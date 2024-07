„Die Landarztpraxis“: So geht es am 8.7.24 weiter

Gestartet ist die zweite Staffel der Landarztpraxis bereits am 7. Mai 2024. Seit dem gibt es jede Woche von montags bis freitags fünf neue Folgen der Serie. In der Woche vom 8. Juli 2024 bis zum 12. Juli 2024 gibt es ebenfalls fünf neue Episoden. Laut Sendeterminen von Staffel 2 sind insgesamt 80 Folgen für die zweite Staffel eingeplant, die neue Staffel ist also etwas umfangreicher als die erste Staffel. Aber was kann man von den Folgen 43 bis 47 erwarten und worum geht es in den nächsten Ausgaben? Alle Infos zu den Episoden ab dem 8. Juli 2024 finden Sie hier.

„Die Landarztpraxis“: Folge 43 der 2. Staffel am 8. Juli 2024

Rund 40 Folgen wurden bereits im TV ausgestrahlt. Zuletzt hatte sich Isa für Lukas und gegen ihren Noch-Ehemann Daniel entschieden. Trotzdem wollte sie für Daniel da sein, dieser leidet nämlich an einem Hirntumor und muss in den USA operiert werden. Zumindest glauben das alle. Daniels Hirntumor und die angebliche Operation in den USA sind eine einzige Lüge. Die einzige, die davon weiß, ist Alexandra. Sie darf jedoch wegen ihrer ärtztlichen Schweigepflicht nichts verraten.

Folge 43: Enttarnt

Alexandra versucht Isa mit einer geheimen Botschaft zu warnen und sie von der Abreise in die USA abzuhalten. Ihr Plan geht auf: Isa stoppt die Abreise, verschafft sich Zeit und findet die Wahrheit heraus. Der Hirntumor war tatsächlich nur vorgetäuscht. Isa will Daniel jetzt aus ihrem Leben verbannen, das lässt dieser sich jedoch nicht gefallen.

„Die Landarztpraxis“, Staffel 2: Darum geht es in Folgen 44 bis 47

In den Folgen 44 bis 47 spielt Daniel weiterhin eine Rolle. Auch wenn Isa nichts mehr mit Daniel zu tun haben will, hört er nicht auf ihre Worte. Die Lage spitzt sich zu. Hier finden Sie einen Überblick über die Handlung ab dem 9. Juli 2024:

Folge 44: Happy End...?

Isa möchte sich nie wieder von Daniel manipulieren lassen und beschließt, ihn mit diesem Entschluss zu konfrontieren. Ihr neuer Partner Lukas begleitet sie zu dem Treffen. Daniel beteuert zwar, dass er Isa immer noch liebt, stimmt jedoch letztendlich zu, sie ziehen zu lassen. Wird er sich an sein Wort halten?

Folge 45: Gefahr

Daniel hat sich endlich zurückgezogen und will Isa nun in Ruhe lassen. Sie hofft, dass sie nun nach Vorne schauen kann. Ganz einfach ist die Situation aber nicht. Die Nähe zu Lukas überfordert sie. Nach einigem Überlegen beschließt sie nicht länger zu warten und ihren Gefühlen nachzugehen. Mit einer Flasche Wein fährt sie nach Hause, um mit Lukas zu reden. Am Ende kommt dann alles anders als gedacht.

Folge 46: Rettung in letzter Sekunde

Daniel hat Lukas von Klippen hinabgestürzt. Jetzt kämpft er darum, sich aus dieser lebensbedrohlichen Situation zu befreien. Gleichzeitig ist Isa Daniel ausgeliefert, versucht ihn jedoch im Schach zu halten. Endlich eilt Isas Vater Georg zur Hilfe und verhindert einen Angriff auf Isa. Kurz darauf braucht der alte Mann selbst Hilfe.

Folge 47: Neue Allianzen

Endlich wurde Daniel von der Polizei festgenommen. Die Lage spitzt sich jedoch trotzdem zu. Ihr Vater Georg erleidet einen Schwächeanfall, die Auseinandersetzungen mit Daniel waren wohl doch zu viel für den alten Mann. Auch Sarah macht sich sorgen. In all dem Trubel entgeht ihr, dass Fabian hinter ihrem Rücken heimlich Tabletten nimmt.

Worum geht es in der zweiten Staffel von „Die Landarztpraxis“?

Bei ausführlichen 80 Folgen für die zweite Staffel gibt es natürlich mehrere Handlungsstränge. Zu Beginn der zweiten Staffel erholt sich Fabian von einem schweren Autounfall in der Reha. Sarah weicht dabei nicht von seiner Seite. Fabians Schwester Isa kehrt außerdem nach 20 Jahren in die bayerische Heimat zurück. Die Kinderärztin trifft schließlich auf ihren Jugendschwarm Lukas. Isa Krioß wird gespielt von der 39-jährigen Diane Willems. Michael Raphael schlüpft in die Rolle von Lukas Seidl. (lob)