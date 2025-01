„Die Landarztpraxis“: So geht es heute am 6. Januar 2025 weiter 

In einer malerischen Alpenlandschaft entfacht die Serie „Die Landarztpraxis“ jede Woche große Emotionen. Nach dem Erfolg der ersten Staffel im Jahr 2023 setzt Sat.1 die Erzählung um Dr. Sarah König fort. Die Weiterführung der Geschichte wird in den Episoden 3 bis 7 der dritten Staffel gezeigt, die ab dem 6. Januar 2025 ausgestrahlt werden.

In dieser Staffel steht die Beziehung von Dr. Sarah König und Dr. Fabian Kroiß erneut auf dem Prüfstand. Nach dem Scheitern ihrer Hochzeit möchten sie ihre Beziehung und Fabians Kampf gegen seine Tablettensucht in den Griff bekommen. Doch Fabians Verhalten bringt Sarah einmal mehr an ihre Grenzen. In dieser schwierigen Zeit findet sie Halt bei ihrem langjährigen Freund Chris, einem sympathischen Arzt aus Berlin, der eigens nach Wiesenkirchen am Schliersee reist, um sie zu unterstützen.

„Die Landarztpraxis“: Folge 3 der 3. Staffel am 6. Januar 2025: „Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser“

Sarah setzt weiterhin alles darauf, ihre Zulassung zurückzubekommen, während Fabian unter dem wachsenden Druck steht, seinen Alltag als Arzt zu bewältigen. Georg bemerkt, dass sein Sohn möglicherweise wieder Tabletten nimmt, und auch Sarah wird misstrauisch. Unterdessen gerät Bianca zunehmend in Bedrängnis, da Julian eine Entscheidung in der Vaterschaftsfrage einfordert. Als sie sich erneut gegen eine Fruchtwasseruntersuchung ausspricht, zieht Julian genervt in Erwägung, die Situation hinter sich zu lassen.

„Die Landarztpraxis“, Staffel 3: Darum geht es in den Folgen 4 bis 7

Selbstverständlich geht die Geschichte weiter. Diese Woche gibt es vier weitere Folgen von "Die Landarztpraxis".

Folge 4 „Fluchtinstinkt“: 7. Januar 2025, 19 Uhr, Sat.1

Sarah stellt Fabian wegen seines erneuten Rückfalls zur Rede. Dieser reagiert mit Vorwürfen und gibt ihr die Schuld an seiner Abhängigkeit. Trotz der Verletzungen, die seine Worte bei ihr hinterlassen, versucht Sarah, ein klärendes Gespräch mit ihm zu führen. Doch Fabian bleibt dem Treffen fern. Gleichzeitig bleibt Bianca skeptisch gegenüber Julian, obwohl er ihr versprochen hat, während der gesamten Schwangerschaft zu ihr zu stehen. Seine Entschlossenheit wird von Feli bestärkt, die glaubt, dass Julian die beste Wahl als Vater ist.

Folge 5 „Der Hilferuf“: 8. Januar 2025, 19 Uhr, Sat.1

Fabian ist spurlos verschwunden, und Sarah fürchtet das Schlimmste. Ihre Sorgen werden erst durch Georg gemildert, der sie darüber informiert, dass Fabian in einer Entzugsklinik aufgenommen wurde. Anstatt erleichtert zu sein, ist Sarah zutiefst enttäuscht über Fabians Entscheidung, sich auf diese Weise zurückzuziehen. Währenddessen steht Isa vor der Herausforderung, den Praxisbetrieb allein zu bewältigen. Ohne Fabians Unterstützung sieht es jedoch zunehmend danach aus, dass sie die Arbeit allein nicht schaffen kann.

Folge 6 „Ein unverhofftes Wiedersehen“: 9. Januar 2025, 19 Uhr, Sat.1

Sarah versucht, die Reste ihrer Beziehung zu Fabian zu retten, während dieser alles daransetzt, für sie clean zu werden. Doch in Wiesenkirchen sorgt das Auftauchen eines mysteriösen Mannes für Aufregung, der das Leben vieler Bewohner grundlegend verändern könnte. Isa kämpft weiterhin mit der Doppelbelastung in der Praxis, bleibt jedoch entschlossen, sich nicht unterkriegen zu lassen. Als sie jedoch den Verdacht hegt, schwanger zu sein, stellt dies ihr Leben erneut auf den Kopf.

Folge 7 „Wer ist Dr. Berlin?“: 10. Januar 2025, 19 Uhr, Sat.1

Chris, Sarahs bester Freund aus Berlin, erscheint in Wiesenkirchen – zu ihrer großen Freude. Allerdings stellt sich heraus, dass Annemarie ihn hinter Sarahs Rücken eingeladen hat. Georg begegnet dem neuen Arzt mit Misstrauen, da er vermutet, Annemarie wolle absichtlich Spannungen zwischen Sarah und Fabian erzeugen. Isa vertraut Chris ihre Vermutung an, schwanger zu sein. Obwohl er ihr Trost und Unterstützung bietet, löst das Ergebnis des Schwangerschaftstests bei Isa gemischte Gefühle aus, die sie selbst überraschen.

Handlung: Worum dreht sich Staffel 3 von "Die Landarztpraxis"?

Die Serie „Die Landarztpraxis“ folgt dem Leben von Dr. Sarah König, einer Ärztin, die mit ihrer Tochter Leonie aus Berlin nach Bayern zieht. Die Serie spielt im erfundenen Dorf Wiesenkirchen am echten oberbayerischen Schliersee.

Dort übernimmt Sarah König gemeinsam mit Dr. Fabian Kroiß die örtliche Landarztpraxis und wird in die medizinischen und persönlichen Belange der Dorfbewohner involviert. Die Serie beleuchtet die Herausforderungen des Landlebens, zwischenmenschliche Beziehungen und die Balance zwischen moderner Medizin und traditionellen Werten der Gemeinschaft.

In der dritten Staffel, die am 2. Januar 2025 auf Sat.1 gestartet ist, versuchen Dr. Sarah König und Dr. Fabian Kroiß nach ihrer geplatzten Hochzeit einen Neuanfang und kämpfen gemeinsam gegen Fabians Tablettensucht. Unterstützung erhält Sarah von ihrem besten Freund Dr. Chris Lehmann, einem charmanten Arzt aus Berlin, der nach Wiesenkirchen kommt, um ihr beizustehen.

Sendetermine: immer montags um 19 Uhr auf Sat.1 und der Streaming-Plattform Joyn..