„Die Landarztpraxis“ Staffel 3: So geht es heute ab 18. März weiter - Folge 54 bis 57

„Die Landarztpraxis“ ist eine Arztserie, die sich durch mehr als nur medizinische Geschichten auszeichnet. Im Zentrum der Handlung steht Dr. Sarah König, eine Ärztin, die ihr Leben in der Großstadt hinter sich gelassen hat, um in einem kleinen, malerischen Alpen-Dorf neu anzufangen. Der Umzug ist nicht nur ein geografischer, sondern auch ein emotionaler Wandel, der sie vor ganz neue Herausforderungen stellt. Denn in der ländlichen Idylle ist die Praxis nicht nur für körperliche Beschwerden der Patienten da, sondern auch für ihre persönlichen und emotionalen Sorgen.

Dr. König wächst in ihre neue Rolle hinein und muss gleichzeitig ihren eigenen Alltag meistern, was oft zu interessanten und bewegenden Momenten führt.

Die dritte Staffel läuft derzeit auf Sat.1 und bringt neue spannende Geschichten in den Episoden 53 bis 57, die ab dem 17. März 2025 wochentags um 19 Uhr ausgestrahlt werden.

„Die Landarztpraxis“: Folge 53 der 3. Staffel am 17. März 2025: „Überredungskünste“

Leo kann ihr Glück kaum fassen, als Sarah und Fabian ankündigen, dass sie als Familie nach Mailand umziehen werden. Doch Annemarie hegt Zweifel und ist besorgt: Was, wenn Fabian wieder einen Fehler begeht? Um seiner Familie zu beweisen, wie ernst es ihm ist, beschließt Fabian, den nächsten Schritt zu wagen.

Währenddessen taucht Dr. Weber in Wiesenkirchen auf. Sein unrasiertes Erscheinungsbild in Radlerklamotten entspricht überhaupt nicht Alexandras Vorstellungen. Trotz ihrer Vorbehalte muss Alexandra alle Überzeugungskünste aufbieten, um Dr. Weber von der dringenden Operation an Isa zu überzeugen.

„Die Landarztpraxis“, Staffel 3: Darum geht es in den Folgen 54 bis 57

Nach der Auftaktfolge am Montag geht es täglich weiter mit neuen Episoden der „Landarztpraxis“. Das passiert in den Folgen 54 bis 57:

Folge 54 „Ohne Familie geht nichts“: 18. März 2025, 19 Uhr, Sat.1

Fabian ist dabei, die letzten Vorbereitungen für den Umzug nach Mailand zu treffen, während Sarah und Leo eifrig Italienisch lernen. Jeder freut sich für die kleine Familie, außer Georg, der Angst hat, seine Liebsten zu verlieren. Da wird die geplante Abreise plötzlich von Isas bevorstehender Operation überschattet. Fabian will erst abreisen, wenn seine Schwester wieder gesund ist. Unterdessen stellt Bianca Emilio ein Ultimatum, nachdem sie von seiner Untreue erfahren hat: Entweder er gesteht es Sabrina selbst oder sie wird es tun.

Folge 55 „Als wär‘s der letzte Tag“: 19. März 2025, 19 Uhr, Sat.1

Isa möchte den letzten Tag vor ihrer riskanten Operation in vollen Zügen genießen. Lukas beschließt, seine Ängste beiseitezuschieben und die Zeit mit ihr zu nutzen. Die beiden verbringen einen unbeschwerten Tag zusammen, den Lukas mit einem romantischen Heiratsantrag krönen möchte. Doch bevor er die Frage stellen kann, bricht Isa zusammen.

Folge 56 „Kommen und gehen“: 20. März 2025, 19 Uhr, Sat.1

Sarah steht Fabian bei, während er sich um seine Schwester Isa sorgt. Dabei muss sie ihre eigenen Ängste verdrängen. Chris, der ihre Not bemerkt, versucht sie abzulenken und unterstützt sie bei der Arbeit. Diese Ablenkung führt dazu, dass alte Gefühle bei Chris wieder aufleben. In der Zwischenzeit bereiten sich alle auf Isas Operation vor und das ganze Dorf zündet Kerzen an, um ihr beizustehen. Wird Isa den Eingriff überstehen?

Folge 57 „Die längste Nacht“: 21. März 2025, 19 Uhr, Sat.1

Nach Stunden der Anspannung und Ungewissheit kommt endlich die erlösende Nachricht: Isa hat die Operation überstanden. Sarah und ihre Familie sind erleichtert, und ihre Pläne für Mailand rücken wieder in den Vordergrund. Sarah glaubt, eine würdige Nachfolgerin gefunden zu haben, als sie bei einem Notfall die Ärztin Ella kennenlernt. Doch während Sarah optimistisch in die Zukunft blickt, ahnt sie nicht, dass Isas Zustand sich dramatisch verschlechtern könnte.

Handlung: Worum dreht sich Staffel 3 von "Die Landarztpraxis"?

In der Serie „Die Landarztpraxis“ verfolgen wir das aufregende Leben von Dr. Sarah König, die zusammen mit ihrer Tochter Leonie das pulsierende Großstadtleben hinter sich lässt. Die beiden wagen einen mutigen Neuanfang im idyllischen Wiesenkirchen in Bayern. Hier, am malerischen Schliersee, übernimmt Sarah gemeinsam mit Dr. Fabian Kroiß die örtliche Arztpraxis.

Das beschauliche Dorfleben stellt Sarah vor ganz neue Herausforderungen. Anders als meistens in der Stadt sind hier die Ärzte nicht nur für körperliche Beschwerden zuständig, sondern auch die erste Anlaufstelle für die persönlichen Probleme der Dorfbewohner. Die Dorfgemeinschaft, mit ihren einzigartigen Charakteren, tief verwurzelten Traditionen und unerwarteten Konflikten, bildet das emotionale Zentrum der Geschichte.

„Die Landarztpraxis“ beleuchtet den spannenden Kontrast zwischen moderner Medizin und traditionellen Überzeugungen. Die Serie zeigt, wie schwierig es ist, berufliche Verantwortung und privates Leben in Einklang zu bringen.

In der dritten Staffel, die seit dem 2. Januar 2025 auf Sat.1 läuft, werden Sarah und Fabian vor eine harte Probe gestellt. Nach dem geplatzten Hochzeitsversprechen müssen sie einen Weg finden, weiterhin als Team zusammenzuarbeiten. Außerdem kämpft Fabian mit wachsenden persönlichen Problemen, insbesondere seiner Abhängigkeit von Schmerzmitteln.

Sarah findet Unterstützung bei Dr. Chris Lehmann, einem langjährigen Freund und Kollegen aus Berlin. Chris‘ Ankunft in Wiesenkirchen bringt frischen Wind in Sarahs Leben – sowohl beruflich als auch privat.

Die Serie läuft jede Woche von Montag bis Freitag um 19 Uhr auf Sat.1. Alle Sendetermine sind auch auf der Streaming-Plattform Joyn abrufbar.