"Die Landarztpraxis": So geht es in den Folgen 18 bis 22 von Staffel 2 weiter

Inzwischen läuft die zweite Staffel von der Sat.1-Serie "Die Landarztpraxis". Wie geht es in den Folgen 18 bis 22 weiter? Hier gibt's die Infos zur Handlung.

Die zweite Staffel der Sat.1-Sendung "Die Landarztpraxis" wird bereits seit dem 7. Mai 2024 als Vorabendserie ausgestrahlt. Vor dem Hintergrund des Bergpanoramas am Schliersee geht die Geschichte rund um die Berliner Ärztin Sarah König nun in die nächste Runde. Diese hatte sich in der erfolgreichen ersten Staffel im beschaulichen Dorf Wiesenkirchen am Schliersee niedergelassen.

Von Montag bis Freitag erscheint täglich eine neue Folge der zweiten Staffel auf Sat.1. Die Sendetermine der neuen Episoden sind jeweils auf 19 Uhr angesetzt. Die Telenovela kann dabei entweder im linearen Fernsehen angesehen oder über den Streaming-Dienst Joyn mitverfolgt werden.

Aufgrund eines schweren Autounfalls findet sich Fabian zu Beginn der zweiten Staffel in Reha wieder, auf die er von Sarah begleitet wird. Daher kehrt seine Schwester Isa nach langer Zeit zurück an den Schliersee, um in seiner Praxis mitzuhelfen. Parallel möchte sie sich mit ihrem Vater Georg versöhnen.

Vor Ort tritt ihre alte Liebe Lukas wieder in ihr Leben – während Isa versucht, ihrem Noch-Ehemann Daniel ihre Trennung klarzumachen. Hinter ihrem Rücken stellen Georg und Alexandra – Fabians Frau – jedoch den Kontakt zu Daniel her, um auf diese Weise Isa aus Weisenkirchen zu vertreiben. Obwohl Isa außer sich ist, als Alexandra ihr erzählt, ihren Ehemann kontaktiert und über die Annäherung zu Lukas informiert zu haben, wendet sich das Blatt: Bei einem Anruf versichert ihr Daniel, die Trennung anzuerkennen. Wie geht es nun weiter? Akzeptiert Daniel Isas Entscheidung tatsächlich? Ab dem 3. Juni 2024 werden die Folgen 18 bis 22 ausgestrahlt.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: ProSieben

"Die Landarztpraxis": Folge 18 der 2. Staffel am 3. Juni 2024

Zusammen sind wir stark

Der Fall ihrer Patientin Franziska, der Isa zuletzt etwas von ihren eigenen Problemen ablenkte, beschäftigt sie nun weiter: Franziska trennt sich von ihrem gewalttätigen Mann Timo, woraufhin dieser vor der Praxis auflauert. Mit einigen Kolleginnen schaffen sie es gemeinsam, ihn vorerst zu vertreiben. Isa bringt Franziska sowie ihre Mutter zu deren Sicherheit in ein Frauenhaus. Allerdings hat Timo mit Isa noch eine Rechnung offen und erwartet sie, als dieser allein unterwegs ist.

Lesen Sie dazu auch

Darum geht es in den Folgen 19 bis 22 von Staffel 2 der Serie "Die Landarztpraxis"

Wie beschrieben, handelt es sich dabei natürlich nicht um die einzige Folge in der Woche ab dem 3. Juni 2024. Auf die folgenden Episoden können sich die Fans von "Die Landarztpraxis" ebenfalls freuen:

Folge 19: Wachsende Gefühle

Isas Wunsch, sich wieder mit ihrem Vater Georg zu vertragen, scheint erhöht worden zu sein - obwohl es noch immer etwas holprig läuft. Als sie vermutet, er habe ein gemeinsames Mittagessen vergessen, wird bald klar: Ein herzerwärmender Grund hat ihn davon abgehalten, bei dem Treffen zu erscheinen. Gleichzeitig schwelgt sie im Liebesglück: Auf Lukas und sie wartet ein besonderer Moment.

Folge 20: Unverhofft kommt oft

Als alles nahezu perfekt zwischen Lukas und Isa zu sein scheint, kommt es zu einer plötzlichen Wende: Nach ihrem Kuss braucht Lukas Zeit für sich - zunächst muss er den Gewissensbissen Herr werden, die er gegenüber Doro, seiner verstorbenen Frau, verspürt. Isa tröstet sich stattdessen durch die Annäherung mit ihrem Vater - bis sie erneut von dunklen Seiten ihrer Vergangenheit eingeholt wird.

Folge 21: Heimkehr

Dass auf einmal Isas Ehemann Daniel auftaucht, hätte sie wohl kaum erwartet. Dennoch gibt sie ihm weiter zu verstehen, dass die Ehe vorbei sei - und wird dabei von Lukas unterstützt. Tatsächlich macht Daniel einen Rückzieher, den Isa nicht gänzlich einzuordnen weiß. Viel Zeit zum Grübeln bleibt ihr jedoch nicht: Es kommt zur Rückkehr von zwei beliebten Gesichtern.

Folge 22: Endlich Zuhause

Bei den Heimkehrern handelt es sich um Sarah und Fabian. Das Liebesglück der beiden wird lediglich durch die Beschwerden getrübt, die Fabian noch vom Unfall zu schaffen machen. Isa entscheidet sich, fortan in Wiesenkirchen als Landärztin zu arbeiten. Der einzige Haken: Auch Alexandra beabsichtigt zu bleiben - was die Wiesenkirchner vor ein unerwartetes Problem stellt.