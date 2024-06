"Die Landarztpraxis", Staffel 2: Darum geht es in den Folgen 28 bis 32

Die Sat.1-Sendung "Die Landarztpraxis" läuft mit Staffel 2 im TV. Wie geht die Handlung weiter? Hier sind die Informationen zu den Folgen 28 bis 32 ab 17. Juni

Vor einer malerischen Bergkulisse entfaltet die Serie "Die Landarztpraxis" auch weiterhin große Gefühle. Nach dem Erfolg der ersten Staffel im Jahr 2023 hat der Sender die Story rund um Dr. Sarah König fortgesetzt. Der Fortgang der Geschichte zeigt sich in den Folgen 28 bis 32, die ab dem 17. Juni 2024 ausgestrahlt werden.

"Die Landarztpraxis": Folge 28 der 2. Staffel am 17. Juni 2024

Und plötzlich ist alles anders

Nachdem Daniel wieder zusammengebrochen ist, erfährt Isa eine schreckliche Nachricht: Ihr Noch-Ehemann leidet an einem unheilbaren Hirn-Tumor. Plötzlich erscheinen die vergangenen Ereignisse in einem ganz neuen Licht, denn der Tumor erklärt Daniels Wesensveränderung. Waren seine aggressiven Ausbrüche, die Isa zur Trennung veranlasst haben, nur Symptome seiner Krankheit? Während Isa verzweifelt versucht, ihre widersprüchlichen Gefühle zu ordnen, scheint eine Zukunft mit Lukas in weite Ferne zu rücken.

"Die Landarztpraxis", Staffel 2: Darum geht es in den Folgen 29 bis 32

Die Geschichte geht natürlich weiter. Diese Woche gibt es noch mehr Folgen von "Die Landarztpraxis":

Folge 29: Bitte bleib!

Isa versucht verzweifelt, Daniel zur Operation seines lebensgefährlichen Hirn-Tumors zu überreden. Doch Daniel zögert, da das Risiko besteht, dass die Operation fehlschlägt und ihn zum Pflegefall macht. Isa gibt jedoch nicht auf und will ihm weiterhin Mut zusprechen. Sie hat keine Ahnung, dass Daniel bereits seine Koffer gepackt hat und plant, in die USA zurückzukehren. Wird Isa seinen Abschiedsbrief noch rechtzeitig finden?

Lesen Sie dazu auch

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Folge 30: Zerrissen

Isa hat es geschafft, Daniel von seiner geplanten Reise in die USA abzuhalten. Während Daniel glücklich ist, dass Isa seine letzten Tage an seiner Seite verbringen möchte, setzt sie weiterhin alles daran, ihn zur Operation seines Hirn-Tumors zu bewegen. Diese Entscheidung führt zu hitzigen Diskussionen innerhalb der Familie, doch Isa bleibt standhaft und betont, dass sie ihrem Noch-Ehemann in seiner schwersten Zeit beistehen möchte. Bei einem gemeinsamen Picknick überrascht Daniel sie jedoch mit dem Geständnis, dass er auf eine zweite Chance für ihre Ehe hofft.

Folge 31: Die Frage der Fragen

Fabian teilt Isa mit, dass er Sarah einen Heiratsantrag machen möchte. Isa wird dadurch schmerzlich bewusst, wie verworren ihre eigenen Gefühle sind, zerrissen zwischen Daniel und Lukas. Sarah ist derweil mit einem schwierigen Patientenfall beschäftigt. Als sie einer bedürftigen Mutter und ihrer Tochter aus der Armut hilft, ist Fabian von ihrer Selbstlosigkeit tief beeindruckt und plant eine romantische Überraschung für sie.

Folge 32: Familiäre Verpflichtungen

Isa steckt in einem emotionalen Dilemma. Ihr Herz zieht sie zu ihrem Mitbewohner Lukas, doch ihr Pflichtgefühl bindet sie an ihren todkranken Noch-Ehemann Daniel. So verbringt sie zunehmend mehr Zeit mit Daniel und wird Zeugin seiner erschütternden Zusammenbrüche, die durch seine Krankheit verursacht werden. Eine Nacht wacht sie besorgt an Daniels Seite, während Lukas allein in der gemeinsamen Wohnung zurückbleibt.

Worum dreht sich die Handlung der Staffel 2 von "Die Landarztpraxis"?

Die Serie um Dr. Sarah König spielt in einem Fantasie-Dorf namens Wiesenkirchen am Schliersee. Die neue Staffel beginnt damit, dass Fabian sich nach einem schweren Autounfall in der Reha erholt. Unterstützt wird er dabei von seiner neuen Freundin Sarah. Seine Schwester Isa kehrt nach zwanzig Jahren zurück, um in der Praxis mitzuarbeiten und die Beziehung zu ihrem Vater Georg zu verbessern. Außerdem trifft sie ihre Jugendliebe Lukas wieder. Zeitgleich sucht Max' Ex-Frau Marie nach fünfzehn Jahren wieder den Kontakt zu ihrem Sohn Basti. Die Fortgang der Story wird in den Folgen 29 bis 32 erzählt, die ab dem 17. Juni 2024 ausgestrahlt werden.

Die zweite Staffel von "Die Landarztpraxis" ist seit Anfang Mai im Programm von Sat.1. Die Sendetermine der neuen Episoden: immer montags bis freitags um 19 Uhr, sowohl im traditionellen TV-Programm als auch auf der Streaming-Plattform Joyn.