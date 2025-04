Staffel 3 von „Die Landarztpraxis“: So geht es heute am 11. April in Folge 72 weiter

Seit 2023 läuft „Die Landarztpraxis“ im TV-Programm von SAT.1. Die Vorabendserie spielt im fiktiven Wiesenkirchen, das am Schliersee in den bayerischen Alpen liegt. Im Vordergrund steht die alleinerziehende Ärztin Dr. Sarah König, die der Hektik in der Hauptstadt Berlin den Rücken kehrt, um mit ihrer Tochter in der Alpenidylle einen Neuanfang zu wagen. Dabei stellt sich heraus, dass Dr. Fabian Kroiß, ebenfalls Arzt, der Vater von Leo ist. Sarah und Fabian nähern sich im Laufe der Zeit wieder an.

Staffel 3 von „Die Landarztpraxis“ startete im Free-TV am 2. Januar 2025. Seitdem laufen wöchentlich von Montag bis Freitag neue Folgen. Nachdem letzte Woche die Episoden 63 bis 67 gelaufen waren, wollen wir Ihnen selbstverständlich verraten, wie es heute am Montag in Wiesenkirchen weitergeht. Alle Informationen zu den Folgen 68 bis 72 erfahren Sie hier.

„Die Landarztpraxis“: Folge 68 der 3. Staffel heute am 7. April 2025: „Die Last eines Geheimnisses“

Obwohl Ella sich Chris anvertraut, hat sie mit einem schlechten Gewissen zu kämpfen, da sie Isa anlügt. Neben dem Privaten kommt auch noch das Berufliche dazu: Ella kann einer Patientin nicht helfen und beginnt allmählich, an sich selbst zu zweifeln. Die großen Erwartungen, die Ella an Wiesenkirchen gesetzt hatte, scheinen sich nicht zu erfüllen. Als Isa ihr Trost spendet, entschließt sich Ella dazu, ihr die Wahrheit zu beichten.

„Die Landarztpraxis“, Staffel 3: Darum geht es in den Folgen 69 bis 72

Neben der Auftaktfolge zum Wochenbeginn laufen selbstverständlich auch an den Tagen Dienstag bis Freitag weitere Folgen von „Die Landarztpraxis“. Darum geht es in den Folgen 69 bis 72:

Folge 69 „Außer Kontrolle“: 8. April 2025, 19 Uhr, Sat.1

Ella versucht herauszufinden, ob Georg ihr Vater sein könnte. Dieser erfährt jedoch gleichzeitig von einem Gerücht, das in Wiesenkirchen umhergeht: Ella soll auf ihn stehen. Als Ella sich ihm freundlich annähert und in ein Gespräch über sein Leben verwickelt, fragt sich Georg: Was möchte Ella tatsächlich von ihm?

Folge 70 „Das Glück der anderen“: 9. April 2025, 19 Uhr, Sat.1

Ella steht kurz davor, Georg zu erzählen, dass sie vermutlich seine Tochter ist. An diesem Tag jährt sich jedoch der Todestag von Georgs ehemaliger Frau Elisabeth. Gleichzeitig wird Ella bewusst, dass ihr Geheimnis die Beziehung zwischen Isa und ihrem Vater erheblich gefährden könnte. Ella muss sich die Frage stellen, ob sie für die ersehnte Klarheit das harmonische Verhältnis zwischen ihrer Halbschwester und Georg aufs Spiel setzt.

Folge 71 „Immer Ärger mit Klara“: 10. April 2025, 19 Uhr, Sat.1

Ella hat sich dazu entschlossen, Georg und Isa vorerst nichts über ihre Identität zu erzählen. Doch das nächste Familiendrama lässt nicht lange auf sich warten. Chris bitte Ella darum, auf Klara aufzupassen, da er einen kurzfristigen Termin in München hat. Ella und Klara bekommen sich jedoch in die Wolle, da Ella ihr einen Shoppingausflug mit Freundinnen verbietet. Dies hindert Klara jedoch nicht daran, sich heimlich davonzuschleichen. Da sie Klara nicht erreichen kann, macht sich Ella große Sorgen.

Folge 72 „Zu schnell zu viel“: 11. April 2025, 19 Uhr, Sat.1

Chris geht nach dem Verschwinden von Klara mit Ella hart ins Gericht. Obwohl das Mädchen am nächsten Tag unbeschadet wieder zurückkommt, herrscht zwischen Chris und Ella Funkstille. Kurze Zeit später müssen beide jedoch zusammen bei einem Notfall als Team agieren. Dabei merken sie, dass trotz des Vorfalls mit Klara weiterhin starkes Vertrauen zwischen beiden herrscht. Chris muss sich entscheiden, ob er Ella ihren Fehler verzeihen kann und weiterhin an die noch junge Liebe glaubt.

Handlung: Worum dreht sich Staffel 3 von „Die Landarztpraxis"?

In Staffel 3 von „Die Landarztpraxis“ sind Dr. Sarah König und Dr. Fabian Kroiß nach ihrer geplatzten Hochzeit bestrebt, einen Neuanfang zu wagen. Gemeinsam wollen sie auch Fabians Tablettensucht überwinden. Doch erneut gerät Sarah in eine Krise, in die sie Fabian hineinstürzt. Ihr bester Freund aus Berlin, Chris, ist ein charmanter Arzt und stärkt ihr den Rücken. Aber auch andere Personen kommen in Staffel 3 wieder zum Vorschein: So spielen Alexandra, Fabians Schwester Isa und Leo, die gemeinsame Tochter von Sarah und Fabian, eine maßgebliche Rolle.