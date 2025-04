Staffel 3 von „Die Landarztpraxis“: So geht es am 14. April in Folge 73 weiter

„Die Landarztpraxis“ lädt die Zuschauer auf eine Reise ein, die weit über die Grenzen einer klassischen Arztserie hinausgeht. Im Mittelpunkt steht Dr. Sarah König, die den Mut fasst, ihr hektisches Leben in der Großstadt hinter sich zu lassen, um in einem malerischen Alpen-Dorf einen Neuanfang zu wagen. Doch dieser Umzug ist mehr als ein Tapetenwechsel – es ist eine tiefgreifende Lebensveränderung, die sie mit überraschenden Herausforderungen und persönlichen Erkenntnissen konfrontiert.

Ihre Arbeit in der Praxis entwickelt sich zu einem zentralen Dreh- und Angelpunkt der Dorfgemeinschaft. Dr. König behandelt nicht nur körperliche Beschwerden, sondern wird auch zur einfühlsamen Ansprechpartnerin für die Sorgen und Hoffnungen der Dorfbewohner. Ihre Fähigkeit, Nähe aufzubauen, macht die Serie zu einem emotionalen Erlebnis, das berührt und inspiriert. Dabei entsteht ein Gleichgewicht zwischen ernsten, humorvollen und nachdenklichen Momenten, die das Publikum in den Bann ziehen. Gleichzeitig sieht sich Dr. König mit der Frage konfrontiert, wie sie ihre eigene Identität und ihre Träume mit den Ansprüchen und Erwartungen um sie herum vereinen kann.

Die dritte Staffel, die derzeit auf Sat.1 ausgestrahlt wird, hebt die Serie auf eine neue Ebene. Von packenden Wendungen über unerwartete Beziehungen bis hin zu tiefgründigen Themen – die Episoden 73 bis 76, die ab dem 14. April 2025 wochentags um 19 Uhr zu sehen sind, bieten eine Mischung aus Spannung, Herz und Humor. Besonders hervorzuheben ist, wie die Serie die Schönheit und Herausforderungen des Landlebens authentisch einfängt und gleichzeitig zentrale Themen wie Gemeinschaft, Wandel und persönliches Wachstum beleuchtet.

„Die Landarztpraxis“ steht für mehr als Medizin. Es ist ein Spiegel des Lebens in all seinen Facetten, von der Ruhe und Idylle der Landschaft bis hin zu den Turbulenzen, die das Leben manchmal bereithält.

„Die Landarztpraxis“: Folge 73 der 3. Staffel am 14. April 2025: „Neue Freundschaften“

Ella bemüht sich, mit Chris’ Entscheidung, die Beziehung auf beruflicher Ebene zu halten, umzugehen und lenkt sich mit Hausbesuchen ab. Während eines Einsatzes bei der Bergwacht begegnet sie Max, mit dem sie sich von Anfang an prächtig versteht. Chris beginnt zunehmend zu zweifeln, ob der emotionale Abstand zu Ella tatsächlich das Richtige ist. Doch Ella, statt ins Grübeln zu geraten, lässt sich auf einen entspannten Abend mit Max ein, was für beide eine willkommene Abwechslung bedeutet.

„Die Landarztpraxis“, Staffel 3: Darum geht es in den Folgen 74 bis 76

Nach der Montags-Folge geht natürlich weiter - diese Woche wegen Karfreitag nur bis Donnerstag.

Folge 74 „Wolf im Schafspelz“: 15. April 2025, 19 Uhr, Sat.1

Chris und Ella sind sich ihrer Gefühle füreinander bewusst, entscheiden jedoch, ihren Fokus auf eine komplexe Diagnose zu richten. Ihre Patientin, Frau Klein, zeigt Symptome einer seltenen Knochenmarks-Erkrankung, und ihre Vermutung wird bestätigt. Ella hadert mit sich, da sie den Fall nicht früher erkannt hat, doch Chris steht ihr unterstützend zur Seite. Die Nähe zwischen den beiden wächst – bis Max die Situation ungewollt aufbricht und die Dynamik verändert.

