die "Comedystreet" seinen Einstieg in das Comedy-Business und ist seither auch als Schauspieler und Moderator regelmäßig im deutschen Fernsehen zu sehen. 2011 veröffentlichte er sein erstes Buch, und seit 2019 betreibt er einen Podcast gemeinsam mit seinem Bruder. 2024 möchte er bei "Das große Promibacken" über sich hinauswachsen: "Ich glaube, mein Irrsinn wird der Sendung guttun. Aber das Diktat der technischen Prüfung hat kein Erbarmen mit Freaks." Damit sollte er recht behalten, er scheiterte in Folge 2 an einer Kaffee-Schnitte in der technischen Prüfung.

Julian F.M. Stoeckel (36)

Julian F. M. Stoeckel ist nicht nur Entertainer sondern auch TV-Darsteller, Geschäftsmann, Designer und Autor. Ob das Backen aber auch zu seinen Talenten gehört? Seine Antwort lautet: "Ich esse wahnsinnig gerne, ich trinke wahnsinnig gerne, ich gehe wahnsinnig gerne aus - aber ich koche weder gerne, noch backe ich sehr gerne. Aber alles, was ich nicht kann, finde ich immer besonders spannend." In Folge 3 wurde es dann knapp für ihn - in der technischen Prüfung belegte er nur den vorletzten Platz. Und das konnte er auch in der letzten Prüfung mit seiner goldenen XXL-Praline nicht mehr rausholen. Die Reise "Das große Promibacken" 2024 war damit zu Ende für Julian F.M. Stoeckel.

Raúl Richter (37)

Raul Richter ist ebenso wie Susan Sideropoulos Ex-GZSZ Schauspieler. Foto: Copyright: SAT.1/Claudius Pflug

Raúl Richter dürfte dem TV-Publikum durch seine langjährige Rolle in der Daily-Soap "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" bekannt sein. Nach Teilnahmen an verschiedenen TV-Formaten, darunter "Let’s Dance" und "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!", plant er in diesem Jahr, sein Können im Umgang mit süßen Backwerken bei "Das große Promibacken" unter Beweis zu stellen. Allerdings ist es nicht seine erste Kochshow im TV, er hat bereits bei "Das perfekte Promidinner" teilgenommen. Vier Folgen war er dabei, dann hieß es mit verbrannten Fingern Abschied nehmen.

Alexandra Rietz (52)

Alexandra Rietz ermittelt diesmal nicht als Komissarin, sondern wie gut sie backen kann. Foto: Copyright: SAT.1/Claudius Pflug

Die ehemalige TV-Polizeioberkommissarin Alexandra Rietz war in den SAT.1-Kultserien "K11 – Kommissare im Einsatz" und "K11 – Die neuen Fälle" in der Hauptrolle zu sehen. Neben zahlreichen Showauftritten, darunter beim "TV Total Turmspringen" und bei "Promi Big Brother", engagiert sich Alexandra als ehrenamtliche Botschafterin der Stiftung Kinderhospiz in Mitteldeutschland Nordhausen e. V. und setzt sich auch aktiv im Tierschutz ein.