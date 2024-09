„Die Kochprofis - Comeback am Herd“: Sendetermine, Köche, Übertragung - alle Infos

Andi Schweiger und Frank Oehler feiern als „Die Kochprofis“ ihr TV-Comeback – und das mit einem frischen Konzept. Im Duo besuchen sie verschiedene Gastronomiebetriebe, um dort ihre Expertise einzubringen. Mit praxisnahen Ratschlägen und direkter Unterstützung helfen sie den Betreibern, neuen Schwung in ihre Lokale zu bringen. Dabei sind Andi und Frank intensiver als je zuvor am Geschehen beteiligt und nehmen die Herausforderung an, ihren Kollegen in der Gastronomie tatkräftig zur Seite zu stehen. Wir haben für Sie schon mal vorab in die Töpfe geguckt.

„Die Kochprofis - Comeback am Herd“: Die Sendetermine

Der Sender hat den Start von „Die Kochprofis - Comeback am Herd“ für Montag, 16. September 2024, angekündigt. Die Show läuft auf RTL2 zur besten Sendezeit: 20.15 Uhr, Primetime.

Es gibt drei Folgen - sie dauern jeweils satte zwei Stunden - doppelt so lang wie die Episoden der Vorgänger-Show „Einsatz am Herd“.

Folge 1 von „Die Kochprofis - Comeback am Herd“, 16. September 2024, 20.15 Uhr, RTL2

Folge 2 von „Die Kochprofis - Comeback am Herd“, 23. September 2024, 20.15 Uhr, RTL2

Folge 3 von „Die Kochprofis - Comeback am Herd“, 30. September 2024, 20.15 Uhr, RTL2

Die Köche bei „Die Kochprofis - Comeback am Herd“

Die beiden Kochprofis sind Experten der Michelin-Liga - beide haben schon mal einen der begehrten Sterne entgegennehmen dürfen.

Frank „Fo“ Oehler

Der am 9. Mai 1964 im Wallfahrtsort Mussenhausen (Oberallgäu) geborene Koch startete seine Laufbahn als 16-jähriger Lehrling im Restaurant „Adler“ und schloss mit Auszeichnung ab. Seine Karriere verlief in renommierten Restaurants wie dem „Seehotel Siber“ in Konstanz und dem Sterne-Restaurant „Schweizer Stuben“. Nach einer Zeit als stellvertretender Küchenchef in London und Basel machte er sich 1995 selbstständig und führte bis 2003 das Restaurant „d’Rescht“ in Hawangen, das einen Michelinstern erhielt. Danach arbeitete er kurz als Küchendirektor in Marbella und kehrte dann nach Deutschland zurück, wo er ab 2005 als Küchendirektor im Hotel-Restaurant „Erbprinz“ in Ettlingen tätig war, das 2006 ebenfalls mit einem Michelinstern ausgezeichnet wurde. Kochsendungs-Fans kennen ihn bereits - natürlich aus der Vorgänger-Show „Die Kochprofis - Einsatz am Herd“.

Andi Schweiger

Andreas Schweiger kam am 5. März 1976 in der badischen Metropole Karlsruhe auf die Welt. Er begann 1993 eine Kochlehre im Restaurant „Fallert“ und sammelte anschließend Erfahrungen in renommierten Häusern wie der „Wielandshöhe“ in Stuttgart und dem „Mandarin Oriental“ in München. 2003 wurde er Küchenchef im „Cocoon“ in München, 2006 eröffnete er mit seiner Frau Franziska das Restaurant „schweiger²“. Von 2009 bis 2019 war Schweiger bei der Doku-Soap „Die Kochprofis - Einsatz am Herd“ tätig, zu der er jetzt im Rahmen des „Comebacks am Herd“ zurückkehrt.

„Die Kochprofis - Comeback am Herd“: Übertragung im TV und Stream

Die lineare Ausstrahlung findet man ganz konventionell am Fernseher, sobald man die RTL2-Taste auf seiner Fernbedienung drückt. Zudem sind alle drei Folgen nach der ersten Ausstrahlung sieben Tage lang kostenlos beim Streaming-Anbieter RTL+ verfügbar - im Anschluss daran nur noch im „Premium“ -Bereich.

Gibt es eine Wiederholung von „Die Kochprofis - Comeback am Herd“?

Na klar. Aber wie bereits im vorigen Absatz erwähnt: Nach einer Woche kostet das Geld. Die Basis-Version RTL+ „Free“ ist komplett kostenlos - hier kann man die Shows der Sendergruppe (RTL, Vox, ntv & Co) mindestens sieben Tage nach der TV-Ausstrahlung online verfolgen. Dazu muss man sich nur registrieren.

Die “Premium”-Version jedoch, die man für „Die Kochprofis - Comeback am Herd“ nach einer Woche (und auch für Live-Übertragungen) braucht, belastet das Budget der Nutzer mit mindestens 5,99 Euro monatlich (Stand: September 2024). Aktuelle Infos zu den Konditionen finden Sie jederzeit auf der Website des Anbieters.

Darum dreht es sich bei „Die Kochprofis - Comeback am Herd“

„Die Kochprofis“ sind zurück! Die Doku-Serie begleitet die renommierten Köche Andreas Schweiger und Frank Oehler, die nach einer fünfjährigen Pause erneut in die Küchen Deutschlands eintauchen, um Restaurants in Not zu unterstützen. Statt wie früher in einem großen Team treten sie nun als Duo auf und verbringen fünf Tage vor Ort, um sich intensiv mit den Betrieben auseinanderzusetzen. Dabei analysieren sie die Herausforderungen, überarbeiten das Menü und optimieren die Abläufe, um den Restaurants zu einem erfolgreichen Neustart zu verhelfen.

Ob es unzufriedene Gäste, finanzielle Schwierigkeiten oder kulinarische Probleme sind – die beiden Kochprofis packen dort an, wo die Betreiber an ihre Grenzen stoßen. In dieser Staffel besuchen sie unter anderem das „Wirtshaus im Isartal“ in München, „Domingos“ in Marburg und das Restaurant „Pelzer“ in Reudnitz. Die Herausforderung für Schweiger und Oehler: Sie haben keinen Wissensvorsprung und lernen die Restaurants und ihre Teams erst vor Ort kennen. Dadurch entsteht eine authentische und enge Zusammenarbeit mit den Betreibern.

Das überarbeitete Format bietet nun doppelt so viel Sendezeit – aus einer Stunde wurden zwei – und lässt den Zuschauern mehr Einblick in die intensiven fünf Tage, die die Profis vor Ort verbringen. „Die Kochprofis – Comeback am Herd“ wird von der JANUS Productions GmbH produziert und verspricht spannende Einblicke in die Welt der Gastronomie.