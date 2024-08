In „Die Landarztpraxis“ wird geheiratet: So geht es am 5.8.24 weiter 

In einer malerischen Alpenlandschaft entfacht die Serie „Die Landarztpraxis“ jede Woche große Emotionen. Nach dem Erfolg der ersten Staffel im Jahr 2023 setzt Sat.1 die Erzählung um Dr. Sarah König fort. Die Weiterführung der Geschichte wird in den Episoden 63 bis 67 gezeigt, die ab dem 5. August 2024 ausgestrahlt werden.

"Die Landarztpraxis": Hochzeit am 5.8.24 - Folge 63 der 2. Staffel

Folge 63: Die Hochzeit

Der große Tag rückt näher: Während ganz Wiesenkirchen sich voller Vorfreude auf die Traumhochzeit zeigt, fiebert Sarah dem Moment entgegen, in dem sie endlich Fabians Ehefrau wird. Doch währenddessen kämpft Fabian verzweifelt gegen seine Entzugserscheinungen. Er will unbedingt Sarah das Ja-Wort geben. Doch auf dem Weg zur Hochzeit wird ihm klar, dass er ihr in seinem Zustand nicht begegnen kann und trifft eine folgenschwere Entscheidung.

"Die Landarztpraxis", Staffel 2: Darum geht es in den Folgen 64 bis 67

Selbstverständlich geht die Geschichte weiter. Diese Woche gibt es noch mehr Folgen von "Die Landarztpraxis".

Folge 64: Schmerzhafte Erkenntnis

Sarahs Sorge um Fabian wird von der schockierenden Wahrheit überschattet: Fabian hat sie wochenlang belogen und sich stattdessen seiner Ex-Frau Alexandra anvertraut. Für ihre Tochter Leo will Sarah stark bleiben, doch die Enttäuschung sitzt tief. In einem ernsthaften Gespräch gesteht sie Fabian schweren Herzens, dass sie nach diesem Vertrauensbruch nicht weiß, ob ihre Beziehung noch eine Zukunft hat.

Folge 65: Die gute Lüge

Sarah ist hin- und hergerissen und weiß nicht, ob sie Fabian den Vertrauensbruch verzeihen kann. Während er mit Schuldgefühlen und seinem Entzug kämpft, versucht sie, ihm Mut zu machen, indem sie an ihre Beziehung glaubt. Doch innerlich droht sie an ihren unterdrückten Gefühlen zu zerbrechen. In diesem aufgewühlten Zustand läuft sie unverhofft Alexandra über den Weg, die Frau, mit der sie noch eine Rechnung offen hat.

Folge 66: Ungewisse Zukunft

Isa ist erleichtert, dass Lukas wieder entspannt mit ihr umgehen kann. Ihre Freunde wundern sich, warum die beiden ihre Gefühle füreinander nicht einfach offenbaren, da sie sie ohnehin kaum verbergen können. Doch dann erhält Lukas plötzlich die Nachricht, dass die Frau, die mit Doros EC-Karte Geld abgehoben hat, endlich hinter Schloss und Riegel sitzt. Diese Nachricht bringt Lukas erneut aus dem Gleichgewicht, und Isa muss sich fragen, was das alles für ihre Beziehung bedeutet.

Folge 67: Wider besseren Wissens

Isa ist erstaunt über Lukas’ gelassene Reaktion, als sich herausstellt, dass die Frau am Geldautomaten nicht seine vermisste Frau Doro ist. Doch als sich dadurch endlich die Chance bietet, Doros sterbliche Überreste zu finden, bricht seine Trauer über den vermeintlichen erneuten Verlust seiner Frau plötzlich hervor. Isa steht ihm zur Seite und hofft, dass Lukas nun die Gelegenheit bekommt, endlich mit dem Tod seiner Frau abzuschließen.

Handlung: Worum dreht sich Staffel 2 von "Die Landarztpraxis"?

Die Serie über Dr. Sarah König spielt im erfundenen Dorf Wiesenkirchen am echten oberbayerischen Schliersee. Die neue Staffel beginnt mit Fabians Genesung nach einem Autounfall, unterstützt von seiner neuen Freundin Sarah. Isa kehrt nach zwanzig Jahren zurück, um in der Praxis zu arbeiten und ihre Beziehung zu ihrem Vater Georg zu verbessern, und trifft dabei ihre Jugendliebe Lukas wieder. Max‘ Ex-Frau Marie sucht nach fünfzehn Jahren den Kontakt zu ihrem Sohn Basti. Die Folgen 63 bis 67, die diese Entwicklung weiterführen, werden ab dem 19. Juli 2024 ausgestrahlt.

Die zweite Staffel von „Die Landarztpraxis“ läuft seit Anfang Mai 2024. Sendetermine: immer montags um 19 Uhr auf Sat.1 und der Streaming-Plattform Joyn..