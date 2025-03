„Die Landarztpraxis“ Staffel 3: So geht es heute am 11. März in Folge 49 weiter

„Die Landarztpraxis“ ist mehr als eine klassische Arztserie. Im Mittelpunkt steht das Leben der Ärztin Dr. Sarah König. Sie hat in der Großstadt gelebt und ist dann in ein kleines, malerisches Dorf in den Alpen gezogen. Ein riskanter Tapetenwechsel. Denn anders als in der Stadt sind die Ärzte hier nicht nur erste Anlaufstelle für körperliche Beschwerden, sondern auch für die persönlichen Probleme der Bewohner. Dr. König muss also in eine völlig neue Rolle hineinwachsen und gleichzeitig ihren persönlichen Alltag meistern.

Aktuell läuft bereits die dritte Staffel der Serie auf Sat.1. Hier erfahren Sie, worum es in den Folgen 48 bis 52 geht. Diese werden ab dem 10. März 2025 wochentags um 19 Uhr ausgestrahlt.

„Die Landarztpraxis“: Folge 48 der 3. Staffel heute am 10. März 2025: „Herzstillstand“

Sarah und Leo wollen nach Mailand ziehen. Mit diesem Plan überrumpeln sie alle. Trotz schweren Herzens möchte Fabian dem Vorhaben aber nicht im Weg stehen. Die einzige, die sich über diese Idee freut, ist Alexandra. Damit hätte sie freie Bahn bei Fabian. Während sie einen Verführungsplan schmiedet, werden Fabian und Sarah zu einem Notfall gerufen: Herzstillstand. Während sie das Leben und das Herz des Mannes retten, merken die beiden, dass auch ihre Herzen füreinander schlagen.

„Die Landarztpraxis“, Staffel 3: Darum geht es in den Folgen 49 bis 52

Nach der Auftaktfolge am Montag geht es natürlich täglich weiter mit neuen Episoden der „Landarztpraxis“. Das passiert in den Folgen 49 bis 52:

Folge 49 „Der Test“: 11. März 2025, 19 Uhr, Sat.1

Den Kuss mit Fabian kann Sarah nur unter Mühen abbrechen. Obwohl sie immer noch starke Gefühle für ihn hat, hält Sarah an dem Gedanken fest, dass die beiden eine Auszeit brauchen. Fabian will Sarah jedoch nicht kampflos gehen lassen. Er setzt alles auf eine Karte und bittet Sarah, der Beziehung noch eine Chance zu geben. Währenddessen versucht Alexandra alles, dass die beiden nicht wieder zusammenkommen.

Folge 50 „Wer einmal lügt, ...“: 12. März 2025, 19 Uhr, Sat.1

Ein großer Schock ereilt Sarah. Fabians Drogentest kommt mit einem positiven Ergebnis zurück. Er beteuert zwar seine Unschuld, Alexandra und Georg meinen aber, dass er rückfällig geworden sei. Sarah weiß nicht mehr, wem sie glauben kann. Scheitert die zweite Chance mit Fabian schon jetzt? Chris hat jedoch das Gefühl, dass etwas beim Test nicht mit rechten Dingen zuging. Er macht sich also auf Spurensuche und schon bald kommt ihm ein entsetzlicher Verdacht.

Folge 51 „Endlich vereint?“: 13. März 2025, 19 Uhr, Sat.1

Sarah steckt in einer Zwickmühle. Sie glaubt Fabian zwar, dass er nicht wieder zu den Tabletten gegriffen hat, gleichzeitig hat sie aber Angst, falsch zu liegen. Ihre Mutter rät ihr, so schnell wie möglich nach Mailand aufzubrechen, um Fabian eine Chance zu geben, wirklich zu heilen. Währenddessen versucht Chris weiterhin, die Wahrheit hinter dem Urintest herauszufinden und macht dabei eine schockierende Entdeckung.

Folge 52 „Alte Liebe, neues Glück“: 14. März 2025, 19 Uhr, Sat.1

Nach der Klarheit über den Test sind Sarah und Fabian glücklich vereint. Doch das nächste Hindernis wartet schon. Sarah hat einen Job in Mailand angenommen und möchte diesem auch nachgehen. Ist das also schon das Beziehungsaus, bevor diese wirklich starten konnte? Nachdem Alexandras Intrige aufgeflogen ist, hofft diese, sich zu rehabilitieren, indem sie einen renommierten Neurochirurgen für Isas Operation auftreibt. Doch als sie mit ihm aneinandergerät, lehnt er ihre Bitte ab.