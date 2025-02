Drehorte von "Die Landarztpraxis": Wo wird die Serie gefilmt?

Die Vorabendserie "Die Landarztpraxis" hat sich in den letzten zwei Jahren als großer Erfolg für den Privatsender Sat.1 herausgestellt. Vom 16. Oktober 2023 bis zum 10. Januar 2024 lief Staffel 1 der Serie jeden Abend über die Bildschirme. Die 2. Staffel wurde vom 7. Mai bis zum 28. August 2024 ausgestrahlt. Seit dem 2. Januar 2025 gibt es bereits die 3. Staffel bei Sat.1 zu sehen. Die Sendetermine der 3. Staffel von „Die Landarztpraxis“ liegen wie gewohnt immer montags bis freitags um 19 Uhr.

Im Mittelpunkt der Handlung steht Sarah König, gespielt von Caroline Frier, die es von Berlin in die bayerische Provinz verschlägt. Mit ihrer Tochter Leo im Gepäck tauscht die Ärztin ihren stressigen Job in der Hauptstadt gegen den beschaulichen Alltag der namensgebenden Landarztpraxis ein.

Auch für Staffel 3 von „Die Landarztpraxis“ wurden wieder viele neue Folgen gedreht - wo genau eigentlich? Wir verraten Ihnen, wo die neuen Episoden der Serie gefilmt wurden. Alle Infos zu den Drehorten von "Die Landarztpraxis" sowie zum Drehverbot in Bayrischzell haben wir hier für Sie.

Drehorte von "Die Landarztpraxis": Wo wird die Sat.1-Serie gedreht?

Die Landarztpraxis spielt im fiktiven Ort "Wiesenkirchen", der am Schliersee, ungefähr 50 km entfernt von München liegt. Im Gegensatz zum ausgedachten Schauplatz des Geschehens gibt es den See tatsächlich. Er befindet sich in den bayerischen Alpen im Landkreis Miesbach. Der gleichnamige Ort Schliersee liegt am Nordufer und ist ein beliebter Urlaubsort, da man hier sowohl im Sommer wandern als auch im Winter Skifahren kann. Zwischen den Szenen der Serie sind immer wieder Landschaftsaufnahmen vom See, von den Bergen und den Wäldern der Region zu sehen.

Der Schliersee. Foto: SAT.1 / Benedikt Müller

An diesen Orten wurden Aufnahmen für "Die Landarztpraxis" gemacht:

Obere Firstalm

Oberleitenhof

Bootshaus Schliersee

Strandbad Schliersee

Oberleitenhof Schliersee

Bayrischzell

Kurpark Bayrischzell

Spitzingsee

Valepp Klamm

Fischbachau

Kurpark Fischbachau

Wallfahrtskapelle Birkenstein Fischbachau

Ein zentraler Ort in der Serie „Landarztpraxis“ ist außerdem der Gasthof „Alte Post“. Nachdem Sarah und Leo von Berlin nach Wiesenkirchen gezogen sind, wird dieser Gasthof zu ihrem ersten Ziel. Ihr Hauptanliegen ist es, dem örtlichen Landarzt Fabian (Oliver Franck) zu berichten, dass Leo seine Tochter ist.

Im Verlauf der Serie wird die „Alte Post“ immer wieder zum Treffpunkt für verschiedene Figuren. Das Gasthaus wird in „Die Landarztpraxis“ von Donato (Antonio Putignano) und seiner Tochter Bianca (Rosetta Pedone) betrieben, die später ebenfalls eine wichtige Rolle in der Handlung übernehmen. Die Wahl des Gasthauses als Drehort war dabei nicht zufällig: Es verkörpert den Charakter eines traditionellen bayerischen Gasthauses. Zudem bietet die Umgebung im bayerischen Alpenvorland eine passende Kulisse.

Wenn Sie die Drehorte selbst besuchen möchten, können Sie unter anderem auch auf der Bank Platz nehmen, an der sich Leo (Katharina Hirschberg) und Basti (Simon Lucas) in der Serie kennengelernt haben. Sie befindet sich am Parkplatz vom Strandbad Schliersee.

Drehverbot in Bayrischzell: Was bedeutet das für "Die Landarztpraxis"?

Zu den Drehorten der ersten Staffel gehörte auch die Gemeinde Bayrischzell, die etwa 15 Kilometer östlich vom Schliersee liegt. Drehgenehmigungen in der oberbayerischen Gemeinde sollen in Zukunft strenger reglementiert werden, weshalb von nun an keine weiteren Dreharbeiten für "Die Landarztpraxis" in Bayrischzell durchgeführt werden können.

Sat.1-Sendersprecher Christoph Körfer gab jedoch Entwarnung: "Die zweite Staffel 'Die Landarztpraxis' wird wieder in den Bergen um den wunderbaren Schliersee und am Schliersee gedreht. Für die Fans von Landärztin Dr. Sarah König und des idyllischen Wiesenkirchen verändert sich nichts. Warum? In Staffel 1 gab es genau zwei Drehtage an öffentlichen Plätzen in Bayrischzell." Bei dem Ort hat es sich demnach ohnehin nicht um einen wichtigen Drehort für die Vorabendserie gehandelt.