"Die Landarztpraxis" Staffel 3: So geht es am 3. März in den Folgen 43 bis 47 weiter

Die Serie „Die Landarztpraxis“ ist mehr als eine klassische Arztserie. Im Mittelpunkt steht die Ärztin Dr. Sarah König, die aus der Stadt in ein kleines, malerisches Dorf in den Alpen zieht. Dort eröffnet sie eine Dorfpraxis. Doch anders als in der Stadt sind die Ärzte hier nicht nur bei körperlichen Beschwerden die erste Anlaufstelle, sondern auch bei persönlichen Problemen. So muss Dr. König ihren Alltag zwischen Beruf und ländlicher Idylle meistern und in ihre neue Rolle hineinwachsen.

Aktuell läuft bereits die dritte Staffel der Serie auf Sat.1. In diesem Artikel erfahren Sie, worum es in den Folgen 43 bis 47 geht. Zu sehen sind sie von Montag bis Freitag jeweils um 19 Uhr.

„Die Landarztpraxis“: Folge 43 der 3. Staffel am 3. März 2025: „Familiengefühl“

Fabian stellt seine Eifersucht in den Hintergrund und wünscht Sarah viel Glück mit Chris. Dieser hat seine eigenen Sorgen: Seine Tochter Klara steht plötzlich vor der Tür. Ein Spieleabend erinnert Sarah an ihre Zeit in Berlin und zeigt ihr, wie sehr sie es vermisst. Zu gleichen Zeit erfährt Fabian, dass Max und Alexandra nicht mehr zusammen sind. Also stellt er sie zur Rede und fragt, ob sie seinetwegen mit Max Schluss gemacht hat.

„Die Landarztpraxis“, Staffel 3: Darum geht es in den Folgen 44 bis 47

Nach der Auftaktfolge am Montag geht es natürlich täglich weiter mit neuen Episoden der „Landarztpraxis“. Das passiert in den Folgen 44 bis 47:

Folge 44 „Alles auf eine Karte“: 4. März 2025, 19 Uhr, Sat.1

Zusammen mit ihren Töchtern verbringen Sarah und Chris einen schönen Tag. Dabei merkt sogar Leo, wie gut Chris Sarah tut. Obwohl sie deswegen ein schlechtes Gewissen gegenüber Fabian hat, macht dieser ihr klar, dass sie sich um ihn keine Sorgen machen muss. Trotzdem fällt es ihm schwerer damit umzugehen, als er zugibt. Um sich abzulenken, flüchtet er sich also zu Alexandra. Währenddessen entscheidet sich Sarah, der Beziehung zu Chris eine echte Chance zu geben.

Folge 45 „Harter Schnitt“: 5. März 2025, 19 Uhr, Sat.1

Sarah ist überglücklich nach dem Kuss mit Chris. Auch ihre Töchter bemerken jeweils die Veränderung ihrer Eltern und geben den beiden ihren Segen. In Fabian weckt das jedoch die Eifersucht. Nach einem Gespräch mit Leo merkt er jedoch, dass er Sarah und ihrem Glück nicht im Weg stehen sollte. Er legt also seinen Ehering ab und gibt Sarah symbolisch frei. Vor allem Alexandra hofft, dass es damit endgültig vorbei ist mit Sarah und Fabian.

Folge 46 „Der Ex-Faktor“: 6. März 2025, 19 Uhr, Sat.1

Durch Fabians Selbstlosigkeit erkennt Sarah, dass sie niemals einen anderen Mann so lieben kann wie ihn. Ohne dieses Wissen gibt Fabian derweil Chris seinen Segen für die Beziehung mit Sarah und zieht sich zurück. Sarah sucht also Fabian, um ihm zu sagen, dass sie ihre Zukunft nur mit ihm sieht. Dieser lässt sich aber bereits von Alexandra trösten. Kommt Sarah zu spät?

Folge 47 „Ein mutiger Schritt“: 7. März 2025, 19 Uhr, Sat.1

Fabian und Alexandra sind sich einig, dass der Kuss vom Vortag nur ein Ausrutscher war. Trotzdem reibt sie diesen Sarah sofort unter die Nase. Sarah realisiert, dass sie den Gedanken von Fabian mit einer anderen Frau nicht erträgt. Sie überlegt, ob der Zeitpunkt gekommen ist, Wiesenkirchen zu verlassen. Währenddessen ist Isas Aneurysma weiter gewachsen. Sie will kein Leben in Angst führen. Also entscheidet sich Isa für eine vorzeitige Operation, obwohl es sein kann, dass sie diese nicht überlebt.