„Die Landarztpraxis“: So geht es mit Folge 78 am 26. August 2024 weiter

Die -Vorabendserie „Die Landarztpraxis“ steuert auf das Finale von Staffel 2 zu: Am 26. August geht es mit Folge 78 weiter und am 28. August 2024 läuft dann mit Folge 80 das Staffelfinale im Fernsehen. An 80 Sendeterminen von Staffel 2 konnten die Zuschauerinnen und Zuschauer mitverfolgen, wie sich die Bewohner im fiktiven Wiesenkirchen angenähert und entfremdet, gestritten und versöhnt haben. Die Serie hielt stets wochentags um 19 Uhr jede Menge medizinischer wie privater Notfälle sowie zwischenmenschlicher Konflikte inklusive Lösung bereit.

Nun geht Staffel 2 zu Ende, doch Fans der Serie können sich freuen, denn Sat.1 hat nicht nur bereits Staffel 3 der Serie angekündigt, sondern auch schon verlautbaren lassen, dass diese 120 Folgen haben soll - also noch mal 40 mehr als Staffel 2. Die Dreharbeiten für die Fortsetzung sollen noch 2023 beginnen, bereits im nächsten Jahr könnte es also neue Folgen von „Die Landarztpraxis“ geben. Klar ist auch schon, dass mindestens Caroline Frier in ihrer Hauptrolle als Ärztin Sarah zurückkehrt. Wie ist mit den anderen Figuren wie beispielsweise Fabian Kroiß (Oliver Franck) oder Isabel Kroiß (Diane Willems) aussieht, ließ der Sender dagegen noch offen. Dafür muss schließlich erstmal die Frage geklärt werden, wie die aktuelle Staffel im fiktiven Dorf Wiesenkirchen am Schliersee zu Ende geht.

Wie geht es in den letzten drei Episoden von Staffel 2 weiter? Und erwartet die Charaktere ein Happy End? Wir haben alle Informationen zur Handlung von Folge 78 bis 80 von „Die Landarztpraxis“.

„Die Landarztpraxis“: Folge 78 der 2. Staffel am 26. August 2024

Folge 78 der zweiten Staffel von „Die Landarztpraxis“ trägt den Titel „Entscheidung aus Liebe“. Zu Beginn der Episode versucht Isa damit klarzukommen, dass sie bereits jetzt nach Indien aufbrechen muss. Davor will sie noch Zeit gemeinsam mit Lukas verbringen, doch ihre gemeinsamen Pläne werden durch äußere Umstände immer wieder verhindert. Sie können sich also nicht standesgemäß voneinander verabschieden und Lukas muss sich damit arrangieren, dass er Isa nun einige Monate nicht sieht. Doch dann trifft Isa eine überraschende Entscheidung, geleitet von ihrem Herzen.

„Die Landarztpraxis“, Staffel 2: Darum geht es in den Folgen 79 und 80

Folge 79 am 27. August 2024: „Zweite Chancen“

Sarah ist wegen Brunner in Sorge darüber, wie ihre berufliche Zukunft aussieht. Der Patient, mit dem Sarah im Zwist liegt, hatte angekündigt, sie zu verklagen, um Sarah beruflich zu ruinieren. Als Brunner schließlich aus dem Krankenhaus entlassen wird, hofft Sarah noch, dass er seine Klage zurückzieht - doch Brunner verharrt auf seinem harten Kurs. Daraufhin klinkt sich Fabian ein, um mit Brunner zu sprechen. Gelingt es ihm, Brunner zu überzeugen und damit Sarahs berufliche Zukunft zu retten?

Folge 80 am 28. August 2024: „In Wiesenkirchen wird (fast) immer alles gut“

Folge 80 ist die letzte der Staffel 2 von „Die Landarztpraxis“. Zuerst stehen alle Zeichen auf Happy End, aber während sich Fabian, Sarah, Lukas, Isa und die anderen Wiesenkirchner im Glück wähnen, bahnen sich noch einige Überraschungen an, welche das Leben im beschaulichen Dorf am Schliersee nochmal ordentlich auf den Kopf stellen.