Folge 75 „Schritt zurück“: 16. April 2025, 19 Uhr, Sat.1

Die unerwartete Eifersucht von Chris auf Ellas Freundschaft mit Max sorgt für Spannungen. Als Georg mit einer Erkältung in die Praxis kommt, findet sich Ella plötzlich in einem merkwürdigen Moment wieder: Nachdem Georg sein Portemonnaie im Behandlungszimmer vergisst, kann sie der Neugier nicht widerstehen. Georg ertappt sie dabei, was zu einem unangenehmen Gespräch führt. Dieser Zwischenfall wirft Fragen über Vertrauen und Respekt auf und stellt Ellas Integrität in den Fokus.lick hinein. Georg erwischt sie dabei und bringt Ella in Erklärungsnot: Wieso schnüffelt sie in seinen Sachen herum?

Folge 76 „Der große Auftritt“: 17. April 2025, 19 Uhr, Sat.1

Ein spontaner Kuss zwischen Ella und Chris lässt die beiden ihre Beziehung neu überdenken. Während Ella aufgeregt auf ihr abendliches Gespräch wartet, wird Chris durch Klaras Abschied positiv bestärkt, sich emotional auf Ella einzulassen. Doch die aufkeimende Hoffnung wird jäh unterbrochen, als seine Ex-Frau Linda plötzlich vor der Tür steht und alte Konflikte wieder aufleben lässt, die die neu gewonnene Nähe gefährden.

Handlung: Worum dreht sich Staffel 3 von „Die Landarztpraxis"

„Die Landarztpraxis“ bietet mehr als nur Einblicke in den Alltag einer Landarztpraxis – sie verknüpft bewegende persönliche Geschichten mit den Herausforderungen einer Gemeinschaft, die Traditionen und Moderne verbindet. Im Mittelpunkt steht Dr. Sarah König, die mit ihrer Tochter Leonie den Mut aufbringt, das hektische Leben der Großstadt hinter sich zu lassen, um in Wiesenkirchen am Schliersee ein völlig neues Kapitel zu beginnen.

Gemeinsam mit Dr. Fabian Kroiß führt Sarah eine Praxis, die schnell zum Dreh- und Angelpunkt des Dorfes wird. Neben medizinischer Expertise verlangt die Arbeit von ihr eine hohe Sensibilität für die Sorgen und Hoffnungen ihrer Patienten. Die Serie illustriert anschaulich, wie die beruflichen und emotionalen Anforderungen des Lebens in einem kleinen Dorf oft untrennbar miteinander verwoben sind. Die Dorfbewohner mit ihren Eigenheiten und unverwechselbaren Geschichten verleihen der Serie Wärme und Authentizität.

Die dritte Staffel, die seit dem 2. Januar 2025 auf Sat.1 ausgestrahlt wird, bringt neue Herausforderungen und überraschende Wendungen. Sarah und Fabian müssen sich nicht nur mit beruflichen Fragen auseinandersetzen, sondern auch mit den emotionalen Nachwehen ihrer geplatzten Hochzeit sowie Fabians Kampf gegen seine Schmerzmittelabhängigkeit. Die Ankunft von Dr. Chris Lehmann, einem Freund aus Sarahs Vergangenheit, sorgt für frischen Wind und neue Dynamik – beruflich wie persönlich.

Das Zusammenspiel von traditionellem Landleben und modernen Themen macht „Die Landarztpraxis“ zu einer Serie, die mit Humor, Herz und Tiefgang punktet. Die wochentäglichen Episoden um 19 Uhr sind ein Höhepunkt für Zuschauer, die Geschichten mit Seele und Charakter lieben. Alle Folgen stehen zudem auf Joyn bereit, für ein unkompliziertes und flexibles Serienerlebnis.