Staffel 2 von „Die Landarztpraxis“: So geht es heute am 20. August weiter - Folgen 73 bis 77

Die Arztserie „Die Landarztpraxis“ folgt Dr. Sarah König - gespielt von Caroline Frier - die mit ihrer Tochter Leo in das bayerische Dorf Wiesenkirchen am Schliersee zieht, um dort als Landärztin neu anzufangen. Zwar gewinnt sie in der Idylle schnell das Vertrauen der Dorfbewohner, und trotzdem muss die Ärztin sich mit einigen Hürden auseinandersetzen.

Da Staffel 1 von „Die Landarztpraxis“ ein voller Erfolg war, hat Sat.1 beschlossen, die Serie mit einer zweiten Staffel fortzusetzen. Seit Mai 2024 läuft Staffel 2 von „Die Landarztpraxis“ im Free-TV und beim Streaming-Dienst Joyn. Die Sendetermine liegen immer unter der Woche, von Montag bis Freitag um 19 Uhr auf Sat.1.

Wie geht es in den Folgen 73 bis 77 von „Die Landarztpraxis“ weiter? Wann laufen die Episoden in der Woche vom 19. August 2024 über die Bildschirme? Hier in diesem Artikel verraten wir Ihnen alle Infos rund um die Handlung der neuen Folgen von Staffel 2.

„Die Landarztpraxis“: Folge 73 der 2. Staffel am 19. August 2024

Folge 73: „Leben und Tod“

Die Trauerfeier für Doro ist bald angesetzt, und Isa möchte Lukas gern zur Seite stehen. Doch sie versteht, dass der Bergretter diesen Tag allein verbringen muss, um sich endgültig von seinem früheren Leben zu lösen. Während Isa in ihrer Praxis unerwartet bei der Geburt eines neuen Kindes mitwirkt, nimmt Lukas Abschied von seiner geliebten Frau.

„Die Landarztpraxis“, Staffel 2: Darum geht es in den Folgen 74 bis 77

Auch in der Kalenderwoche 34 geht es mit „Die Landarztpraxis“ auf Sat.1 weiter. Um diese Themen handelt die Vorabendserie in Folge 74 bis 77 ab dem 20. August 2024:

Folge 74: „Mut zur Liebe“ am 20. August

Sarah ist erschüttert, als sie erfährt, dass Brunner gegen sie Anzeige erstattet hat. Außerdem ist sie besorgt, weil Georg ihr sagt, dass der Stress Fabians Suchtverlangen verschärft. Während Sarah versucht, die Situation zu bewältigen, hört der Druck nicht auf. Kurz darauf entdeckt sie mit Schrecken, dass jemand in ihre Praxis eingebrochen ist und alle Medikamente gestohlen hat.

Folge 75: „Vertrauen ist alles“ am 21. August

Der Einbruch in der Praxis löst breite Bestürzung aus. Sarah wird zunehmend unruhig, als sie feststellt, dass Fabian aufgrund der entwendeten Medikamente von allen, einschließlich der Polizei, als Hauptverdächtiger betrachtet wird. Fabian beteuert verzweifelt seine Unschuld und ist froh, als Sarah ihm trotz seiner früheren Fehler Glauben schenkt. Während Fabian mit einer polizeilichen Durchsuchung seiner Wohnung konfrontiert wird, beginnt Sarah in der Praxis zu ahnen, wer tatsächlich hinter dem Diebstahl steckt.

Folge 76: „Stunde der Wahrheit“ am 22. August

Fabian ist sich bewusst, wie wichtig es für ihn ist, dass Sarah stets an seine Unschuld geglaubt hat. Während er sich erneut bestätigt fühlt, dass Sarah die wichtigste Person in seinem Leben ist, ist ihm nicht klar, wie stark Brunners Klage Sarah belastet. Die Besorgnis um ihre berufliche Zukunft hinterlässt auch deutliche Spuren in ihrem Arbeitsalltag in der Praxis. Doch als Fabian sie in einer romantischen Umgebung mit einem ganz speziellen Plan überrascht, sind Sarahs Ängste für einen Augenblick vollständig vergessen.

Folge 77: „Kalt erwischt“ am 23. August

Sarah zeigt sich begeistert von Fabians zweitem Heiratsantrag. Als die konkreten Hochzeitsvorbereitungen starten, beginnt sie jedoch, sich Gedanken zu machen. Es fällt ihr schwer, sich voller Freude auf die bevorstehende Hochzeit zu freuen. Sarah möchte Fabian jedoch nicht mit ihren inneren Konflikten belasten, um keine Rückkehr zu seiner Medikamentenabhängigkeit zu riskieren. Trotz ihrer eigenen Schwierigkeiten sieht sie sich gezwungen, offen und ehrlich mit Fabian zu sprechen. Wie wird er auf diese Offenheit reagieren?

Handlung: Worum dreht sich Staffel 2 von "Die Landarztpraxis"?

In Staffel 2 befindet sich Fabian nach einem schweren Autounfall in der Reha, wobei Sarah ihn ständig begleitet. Währenddessen kehrt Isa, Fabians Schwester, nach zwei Jahrzehnten des Schweigens in ihre bayerische Heimat zurück, um ein klärendes Gespräch mit ihrem Vater Georg zu führen. Bei ihrer Ankunft trifft die Kinderärztin zufällig auf Lukas, ihre Jugendliebe. Zudem wird Bergretter Max mit seiner ehemaligen Ehefrau Marie konfrontiert, die nach 15 Jahren den Kontakt zu ihrem Sohn Basti wiederaufnehmen möchte.