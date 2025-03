„Die Landarztpraxis“ Staffel 3: So geht es am 31. März in Folge 63 weiter

„Die Landarztpraxis“ ist mehr als nur eine klassische Arztserie – sie verbindet Medizin mit einem tiefen Einblick in das Leben und die Herausforderungen auf dem Land. Im Mittelpunkt steht Dr. Sarah König, die sich dazu entschlossen hat, der Hektik der Großstadt den Rücken zu kehren und in einem idyllischen Alpen-Dorf neu zu beginnen. Doch dieser Neuanfang ist nicht nur ein Ortswechsel, sondern auch eine emotionale Reise, die sie mit völlig neuen Herausforderungen konfrontiert.

In ihrer Praxis geht es nicht nur um medizinische Diagnosen – Dr. König wird oft zur Vertrauensperson und Beraterin für die persönlichen und emotionalen Anliegen ihrer Patienten. Diese Verbindung zwischen ihrem Berufs- und Privatleben führt zu bewegenden, humorvollen und manchmal auch nachdenklichen Momenten. Gleichzeitig muss sie sich selbst immer wieder neu orientieren und ihren Alltag in Einklang bringen, was die Zuschauer emotional mitreißt.

Die dritte Staffel, die aktuell auf Sat.1 läuft, verspricht packende Geschichten und neue Wendungen. Die Episoden 63 bis 67 werden ab dem 31. März 2025 wochentags um 19 Uhr ausgestrahlt und bringen frischen Wind in die Erzählung. Die Serie bleibt ein Treffpunkt von Herz, Drama und der heiteren Atmosphäre des Landlebens.

„Die Landarztpraxis“: Folge 63 der 3. Staffel am 31. März 2025: „Anders als gedacht“

Ella und Chris freuen sich auf ihr erstes Date miteinander, obwohl es gerade so viel anderes gibt, was sie beschäftigt: Während Ella heute das erste Mal auf ihre Schwester Isa trifft und entsprechend nervös ist, muss Chris damit klarkommen, dass er seine Tochter Klara in den Ferien nicht sehen wird. Doch sie schieben all ihre Sorgen für das Date beiseite und lassen sich auch von einem Regenschauer nicht unterkriegen. Doch dann steht Klara unerwartet in der Tür.

„Die Landarztpraxis“, Staffel 3: Darum geht es in den Folgen 64 bis 67

Nach der Wochenstart-Folge am Montag geht es natürlich jeden Tag weiter mit neuen Episoden der „Landarztpraxis“. Das passiert in den Folgen 64 bis 67:

Folge 64 „Ellas Geheimnis“: 1. April 2025, 19 Uhr, Sat.1

Ella ist hin- und hergerissen, denn ihr Kuss mit Chris wird durch Klaras unerwartetes Auftauchen unterbrochen. Dennoch fühlt sie sich weiterhin zu ihm hingezogen. Als Chris ihr jedoch erklärt, dass er sich vorrangig auf seine Tochter Klara konzentrieren möchte, die sich vernachlässigt fühlt, ist Ella überrascht. In der Zwischenzeit kämpft Julian verzweifelt darum, Bianca von seiner Unschuld zu überzeugen und bittet Matti um Hilfe. Doch Matti steht vor einem schwierigen Dilemma: Wenn er die Wahrheit über Julians Situation offenbart, könnte er Bianca für immer verlieren.

Folge 65 „Selbstbeherrschung“: 2. April 2025, 19 Uhr, Sat.1

Während Georg abwesend ist, nutzt Ella die Gelegenheit, bei Isa mehr über ihre Familie zu erfahren. Klara wiederum sehnt sich nach der familiären Nähe, die sie aus früheren Zeiten kennt. Chris bedauert, dass er diesen Wunsch nicht erfüllen kann, verspricht jedoch, dass Klara für ihn immer Priorität haben wird. Die Situation wird kompliziert, als Chris und Ella in der Praxis enger zusammenarbeiten und die gegenseitige Anziehung zwischen ihnen immer offensichtlicher wird.

Folge 66 „(K)ein Kind von Traurigkeit“: 3. April 2025, 19 Uhr, Sat.1

Chris und Ella haben Klara versprochen, ihre Beziehung rein beruflich zu halten, trotz ihrer offensichtlichen Gefühle füreinander. Während Ella sich voll in die Arbeit stürzt, erkennt Chris immer mehr, wie beeindruckend Ella wirklich ist. Klara bemerkt die wachsende Harmonie zwischen ihrem Vater und Ella und fühlt sich dadurch zunehmend wie eine Belastung. Schließlich fasst sie den Entschluss, Wiesenkirchen heimlich zu verlassen, ohne jemanden zu informieren.

Folge 67 „Bekenntnisse“: 4. April 2025, 19 Uhr, Sat.1

Ella versucht, Distanz zu Chris zu wahren, doch seine Dankbarkeit dafür, dass sie Klara sicher nach Hause gebracht hat, führt zu einer herzlichen Umarmung. Dies ruft Felis Eifersucht hervor. Als Feli entdeckt, dass Ella angeblich Interesse an Georg hat, verbreitet sie ein Gerücht, das Ella nachgesagt wird, nur an Georgs Vermögen interessiert zu sein. Isa stellt Ella zur Rede und zwingt sie, eine Entscheidung zu treffen: Soll sie Isa weiterhin belügen oder endlich ihr großes Geheimnis preisgeben?

Handlung: Worum dreht sich Staffel 3 von „Die Landarztpraxis"?

In „Die Landarztpraxis“ steht Dr. Sarah König im Fokus, die gemeinsam mit ihrer Tochter Leonie den Sprung vom hektischen Großstadtleben ins beschauliche Wiesenkirchen wagt. In der idyllischen Umgebung am Schliersee übernimmt Sarah zusammen mit Dr. Fabian Kroiß eine Arztpraxis und wird Teil einer Gemeinschaft, in der persönliche und emotionale Anliegen ebenso wichtig sind wie medizinische Hilfe.

Die Serie zeigt den oft holprigen Weg, berufliche und private Herausforderungen in Einklang zu bringen. Gleichzeitig hebt sie den Kontrast zwischen moderner Medizin und den traditionellen Werten des Landlebens hervor. Die Dorfbewohner mit ihren Eigenarten und Geschichten geben der Serie Herz und Tiefe.

In der dritten Staffel, die seit dem 2. Januar 2025 auf Sat.1 läuft, werden Sarah und Fabian mit persönlichen und beruflichen Konflikten konfrontiert – vom Umgang mit Fabians Schmerzmittelabhängigkeit bis hin zu ihrer schwierigen Zusammenarbeit nach der geplatzten Hochzeit. Unterstützung erhält Sarah von Dr. Chris Lehmann, einem alten Freund, dessen Ankunft neuen Schwung bringt.

Die Serie läuft wochentags um 19 Uhr auf Sat.1, und alle Folgen sind auch auf Joyn verfügbar.