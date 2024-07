"Die Landarztpraxis", Staffel 2: Darum geht es in den Folgen 58 bis 62

GLOMEX

Vor traumhafter Alpenkulisse bedient die Serie "Die Landarztpraxis" allwöchentlich ganz große Gefühle. Nach dem Erfolg der ersten Staffel im Jahr 2023 hat Sat.1 die Story rund um Dr. Sarah König fortgesetzt. Der Fortgang der Geschichte zeigt sich in den Folgen 58 bis 62, die ab dem 29. Juli 2024 ausgestrahlt werden.

"Die Landarztpraxis": Folge 58 der 2. Staffel am 29. Juli 2024

Folge 58: Gebrochene Herzen

Nachdem Isa Lukas von Doros Affäre vor ihrem vermeintlichen Tod erzählt hat, ist der über Nacht verschwunden. Er ist nicht nur von seiner Frau, sondern auch von Isa enttäuscht, die ihm die Wahrheit so lange verheimlicht hat. Lukas entscheidet sich daraufhin, vorläufig aus der gemeinsamen Ferienwohnung auszuziehen. Isa sorgt sich nun, ihn für immer verloren zu haben.n.

"Die Landarztpraxis", Staffel 2: Darum geht es in den Folgen 59 bis 62

Klar, dass die Geschichte weitergeht. Diese Woche gibt noch mehr Folgen von "Die Landarztpraxis".

Folge 59: Gift

Trotz Brunners Drohungen bleibt Sarah unbeirrt und entdeckt sein verbotenes Insektizid. Aus Sorge um Sarah verschiebt Fabian seine Reha, was zu einem Streit mit Alexandra führt. Unter Druck entlädt sich seine Frustration gegenüber Brunner, da Sarah seine Schmerzmittel-Dosis nicht erhöht.

Folge 60: Anhaltspunkte

Sarah vermutet, dass Fabian abhängig von Schmerzmitteln ist, da er sich weiterhin seltsam verhält. Einer Aussprache weicht er aus. Verzweifelt und unter Entzugserscheinungen stiehlt er Sarahs Handtasche, um an Tabletten zu gelangen. Schließlich konfrontiert Sarah ihn direkt.

Folge 61: Polterabend

Sarah fühlt die nahende Hochzeit fast körperlich und genießt den Stress inzwischen sogar. Fabian hingegen kann sein schlechtes Gewissen kaum noch verbergen. Auf ihrem Polterabend wird ihm klar, dass er Sarah nicht verdient hat. Entschlossen wirft er seine letzten Schmerztabletten weg und zwingt sich so in den kalten Entzug.

Folge 62: Vorfreude auf die Hochzeit

Sarah und Fabian fiebern ihrer morgigen Hochzeit entgegen. Traditionell verbringen sie den letzten Abend getrennt. Fabian nutzt die Gelegenheit, um seinen kalten Entzug durchzuziehen, obwohl er dafür einige Freunde abwimmeln muss. Alexandra bemerkt Fabians Zustand und unterstützt ihren Ex-Mann. Während Sarah ausgelassen feiert, bleibt Alexandra an Fabians Seite und hilft ihm durch den Entzug..

Worum dreht sich die Handlung der Staffel 2 von "Die Landarztpraxis"?

Die Serie um Dr. Sarah König spielt im fiktiven Dorf Wiesenkirchen am oberbayerischen Schliersee. Die neue Staffel startet damit, dass Fabian sich nach einem schweren Autounfall in einer Reha erholt, unterstützt von seiner neuen Freundin Sarah. Isa, seine Schwester, kehrt nach zwanzig Jahren zurück, um in der Praxis zu arbeiten und die Beziehung zu ihrem Vater Georg zu kitten. Dabei trifft sie auch ihre Jugendliebe Lukas wieder. Gleichzeitig sucht Max‘ Ex-Frau Marie nach fünfzehn Jahren wieder den Kontakt zu ihrem Sohn Basti. Die jüngsten Entwicklungen der Story werden in den Folgen 58 bis 62 erzählt, die ab dem 19. Juli 2024 ausgestrahlt werden.

Die zweite Staffel von „Die Landarztpraxis“ läuft seit Anfang Mai 2024 im Programm von Sat.1. Die Sendetermine liegen von Montag um 19 Uhr im linearen Fernsehen des Senders und auf seiner Streaming-Plattform Joyn.