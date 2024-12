„Die Landarztpraxis“, Staffel 3: Was passiert in den ersten Folgen der neuen Staffel?

Anfang 2025 beginnt die 3. Staffel von „Die Landarztpraxis“ bei Sat.1. Nachdem die ersten beiden Staffeln der Vorabendserie von Erfolg gekrönt waren, gibt es nun eine weitere. Diese beinhaltet 120 Folgen – die erste war 60 Episoden lang, die zweite hatte einen Umfang von 80 Folgen. Laut den Sendeterminen der 3. Staffel von „Die Landarztpraxis“ läuft Folge 1 am Donnerstag, dem 2. Januar und Folge 2 am Freitag, dem 3. Januar 2025.

In der Serie geht es um die Ärztin Dr. Sarah König (Caroline Frier), die im kleinen, gemütlichen Ort Wiesenkirchen am Schliersee von Neuem anfangen will. In den ersten beiden Staffeln geht sie mit dem Landarzt Dr. Fabian Kroiß (Oliver Franck), ihrer Jugendliebe und dem Vater ihrer Tochter Leo (Katharina Hirschberg), durch einige Ups und Downs. Nach ihrer geplatzten Hochzeit in Staffel 2 und der Anklage eines Patienten gegen sie droht ihr am Ende der zweiten Staffel der Verlust ihrer Approbation.

In Staffel 3 möchten Sarah und Fabian nun trotz der gescheiterten Hochzeit versuchen, ihr Glück wieder gemeinsam zu finden. Das ist aber gar nicht so einfach, denn ihr bester Freund Chris (Kai Schumann) kommt nach Wiesenkirchen und empfindet mehr als nur Freundschaft für sie.

Wie geht es weiter in Folge 1 und 2 von Staffel 3 der Vorabendserie auf Sat.1? Hier lesen Sie, was in den ersten Folgen der neuen Staffel passiert.

„Die Landarztpraxis“: Folge 1 der 3. Staffel am 2. Januar 2025

Da Sarah von ihrem Patienten Brunner angeklagt wurde und die Ärztekammer nun ihren Fall prüft, darf sie vorerst nicht länger als Ärztin arbeiten. Das fällt ihr nicht gerade leicht - auch, weil die Praxis, die sie zusammen mit Fabian betreibt, durch ihren Ausfall unterbesetzt ist. Er hat es sich zusätzlich zur Aufgabe gemacht, sie in dieser schweren Zeit zu stützen. Als sie jedoch zu einem Notfall kommt, kann sie nicht anders und springt - trotz ihres eigentlichen Verbots - als Ärztin ein. Das sorgt für einen Streit zwischen ihr und Fabian.

Zeitgleich freut sich Bianca (Rosetta Pedone), die Tochter des Gastwirts der „Alten Post“, die sich in Wiesenkirchen befindet, über die Reaktionen ihrer Familie auf ihre Schwangerschaft. Julian (Alexander Milo), der Besitzer des Gasthauses, und Koch Matti (Thorsten Hamer) würden sich auch mit ihr freuen - wäre doch nur die Frage geklärt, wer von beiden der Vater des Kindes ist.

„Die Landarztpraxis“, Staffel 3: Darum geht es in Folge 2

Nachdem Sarah entgegen der Anordnung vonseiten der Ärztekammer bei dem Notfall Hand angelegt hatte, wurde ihr die Zulassung als Ärztin entzogen. Anstatt zu verzagen, versucht sie, positiv zu bleiben und ihre Situation in etwas Gutes umzumünzen. Fabian hingegen ist unsicher: Er arbeitet nun wieder in der Praxis - nach seiner Zeit in der Reha. Diese hatte er besucht, da er in einen schweren Autounfall verwickelt war. Frei von gesundheitlichen Einschränkungen war er nicht, weshalb er zu Opiaten griff und mit der Zeit eine Abhängigkeit entwickelte.

Auch wenn sich Bianca und Julian lieben, lässt ihn das Baby-Thema nicht los. Sollte das Kind tatsächlich von Matti sein, mit dem Bianca einen One-Night-Stand hatte, kann er sich keine Zukunft mit ihr vorstellen. Er macht Bianca klar, dass er nicht das Kind von einem anderen Mann großziehen wird.