„Die Landarztpraxis“: So geht es heute am 25.7.24 weiter

Aktuell läuft Staffel 2 von „Die Landarztpraxis“ auf Sat.1. Nachdem 2023 Staffel 1 der Serie im deutschen TV zu sehen war, gibt es seit Mai diesen Jahres neue Episoden des Vorabenddramas rund um Dr. Sarah König, Dr. Fabian Kroiß und Co. Schauplatz der Serie ist das fiktive Dorf Wiesenkirchen am Schliersee. Ein Großteil der Aufnahmen wurde im bayerischen Voralpenland gedreht.

In den Folgen 53 bis 57 stehen vor allem Lukas und Isa im Fokus der Handlung. Isa war zu Beginn von Staffel 2 in die Dorfgemeinschaft dazugestoßen. Komplett neu in Wiesenkirchen ist sie allerdings nicht, denn Isa ist die Tochter von Dr. Georg Kroiß und die Schwester von Dr. Fabian Kroiß. Sie ist vor Ort aufgewachsen und dann aber wegen Streitigkeiten mit ihrem Vater weggezogen. Als sie nun an den Schliersee zurückkehrt, wird sie von ihrer Vergangenheit eingeholt - und dazu gehört auch ihr Jugendschwarm Lukas, der inzwischen als Bergretter arbeitet und mit dem sie wieder anbandelt.

Sie wollen wissen, wie es den Wiesenkirchnern ergeht und was mit Isa und Lukas geschieht? Wir haben alle Informationen dazu, wie es ab dem 22. Juli 2024 bei „Die Landarztpraxis“ weitergeht.

„Die Landarztpraxis“: Folge 53 der 2. Staffel am 22. Juli 2024

In Folge 22 von „Die Landarztpraxis“ freut sich Isa darauf, Lukas endlich wieder zu sehen. Doch dann kommt alles anders als geplant, denn Isa hatte Kontakt mit einem ansteckenden Patienten und muss deshalb vorerst in Isolation. Nichts desto trotz finden die beiden einen Weg, um die räumlich Distanz zu überbrücken, nachdem sie sich immer mehr vermisst haben.

„Die Landarztpraxis“, Staffel 2: Darum geht es in Folgen 54 bis 57

Allzu lange müssen die Zuschauerinnen und Zuschauer sich normalerweise nicht gedulden, bis sie erfahren, wie die ineinander verflochtenen Geschichten der Wiesenkirchner weiter gehen, denn Sat.1 sendet unter der Woche täglich eine neue Ausgabe der Serie. Damit kann man „Die Landarztpraxis“ von Montag bis Freitag im deutschen TV ansehen, um 19 Uhr geht es jeweils los. Aber nicht nur die Ausstrahlung im linearen Fernsehen ist eine Option, auch beim Streaminganbieter Joyn kann man die Serie live und zeitversetzt verfolgen. Darum geht es in den Folgen 54 bis 57, die zwischen dem 23. und dem 26. Juli ausgestrahlt werden:

Folge 54 am 23. Juli 2024: „Alte Wunden“

In Folge 54 am 23. Juli kommt Isa endlich aus der Quarantäne und plant nun gemeinsam mit Lukas ein neues, richtiges Date. Die beiden wollen unbedingt, dass es diesmal klappt und sie einen schönen Abend zu zweit verbringen können. Erst sieht alles gut aus, doch kurz vor ihrem Treffen erhält Lukas einen überraschenden Anruf. Es geht um Doro, seine verschollene Frau.

Folge 55 am 24. Juli 2024: „Der Geist aus der Vergangenheit“

Der Anruf, den Lukas erhalten hat, wirft ihn aus der Bahn. Denn plötzlich besteht die Möglichkeit, dass seine verschollene Frau Doro noch lebt. Isa befürchtet gleichzeitig, dass Lukas sich nun wieder mit seiner Vergangenheit und seinen Schuldgefühlen auseinandersetzen muss und dadurch erneut in ein emotionales Loch fällt. In der Vergangenheit hatte sie ihm schon einmal aus so einer schlechten Phase herausgeholfen.

Folge 56 am 25. Juli 2024: „Totgesagte leben länger“

Auch in Folge 56 geht es weiter um die Frage, ob Lukas‘ verschollene Frau Doro noch leben könnte. Isa ist erleichtert, dass Lukas zunächst nicht davon ausgeht, dass Doro noch am Leben ist. Doch dann legt Hanna Indizien dafür vor, dass eine Frau auf einem Überwachungsfoto doch Doro sein könnte. Lukas negative Gefühle wachsen immer weiter und er fragt sich, warum Doro sich nicht früher bei ihm gemeldet hat. Schlussendlich beschleicht ihn die Vermutung, dass Isa und und sein Kumpel Max mehr wissen könnten, als sie bisher preisgegeben haben.

Folge 57 am 26. Juli 2024: „Geständnis“

Lukas beschäftigt in Folge 57 nach wie vor die Frage, ob Doro noch am Leben ist. Das Thema wirft ihn so aus der Bahn, dass er bei der Arbeit unkonzentriert ist und dabei seinen Bergretter-Kollegen Emilio gefährdet. Isa kann das Ganze nicht mehr länger mit ansehen und entscheidet sich deshalb, Lukas die Wahrheit zu gestehen: Doro hatte eine Affäre.