"Die Landarztpraxis", Staffel 2: Darum geht es in den Folgen 9 bis 12

Die Sat.1-Sendung "Die Landarztpraxis" läuft aktuell mit Staffel 2 im TV. Wie geht die Handlung rund um Dr. Sarah König weiter? Alle Infos zu den Folgen ab dem 21. Mai 2024.

Große Emotionen vor idyllischem Bergpanorama - das verspricht die Sat.1-Serie "Die Landarztpraxis". Nach 2023 bereits die erste Staffel der Vorabendserie gelaufen ist, entschied sich der Sender dazu, die Geschichte rund um Dr. Sarah König in die Verlängerung zu schicken. Auch die Fortsetzung spielt im fiktiven Dorf Wiesenkirchen am Schliersee.

Seit dem 7. Mai 2024 laufen die Sendetermine von Staffel 2 von "Die Landarztpraxis". Sat.1 zeigt die Serie montags bis freitags, jeweils um 19 Uhr. Ansehen kann man sie also im linearen TV - und auch beim hauseigenen Streaminganbieter Joyn.

Zu Beginn von Staffel 2 muss sich Fabian nach einem schweren Autounfall auf Reha erholen. Nicht von der Seite weicht ihm dabei Sarah, mit der er seit kurzem in einer Beziehung ist. Um Fabians Platz in der Praxis vorübergehend zu besetzen, kommt dessen Schwester Isa nach 20 Jahren ohne Heimatkontakt zurück nach Wiesenkirchen - auch um das Verhältnis zu Vater Georg zu flicken. Aber nicht nur der erwartet sie zu Hause - auch ihren Jugendschwarm Lukas trifft sie wieder. Auch bei Bergretter Max werden indes alte Wunden aufgerissen: Seine Ex-Frau Marie meldet sich plötzlich wieder, um nach 15 Jahren Kontakt zum gemeinsamen Sohn Basti zu suchen. Wie geht es also in Staffel 2 von "Die Landarztpraxis" weiter? Wir haben alle Informationen zu den Folgen 9 bis 12, die ab dem 21. Mai 2024 laufen.

"Die Landarztpraxis": Darum geht es in Folge 9 am 21. Mai 2024

Folge 9 von Staffel 2 von "Die Landarztpraxis" trägt den Titel "Schonungslose Wahrheit". Im Fokus der Episode steht vor allem Fabians Schwester Isa, die nach 20 Jahren nach Wiesenkirchen zurückgekehrt war. Zwischen Isa und ihrem Jugendschwarm Lukas gab es zuvor ein Beinahe-Liebesgeständnis. Das sorgt nun dafür, dass sich beide gegenseitig meiden, da sie nicht wissen, wie sie mit der Situation umgehen sollen. Lukas ist sogar so peinlich berührt, dass er in Betracht zieht, aus der WG auszuziehen.

Für Isa kommt es zu allem Überfluss noch zu einer weiteren unschönen Konfrontation mit ihrem Vater, worauf sie beschließt, dass bereits genug Chaos herrscht und sie Ordnung in ihr Liebensleben bringen sollte. Sie sucht daraufhin das Gespräch mit Lukas, um ihm verständlich zu machen, dass sie ihn nur als Freund sieht - was dieser aber falsch interpretiert.

"Die Landarztpraxis": Darum geht es in den Folgen 10 bis 12 von Staffel 2

Dabei bleibt es aber natürlich nicht, denn in dieser Woche warten noch drei weitere Folgen von "Die Landarztpraxis" auf die Zuschauerinnen und Zuschauer:

Folge 10 "Verborgene Erinnerungen" am 22. Mai 2024

In "Verborgene Erinnerungen" wird die Beziehung zwischen Isa und Lukas noch komplizierter: Zuerst versucht sie ihm weiterhin zu erklären, dass sie in ihm nur einen gutem Freund sieht. Das scheint zunächst zu funktionieren, doch dann irritiert Isa Lukas mit einer gut gemeinten Geste. Schließlich endet Isa mit lauter Kisten von Lukas' verstorbener Frau Doro und macht dabei eine unerwartete Entdeckung.

Folge 11 "Neue Gerüchte" am 23. Mai 2024

Zwischen Lukas und Isa ist die Situation nach wie vor angespannt. Doch als Isa einen Fahrradunfall hat, steht Lukas ihr sofort zur Seite; im Dorf spricht man sogleich von dem neuen "Traumpaar". Doch Isa ist überzeugt, dass Lukas noch zu sehr an seiner verstorbenen Frau Doro hängt. Es soll sich allerdings herausstellen, dass Doro ein großes Geheimnis vor Lukas behalten hat.

Folge 12 "Wahrheit oder Lüge" am 24. Mai 2024

Dem Geheimnis kommt Isa auf die Spur, weil sie der Versuchung nicht widerstehen kann, in Doros Tagebuch zu lesen. Dort findet sie heraus, dass Doro eine heimliche Affäre hatte und überlegte, Lukas zu verlassen. Isa ist sich zunächst unsicher, ob sie Lukas damit konfrontieren soll. Doch als sie sich schließlich entschieden hat, hat Lukas bereits selbst das Tagebuch in die Hand bekommen.